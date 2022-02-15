 为抗疫“让路” 香港特首选举延期 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.02.2022

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时政风云

为抗疫“让路” 香港特首选举延期

香港特首林郑月娥周五宣布，因疫情持续升级，原定下个月举行的特首选举延至5月。此前中国领导人习近平曾表示，抗疫是头等大事，其他事情需要让路。

Hong Kong | Carie Lam hält eine Pressekonferenz zum Covid-19 Ausbruch

林郑月娥15日在疫情新闻发布会上

（德国之声中文网）林郑月娥周五（2月18日）宣布，因应疫情急剧恶化，行政会议当天举行特别会议，通过引用《紧急法》将原定下个月27日举行的特首选举，押后至5月8日举行，提名期相应改为4月3至16日。

林郑月娥称，因疫情紧急，严重超出特区政府各个环节的负荷。举办选举将带来公共卫生风险。在社交距离限制下，候选人无法正常进行参选工作，包括与选为成员会面，争取提名及支持，与公众交代政纲抱负，与传媒互动问答等，削弱选举公平公正公开。

在此之前，香港唯一一位中国人大常委谭耀宗也在18日对香港电台表示，中国国家主席习近平日前就香港抗疫工作做出重要指示，表明抗疫是头等大事，其他事情需要让路，因此相信下一届行政长官选举要延期，或另行安排。

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香港医院人满为患 抗疫进入“战场模式”

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香港2月16日通報的新冠確診案例再度飆升，目前已知有超過4千起確診案例與超過3千例初步確診案例。中國國家主席習近平也指示港府負起抗疫的責任，盡快讓疫情受到控制。

短短一個多月內，香港新冠疫情從穩定控制到每日愈趨緊張，2月17日更打破疫情以來的單日確診紀錄，共6,116人確診24人死亡。有專家預測，香港本土疫情恐再惡化。是哪些原因導致香港疫情緊張？

港府在2020年曾推出檢測計劃，但當時因為把樣本送往中國大陸基因公司化驗，憂心採樣DNA資料送交中國當局。經歷過政治紛擾後，現在面對第五波疫情，港媒傳出港府將配合中央進行三次全民檢測。

香港卫生防护中心传染病处主任张竹君周五通报，18日香港新增3629起确诊，包括两起输入病例，其余为本土病例，另有约7600初阳个案。17日确诊病例6116例，为疫情爆发两年来单日最高。

在农历新年过后，香港此轮奥密克戎疫情大规模爆发，令香港当局疲于应付。防疫、检测、医院等各条战线都在超负荷运转。为了腾出更多资源应付新冠疫情，香港的公立医院已削减四至五成的非紧急服务。

专家预测，香港感染上升趋势仍会持续。《纽约时报》引述专家说法警告，到今年夏天，香港第五波疫情恐将导致本土近1,000人染疫死亡。

（综合报道）

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