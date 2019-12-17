为声援香港抗议者 “国殇之柱”矗立丹麦国会外

（德国之声中文网）由丹麦艺术家高智活（Jens Galschiot）创作的一座8米高铜制雕像"国殇之柱"（Pillar of Shame）周四起竖立在丹麦国会大楼外，以声援香港示威者。

高智活以创作多座"国殇之柱"著称，这座最新的雕像以香港抗争为主题，以黑色为主色调，雕塑造型中融入了香港示威者的典型元素，比如头盔、眼罩、防毒面具等等。该雕像预计在丹麦国会大楼门前展出三个月。

雕像底座部分还有一副白色标语，写着"丹麦支持香港"（Denmark stands with Hong Kong）。在雕像矗立仪式举行前一天，高智活告诉德新社记者，这一艺术作品是"为支持人权和世界公正以及环境发展而发声"。

一些丹麦政党代表，包括丹麦选择党（The Alternative），还有人权组织大赦国际丹麦分部都对香港示威者表示支持。即将离任的选择党主席埃尔贝克（Uffe Elbaek）表示，必须要和香港人民保持团结，这很重要。

据香港"立场新闻"报道，高智活还表示自己曾与社运人士交流，得知西方国家的支持对于香港抗争者来说十分重要，因此他创作这一雕像，向世界发出讯息。

艺术家高智活

这位丹麦艺术家曾在1997年创作一尊以1989年六四事件为主题的"国殇之柱"，现在矗立在香港大学黄克竞大楼平台。高智活表示，他目前在中国处于被封禁状态。

除了与六四事件和香港抗议运动相关的这两座雕像之外，高智活还创作过另外四座纪念其他国家死难者的"国殇之柱"雕像，分别位于意大利、墨西哥、巴西和德国柏林。

雨涵/苗子（德新社等）