 为声援香港抗议者 “国殇之柱”矗立丹麦国会外 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.01.2020

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时政风云

为声援香港抗议者 “国殇之柱”矗立丹麦国会外

为纪念持续数月、至今仍未平息的香港抗议运动，声援示威者，丹麦艺术家高智活创作的铜塑“国殇之柱”周四在丹麦国会门前竖起，预计将展示三个月的时间。

Dänemark Skulptur 'Pillar of Shame' in Kopenhagen (picture-alliance/Ritzau Scanpix/L. Sabroe)

港版“国殇之柱”矗立在哥本哈根

（德国之声中文网）由丹麦艺术家高智活（Jens Galschiot）创作的一座8米高铜制雕像"国殇之柱"（Pillar of Shame）周四起竖立在丹麦国会大楼外，以声援香港示威者。

高智活以创作多座"国殇之柱"著称，这座最新的雕像以香港抗争为主题，以黑色为主色调，雕塑造型中融入了香港示威者的典型元素，比如头盔、眼罩、防毒面具等等。该雕像预计在丹麦国会大楼门前展出三个月。

Dänemark Skulptur 'Pillar of Shame' in Kopenhagen (picture-alliance/Ritzau Scanpix/L. Sabroe)

雕像底座部分还有一副白色标语，写着"丹麦支持香港"（Denmark stands with Hong Kong）。在雕像矗立仪式举行前一天，高智活告诉德新社记者，这一艺术作品是"为支持人权和世界公正以及环境发展而发声"。

一些丹麦政党代表，包括丹麦选择党（The Alternative），还有人权组织大赦国际丹麦分部都对香港示威者表示支持。即将离任的选择党主席埃尔贝克（Uffe Elbaek）表示，必须要和香港人民保持团结，这很重要。

据香港"立场新闻"报道，高智活还表示自己曾与社运人士交流，得知西方国家的支持对于香港抗争者来说十分重要，因此他创作这一雕像，向世界发出讯息。

Dänemark Skulptur 'Pillar of Shame' in Kopenhagen (picture-alliance/Ritzau Scanpix/L. Sabroe)

艺术家高智活

这位丹麦艺术家曾在1997年创作一尊以1989年六四事件为主题的"国殇之柱"，现在矗立在香港大学黄克竞大楼平台。高智活表示，他目前在中国处于被封禁状态。

除了与六四事件和香港抗议运动相关的这两座雕像之外，高智活还创作过另外四座纪念其他国家死难者的"国殇之柱"雕像，分别位于意大利、墨西哥、巴西和德国柏林。

雨涵/苗子（德新社等）

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