“为张展发出更强的声音”

（德国之声中文网）德国笔会（PEN）、无国界记者（RSF）德国分部和国际特赦（AI）德国分部以及德国记者协会（DJV）等组织本周初在推特上发起了一场以#ZhangZhan为名的声援运动。多位拥有众多推特粉丝的德国知名记者纷纷响应，号召大家广泛参与。明镜在线，《南德意志报》等德国主流媒体也报道了这一运动。《世界报》在其周三（12月1日）出版的报纸头版上再次呼吁释放张展，并写道，有些题目重要到要连续两天登上《世界报》的头版头条，张展事件就是其中之一。

针对德语媒体的广泛关注，旅美的前中共中央党校教授蔡霞发表推文表示："很感谢德语媒体大量报道张展案的情况，希望有更多的媒体关注和报道张展，有更多的人来帮助张展，这同时也是让更多国家的人能认识到极权统治的野蛮残暴。"

这场推特声援运动的发起者无国界记者和国际特赦于今年9月已和其它43个非政府组织一起联名致信中国国家主席习近平，要求释放记者张展。张展因报导新冠疫情而遭中国政府判刑四年，并从2020年5月起开始绝食抗议，其健康状况令人堪忧。张展的哥哥张举10月末在推特上发文分享张展近况，并表示担心张展无法坚持过即将到来的冬天。

德国政界的声音

在声援张展运动的相关推文中，德国笔会点名了德国现任外长马斯（Heiko Maas）、准外长贝尔博克 (（Annalena Baerbock）以及德国准总理肖尔茨 (Olaf Scholz)，呼吁他们为释放张展而努力。

来自绿党的德国准外交部长贝尔博克周三在接受柏林《日报》（taz）采访时指出，"当我看到中国领导人如何处理网球运动员彭帅或被捕的公民记者张展时，我们当然也应该仔细审视奥运会。"她承诺，在与中国打交道时将采取"对话和强硬态度"，并且不排除抵制北京冬奥的可能。

同样也注意到本周推特上发起的声援运动的还有德国联盟党议会党团副主席康尼曼（Gitta Connemann）。她在联盟党议会党团的网页上对此发表声明称："我们国家有许多人表达了声援，他们呼吁释放张展。而德国外长却依旧沉默，就更别提干涉了。这是可悲的。联盟党议会党团期望马斯公开支持被迫害的记者。他和新外长应该也在中国政府面前倡导遵守普世人权。"

德国外交部没有公开发声，但是该部上个月曾向德广联证实，德国驻中国大使馆已向中国外交部提出交涉，要求立即释放张展。

世界的呼声

除了来自德国的声援，保护记者委员会（CPJ）和一个自由媒体联盟（One Free Press Coalition）等机构本周也再次呼吁中国当局立即释放张展、确保她得到适当医疗救治。继今年年初，张展也再次登上一个自由媒体联盟发布的"全球十位处境最危急记者"名单。国际人权服务社(ISHR) 在周一的国际女性人权捍卫者日当天也发出"中国政府必须立即释放张展"的呼吁。

受彭帅事件启发，旅美民主人士杨建利周四在美国《环球邮报》（The Globe Post)上发表文章，倡导以国际网球界为榜样，形成一个同行关注同行、同行声援同行的新的对抗世界恶势力的模式。在杨建利看来，这个模式有时可能比人权人士或政府的发声更有效。他恳请张展的国际同行--记者、新闻界--为她发出更强的声音。

张展关注组发起人王剑虹周五也在推特上担忧地表示："继十月底'她（张展）快死了'之后官方无消息，家人无消息，静默中，我们在等候她的死讯，张展生死不明。" 王剑虹此前号召道："声音足够大，能唤出彭帅现身，这个世界能否再发一次声，让我们看看张展现在的样子，让张展活下来。"

去年12月张展案宣判后，欧盟和美国政府随即发表立场，呼吁中国当局释放张展和其他被关押的公民记者。上个月，联合国人权高专办发布了一份关于呼吁无条件释放被监禁的公民记者张展的新闻声明。随后，联合国多名独立人权专家又敦促中国政府出于人道主义考虑立即释放张展。但是迄今为止，中国政府尚未作出任何反应。

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