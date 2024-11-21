为平息“白兰地”之争 明年初法国总理将访问北京

（德国之声中文网）欧盟同中国之间爆发一系列贸易争端后，法国总统马克龙表示，他希望中方能够放弃对干邑白兰地征收惩罚性关税的计划。巴西G20峰会期间，马克龙周二表示：“我们已同中国领导人习近平达成共识，以务实和透明的方式来解决这一问题。”

马克龙还表示，法国总理米歇尔·巴尼耶（Michel Barnier）会在明年年初访问北京，协调具体事宜。马克龙说，他相信，中法双方将能够找到一个“良好的解决方案”。马克龙强调，白兰地产业关系到数万法国家庭的生计。马克龙说，法国的白兰地并没有“获得国家补贴”，因此中方的关税措施“令人震惊”，也说明这种关税显然“是有针对性的”。

与此同时，干邑白兰地生产商轩尼诗的大约500名员工周二开始罢工，他们抗议轩尼诗向中国出口桶装白兰地，然而在中国进行瓶装的计划。轩尼诗希望以这种方式来规避对瓶装白兰地征收的关税。

法国总理巴尼耶明年初将访问北京，以协调中法两国的“白兰地”之争。 图像来源: Alain Jocard/AFP/Getty Images

工会方面表示，轩尼诗管理层计划在今年年底前，完成对中国境内瓶装作业能否保障产品质量的评估。工会代表德菲尔（Matthieu Devers）表示，轩尼诗已经拟定了向中国出口酒瓶、商标和木质瓶塞的计划。不过，轩尼诗管理层则对所谓转移生产线的传言予以“坚决否认”。

上周，北京宣布，将对来自欧盟的白兰地再次征收惩罚性关税。一般认为，这是欧盟对中国电动车增收关税后，中国方面所做出的回应。欧盟出口的白兰地中，95%来自法国西部城市干邑附近。干邑附近的白兰地生产商认为他们成了中欧贸易战的“牺牲品”，并呼吁法国政府为他们争取权益。

法国干邑白兰地行业目前大约拥有73000名从业人员。出口收入达34亿欧元，占干邑白兰地销售总收入的98%。而最大买家则分别为美国和中国，美国占干邑白兰地出口收入的38%，中国则为25%。

今年十月底，尽管德国表示反对，欧盟仍最终决定、并已开始实施对中国电动车征收最高至35.3%的关税。法国则是欧盟对中国电动车征收额外关税的坚定支持者。布鲁塞尔指责中方为电动车行业提供非法补贴，扰乱了该行业的正常竞争。

（法新社）

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