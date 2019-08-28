为引国际关注 “反送中”示威者集结机场

（德国之声中文网）周日，大批"反送中"运动的示威者聚集在香港国际机场外，参加"机场交通压力测试"行动，目的是堵塞往来机场的交通，以吸引更多的国际关注。
通往机场的轨道交通和公交车全都停运，道路交通也非常拥堵。在现场进行采访的德国之声记者看到，很多需要乘坐飞机的旅客只好拖着行李箱，步行前往机场。飞机航班仍在陆续起降。周日的天气也不理想，到下午时分还下起了雨，导致行路更加艰难。除了旅客之外，还有大批佩戴口罩的示威者向机场行进，喊着"为自由而战"（Fight for Freedom）、"香港加油"等口号。
一位来自新西兰的旅客告诉德国之声记者，她很高兴自己还可以步行去机场，不至于错过班机。对于示威游行导致机场运营陷入半瘫痪的状态，她感到心情非常复杂。"我虽然不太了解（反送中抗议）的背景情况，但是我也祝他们（示威者）好运吧，希望他们能够促使政府改变立场。"
一些前来参加抗议活动的示威者告诉德国之声记者，他们也不知道这次在机场的集会活动是否为明智策略，但是目前抗议运动已经别无选择，如果这时候放弃，就等于前功尽弃，那么多人也都白白被捕了。一位受访者表示，从6月份抗议浪潮开始，自己基本上每次游行活动都有参加。
大包小包赶往机场的旅客
据路透社报道，防暴警察在机场航站楼内外巡逻执勤，港警方面称，示威者在机场的集会是非法行动，指控抗议者向警员"投掷物品"，并且设立路障。目前尚未有机场区域发生人员受伤或被捕的消息传出。
一位拒绝透露姓名的20岁抗议者对路透社记者表示："我们计划以扰乱机场运营的方式，让人们看到，政府和警察都是如何对待我们的。……如果我们能够干扰机场秩序，那么就会有更多的外国人读到有关香港的新闻。"
到当地时间下午四时许，已有部分示威者开始离开机场转移阵地。据德新社报道，有一小部分数量大概在数百人的抗议者，开始向距离机场数公里外的地铁站进发；另有数十人乘坐巴士车离开。他们当中，大多数人头戴防毒面具和护目镜。在这些抗议者离开后，留下来的示威者设立障碍，阻拦警方继续追踪，并且向路面喷洒灭火剂。
与此同时，还有数百名示威者游行至英国驻香港领事馆门前，挥舞着英国国旗，高喊口号"上帝拯救女王"（God save the Queen）。
中国官方媒体新华社周六在推特上发布了一段视频，展示了中国武警在深圳举行防暴演练的画面。据法新社报道，从6月份以来，已经有超过900人因为"反送中"抗议而被逮捕。
据"联合新闻网"报道，香港网友发起"守护香港，罢工救港"行动，9月2日和3日在港岛及九龙区举行多场跨界别罢工及集会。警方周日已经批准这两场金钟添马公园集会，发出不反对通知书。集会时间为早上7时至晚上11时59分。但在九龙梳士巴利花园集会的申请则遭到反对，警方表示该地附近多游客，不适合集会。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
催泪弹
迄今为止，港警针对示威者使用的是非致命性武器（低杀伤力武器）。港媒曾总结出四大防爆武器，分别为：催泪弹、布袋弹、胡椒弹、橡胶子弹。《苹果日报》报道称，其中催泪弹（也称催泪瓦斯）潜在杀伤力最大。催泪弹分为投掷式和枪发式，或者燃烧式与爆炸式，都是采用CS、C2、辣椒素等刺激性催泪剂。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
布袋弹
布袋弹，也称豆袋弹、沙包弹等，是由布包裹多粒体积细小的铅珠、通过霰弹枪所发射。布袋弹虽然属于非致命性武器，但近距离使用容易造成内脏出血。国际上不乏布袋弹致死的案例。国际守则建议，远距离使用布袋弹。8月11日，示威者中一位少女的右眼被击中，就疑似为布袋弹所伤。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
胡椒弹
胡椒弹，配合胡椒弹枪使用，适合30米至50米距离发射。它被看作是港警比较新的武器，其成分为特殊萃取的胡椒素，威力比一般催泪弹更大。在使用时，不能对准脸部、喉咙或脊椎骨，否则有致命风险。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
橡胶子弹
橡胶子弹通过专用火器或镇暴霰弹枪等发射。相对金属子弹，橡胶子弹材质软、射程短，多用于防暴、驱散示威等。这种子弹不容易钻进人体，但是也能造成致命伤害。历史上，橡胶子弹致死的例子比比皆是，使用时需要特别谨慎。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
海绵弹
除了四大防爆武器，港警在清场721游行中也发射了24枚“海绵弹”。弹头是胶状体，被击中感觉是被钝器袭击。据港媒报道，这种子弹在近距离打中要害很危险，有美方报告指出，使用时应避开头、颈、胸部和腹股沟。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
胡椒喷雾
胡椒喷雾与催泪弹类似，主要是近距离使用以及室内使用。比如，在机场清场时以及沙田（图）近距离与示威者对峙时，警方都使用了胡椒喷雾。被喷者会产生烫痛、刺痛的感觉。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
警棍
警棍是最常见的警员装备之一，主要会造成钝性挫伤，但若对脆弱部位进行攻击也可能致命。此前港媒有报道称，一些警员警棍上装有环状物，以增强杀伤力。香港警方回应称这是误会，所谓环状物是胶索带，用以固定警棍尾部，并非“加装”。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
警盾
盾牌属于防护装备，主要用来阻挡外来攻击。在面对示威者时，香港警察比较常使用长盾和圆盾。圆盾相对于长盾更为轻便，方便一手拿警棍攻击、一手拿圆盾防御。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
水炮车
8月25日，香港警方首次正式出动防爆水炮车，用于驱散荃湾示威者。据媒体报道，水跑车搭载的水炮是一种可以发射高速水柱的设备。水炮可将水柱投射到数十米之外。经测试，水压调到最高时，重量超过200磅的假人可被轻易推动。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
实弹
同样在8月25日，港警首次发射实弹，引发巨大争议。香港政府特别强调，警员是在被“暴徒”袭击、“生命受到威胁”的情况下才向天鸣枪示警。
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面对示威者 港警迄今使用了哪些武器？
其他装备
除了上述防暴武器外，港警也会对示威者出示不同颜色的警告旗（例如，黄旗用于封锁、黑色警告催泪弹）、使用手铐等。另外，中国媒体“观察者”报道，港警也配备了“颜色水”这样的新设备，同样是高压喷射，这些颜料有追踪效果，可以协助警方辨识当时某人是否在场。8月31日，港警首次通过水炮车发射颜色水（图）驱散示威者。
作者: 王凡, 罗法