为应对中国朝鲜 日本国防预算再创新高

（德国之声中文网）日本政府在12月24日的内阁会议上批准了2022年度预算案，其中国防预算金额再度创下纪录，达到5.4万亿日元，这也代表日本年度国防预算已连续10年增长。这笔预算仍须由国会审查同意，预计会被用于采购、研发新型战斗机和武器，以加强其面对中国、朝鲜时的应对能力。

过去曾被视为鸽派的首相岸田文雄上任后迅速采取了更加鹰派的对华政策，他认为日本应考虑取得先发制人的打击能力，以应对中国的军事集结和朝鲜日益增长的导弹和核武。

岸田文雄采取了较偏向鹰派的对华政策

采购、研发战机，加强资安及太空领域

预算包括以1280亿日元向美国军火商洛克希德·马汀公司采购12架F-35隐形战斗机。另有约1000亿日元被用于开发F-X战斗机，取代老旧的F-2机队，这将是日本40年来首次自主开发的战斗机。此外，预算中约340亿日元将用于强化资讯安全；790亿日元投入太空相关领域。

对于日本连年增加预算，一些经济学也提出警告，认为该国巨额的公共债务将给国家整体带来风险。根据国际货币基金组织的数据，日本的公共债务占国内生产总值的比例超过了250%。

让日本不惜投入大量金钱以增强国防实力的原因在于东亚政治的不稳定性，特别是中国大陆和台湾之间的动向，更是受到日本政府关注。

日美「联合行动计划」草案

日本共同社周四（12月23日）援引日本政府消息人士的话指出，在台湾和中国之间的紧张局势不断加剧的情况下，日美两国已经为可能发生的紧急情况拟定了一份「联合行动计划」草案。中国长期以来将台湾岛视为其领土一部分，称必要时可以用武力方式收回台湾主权。

根据草案，如果台海发生紧急情况，美国海军陆战队将在日本九州和台湾之间的日本西南岛链处建立临时基地，并部署军队，而日本自卫队则提供包括弹药和燃料在内的后勤支持。消息人士表示，日本自卫队和美国军方已经锁定了大约四十个岛屿作为候选方案。共同社提到，日美双方可能会在下个月举行的外长防长2+2会议上同意开始起草正式计划。

美军在日本冲绳的一座基地

对此，日本防卫大臣岸信夫今天受访时表示，计画的制定情况与具体内容等细节，由于涉及日美两国对紧急事态的应对，他不便透露细节。

除此之外，前日本首相安倍晋三本月在公开场合也多次提及台湾议题，呼吁美日台应加强合作，并向中国国家主席习近平喊话不要对台冒险采取军事行动，否则会使中国形同「走上经济自杀的道路」。

（综合报导）

© 2021年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。