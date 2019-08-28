为引国际关注 “反送中”示威者集结机场

（德国之声中文网）周日，大批"反送中"运动的示威者聚集在香港国际机场外，参加"机场交通压力测试"行动，目的是堵塞往来机场的交通，以吸引更多的国际关注。

通往机场的轨道交通和公交车全都停运，道路交通也非常拥堵。在现场进行采访的德国之声记者看到，很多需要乘坐飞机的旅客只好拖着行李箱，步行前往机场。飞机航班仍在陆续起降。周日的天气也不理想，到下午时分还下起了雨，导致行路更加艰难。除了旅客之外，还有大批佩戴口罩的示威者向机场行进，喊着"为自由而战"（Fight for Freedom）、"香港加油"等口号。

一位来自新西兰的旅客告诉德国之声记者，她很高兴自己还可以步行去机场，不至于错过班机。对于示威游行导致机场运营陷入半瘫痪的状态，她感到心情非常复杂。"我虽然不太了解（反送中抗议）的背景情况，但是我也祝他们（示威者）好运吧，希望他们能够促使政府改变立场。"

一些前来参加抗议活动的示威者告诉德国之声记者，他们也不知道这次在机场的集会活动是否为明智策略，但是目前抗议运动已经别无选择，如果这时候放弃，就等于前功尽弃，那么多人也都白白被捕了。一位受访者表示，从6月份抗议浪潮开始，自己基本上每次游行活动都有参加。

大包小包赶往机场的旅客

据路透社报道，防暴警察在机场航站楼内外巡逻执勤，港警方面称，示威者在机场的集会是非法行动，指控抗议者向警员"投掷物品"，并且设立路障。目前尚未有机场区域发生人员受伤或被捕的消息传出。

一位拒绝透露姓名的20岁抗议者对路透社记者表示："我们计划以扰乱机场运营的方式，让人们看到，政府和警察都是如何对待我们的。……如果我们能够干扰机场秩序，那么就会有更多的外国人读到有关香港的新闻。"

到当地时间下午四时许，已有部分示威者开始离开机场转移阵地。据德新社报道，有一小部分数量大概在数百人的抗议者，开始向距离机场数公里外的地铁站进发；另有数十人乘坐巴士车离开。他们当中，大多数人头戴防毒面具和护目镜。在这些抗议者离开后，留下来的示威者设立障碍，阻拦警方继续追踪，并且向路面喷洒灭火剂。

与此同时，还有数百名示威者游行至英国驻香港领事馆门前，挥舞着英国国旗，高喊口号"上帝拯救女王"（God save the Queen）。

中国官方媒体新华社周六在推特上发布了一段视频，展示了中国武警在深圳举行防暴演练的画面。据法新社报道，从6月份以来，已经有超过900人因为"反送中"抗议而被逮捕。

据"联合新闻网"报道，香港网友发起"守护香港，罢工救港"行动，9月2日和3日在港岛及九龙区举行多场跨界别罢工及集会。警方周日已经批准这两场金钟添马公园集会，发出不反对通知书。集会时间为早上7时至晚上11时59分。但在九龙梳士巴利花园集会的申请则遭到反对，警方表示该地附近多游客，不适合集会。