为抓捕反对派 白俄罗斯拦截飞越领空客机

(德国之声中文网) 法新社引述白俄罗斯反对派在社交平台Telegram上的频道Nexta称，在明斯克机场被捕的反对派人士是普罗塔塞维奇(Roman Protasevich)。现年26岁的他与Nexta频道的创建人普迪罗(Stepan Putilo)都在去年被白俄罗斯当局列入"参与恐怖主义活动的个人名单"，并被指控煽动大规模骚乱。按照该国法律，此项罪名最高可判15年监禁。

另据俄罗斯塔斯社消息，目前定居在波兰的普罗塔塞维奇，5月23日下午从希腊雅典搭乘廉价航空Ryanair的班机飞往立陶宛首都维尔纽斯，在飞经白俄罗斯领空时接到紧急降落指令着陆在明斯克机场。塔斯社援引明斯克机场新闻发言人指出，航班机组是在收到炸弹警报后才紧急降落的。

普罗塔塞维奇曾经在2017年的一次示威中被捕

白俄罗斯的反对派频道Nexta则称，在降落后，飞机上并没有发现炸弹，而所有的乘客则被要求重新安检，正是在这一过程中，普罗塔塞维奇遭到拘捕。普罗塔塞维奇此前曾参与Nexta的编辑工作。

Nexta还透露，普罗塔塞维奇在希腊登机前就发现自己遭到了跟踪。

白俄罗斯官方媒体则只是简短地通报了一架飞越领空的民航客机被要求改降明斯克机场，对于反对派人士被捕则只字未提。官媒也同样确认了降落后并未在机上搜查出炸弹。

根据民航信息网站Flightradar24记录的飞行轨迹，事发航班在即将飞离白俄罗斯领空、马上要进入立陶宛境内时，突然开始转向。



白俄罗斯当局也确认，当时向这架民航客机派遣了米格29战斗机进行伴飞。

自去年秋天白俄罗斯发生总统大选疑似舞弊案以来，反对派不断组织示威抗议行动，要求担任了近三十年总统的卢卡申科(Alexander Lukashenko)下台。白俄罗斯当局则对示威运动进行强力打压，反对派也随即将斗争转移到互联网。Nexta频道在这一过程中逐渐成为白俄罗斯反对派的最主要发声平台之一，当局则将该频道列为"极端势力"，转发该频道的任何消息都有可能遭致罚款。

流亡在立陶宛的白俄罗斯反对派旗手人物季哈诺夫斯卡娅(Sviatlana Tsikhanouskaya)在Telegram上表示，最坏情况下，普罗塔塞维奇甚至可能被判死刑。"很明显，这是一次秘密情报机关开展的行动，拦截飞机的目的就是抓捕普罗塔塞维奇。"



立陶宛总统瑙塞达(Gitanas Nauseda)也在推特上表示："史无前例！飞往维尔纽斯的民航班机被强迫降落在明斯克！白俄罗斯政治人物、Nexta创始人之一也在航班上，他被捕了。这一恶劣行径的背后是一个政权，我要求立刻释放普罗塔塞维奇。"瑙塞达还呼吁北约和欧盟立刻采取措施回应白俄罗斯当局威胁国际民航的行径。

(法新社、路透社等)

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