 为抗衡中国 美国重开所罗门群岛大使馆 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.02.2023

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为抗衡中国 美国重开所罗门群岛大使馆

去年索罗门总理和北京签署的协议引发西方国家担忧，本周美国重开了自1993年以来关闭的美国驻所罗门群岛大使馆，美国务卿布林肯称这是对印太地区伙伴关系的承诺。

索罗门的霍尼亚拉港

索罗门的霍尼亚拉港

（德国之声中文网）美国周四（2月2日）在所罗门群岛正式重新开设了大使馆，这是华盛顿在太平洋地区加强关系以对抗中国计画的一部分。美国国务卿布林肯在一份声明中说，重设大使馆是强调 「我们对所罗门群岛人民和我们在印度-太平洋地区的伙伴关系的承诺」。

冷战结束后，美国于1993年关闭了其在所罗门群岛首都霍尼亚拉（Honiara）的大使馆，这导致了外交职位的减少和优先事项顺序的变动。

在去年4月索罗门群岛与中国签署秘密安全协议之前，华盛顿曾表示打算在2022年初于霍尼亚拉重新设立大使馆。这项由索罗门总理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）和北京签署的协议引发了西方大国的担忧，即索罗门群岛可能为中国在太平洋地区提供一个立足点。

新的大使馆上周开始运作，许多政要出席了本周四的正式开幕仪式。布林肯补充说，大使馆的重新开放「建立在我们在整个地区安置更多的外交人员并与我们的太平洋邻国进一步接触的努力之上」。

（法新社）

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