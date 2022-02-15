为抗疫“让路” 香港特首选举延期

（德国之声中文网）林郑月娥周五（2月18日）宣布，因应疫情急剧恶化，行政会议当天举行特别会议，通过引用《紧急法》将原定下个月27日举行的特首选举，押后至5月8日举行，提名期相应改为4月3至16日。

林郑月娥称，因疫情紧急，严重超出特区政府各个环节的负荷。举办选举将带来公共卫生风险。在社交距离限制下，候选人无法正常进行参选工作，包括与选为成员会面，争取提名及支持，与公众交代政纲抱负，与传媒互动问答等，削弱选举公平公正公开。

在此之前，香港唯一一位中国人大常委谭耀宗也在18日对香港电台表示，中国国家主席习近平日前就香港抗疫工作做出重要指示，表明抗疫是头等大事，其他事情需要让路，因此相信下一届行政长官选举要延期，或另行安排。

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香港卫生防护中心传染病处主任张竹君周五通报，18日香港新增3629起确诊，包括两起输入病例，其余为本土病例，另有约7600初阳个案。17日确诊病例6116例，为疫情爆发两年来单日最高。

在农历新年过后，香港此轮奥密克戎疫情大规模爆发，令香港当局疲于应付。防疫、检测、医院等各条战线都在超负荷运转。为了腾出更多资源应付新冠疫情，香港的公立医院已削减四至五成的非紧急服务。

专家预测，香港感染上升趋势仍会持续。《纽约时报》引述专家说法警告，到今年夏天，香港第五波疫情恐将导致本土近1,000人染疫死亡。

（综合报道）

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