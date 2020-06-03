为恢复公共秩序 特朗普有权动用军队？

（德国之声总中文网）据美联社报道，美国总统特朗普日前表示会在必要的时候派遣军队走上街头，平息一些联邦州、包括纽约等城市出现的动荡和骚乱。

骚乱的起因是乔治·弗洛伊德（George Floyd）的暴死。上周一（5月25日），这位黑人在明尼阿波利斯的一次警方执法行动中死亡。它与警方种族主义暴力有关，在美国并非例外现象。弗洛伊德生前所说的最后一句话--"I can't breathe" （ "我没法呼吸" ）--已经成为这场美国数十年来最大规模的全国范围抗议运动的口号。

悲哀和气氛转变成了愤怒和暴力。弗洛伊德死后，美国各大城市陷入混乱。示威者和警方发生冲突，相互射击。多个城市的示威者捣毁了商店并将其洗劫一空。美国为此派出了国民警卫队和警方一起维持秩序。警卫队实际上是美国军方的后备役部队。

本周二，特朗普显然认为光派驻国民警卫队无法应对当前的混乱局势。根据包括德广联在内的媒体本周三报道，美国国防部已经向华盛顿派遣了大约1600名士兵。特朗普周一在白宫表态称：要终止在我们国家各地蔓延的动荡和目无法纪的行为。"如果有某些城市或者州政府拒绝采取行动，保障公民生命和财产的安全，那我就会动用美国的军队，迅速为他们解决这些问题。"

美国国防部的两名官员向美联社透露，特朗普政府已经下令派出军用飞机与周一夜间飞跃华盛顿上空，向抗议者"展示实力"。当天不断有示威人士包围白宫，并与安全人员陷入暴力冲突。

德国外长："不要火上浇油"

针对美国总统特朗普动用军队的表态，德国外长马斯周三作出了强烈的回应。马斯在接受德国《明镜周刊》采访时表示：用暴力的手段进行威胁只会催生更多的暴力。"我们必须寻求和解，而不是火上浇油"。

特朗普政府的相关说法也引起了中国官媒的注意。《环球时报》的微信公众号周二发表了题为"这回特朗普真没说错，他确实有这个权力"的文章，指出根据1807 年美国第九届国会通过的"《反叛乱法案》"（Insurrection Act），身为美国总统的特朗普，只要认为地方上的情况失控了，就可以不需要获得各州政府的同意，直接出兵镇压各地暴乱。报道主要引述了美国CNN和国家公共广播电台等美国媒体的说法。得出结论称：特朗普若真派兵镇压美国各地出现的抗议示威和暴乱，他的行为是合法的。

1807年《反叛乱法案》

如今面对特朗普动用军队的动议，德国电视一台的每日新闻发表文章分析称，虽然特朗普没有明确的提及调动军队的法律依据，但是他所指的可能就是1807年的《反叛乱法案》（Insurrection Act）。这部法律允许美国总统在特定的条件下动用军队，平息美国各联邦州发生的叛乱。

报道指出，这部法律上一次被用上的时间是1992年，当四名粗暴对待黑人罗德尼·金（Rodney King）的白人警察被判无罪后，洛杉矶发生了严重的暴乱。当时的布什总统是在加利福尼亚州州长的请求下、并且是在事先与参与各方达成一致之后才采取行动。

德国电视一台指出，在美国动用《反叛乱法案》的一个必要条件是，相关的州政府无法，或者不愿意结束叛乱并执行联邦层面上的法律。在这种情况下，总统可以借助军队保障执法。但之前他必须向叛乱者发出最后通牒，责令他们撤退或伏法。只有当这样的要求没有被满足时，总统才有权动用军队。

但同时报道也指出，美国的《反叛乱法案》有许多地方也留下了评判的空间。比如说其中没有明确指出，总统是否可以在涉事州州长不同意的情况下采取军事手段。相关法学家在这个问题上也有不同的看法。

特鲁多的21秒

针对特朗普表示要出兵平息动乱的表态，一向反应灵敏，回答迅速的加拿大总理特鲁多周二在面对媒体提出的相关问题时先是沉默了21秒，然后作出了：“我们都惊恐的看着美国发生的事情……是时候让人们团结在一起了”的表态。

不过从最新的情况来看，特朗普作出派遣军队的表态一天后，白宫的态度有所温和。有白宫官员周三向美联社表态称，从本周开始整个国家的示威游行情况表明，各地政府应该可以自己恢复社会秩序。美联社就此报道称：特朗普私底下可能正在收回他动用军队的威胁。这种转变发生的时机正值华盛顿和其它城市周二抗议示威活动的暴力程度与一天前在白宫爆发的严重冲突相比明显有所降低。

