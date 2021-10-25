为台湾铺路? 美批北京歪曲联大2758号决议

(德国之声中文网) 美参议院外交关系委员会主席梅嫩德斯 (Bob Menendez)和参议员英霍夫(Jim Inhofe)周一 (10月25日)就联合国批准第2758号决议周年发表声明。

这两位参议院台湾核心小组的共同主席表示，联大2758号决议授予中华人民共和国联合国会员国资格，但自此「中国共产党一直在歪曲该决议，试图破坏台湾在国际社会的地位和参与」。

声明提到，在美国及其盟友寻找方法阻止北京对台湾「越来越多的胁迫和侵略」的同时，决议通过50周年「应该成为一个转折点，以纠正台湾在世界舞台上持续被边缘化的不公正现象。」

声明批评中华人民共和国在过去50年一直「试图故意滥用、曲解和误导他人对联合国第2758号决议的根本目的」，还说「不应允许北京继续扭曲历史和孤立台北」，要支持「台湾有意义的参与」。

美国与台湾关系近来愈趋紧密，主管中国丶台湾与蒙古事务的美国国务院亚太副助卿华自强（Rick Waters）21日表示，台湾频频被排除在联合国活动外，就是因为中国「错误使用」(misuse) 2758号决议，各会员国应加入美国行列，支持台湾有意义参与。

官方喉舌反击

中国官媒新华社引用中国专家表示，联合国2758号决议「不容歪曲挑战」。北京联合大学台湾研究院教授朱松岭强调「台湾是中国不可分割的一部分」，说联大2758号决议「彻底解决了整个中国在联合国的代表权问题」，世界卫生组织、国际民航组织等联合国专门机构亦同。

其他专家也指出，相关批评「企图否认台湾是中国一部分的事实，是对国际法的无知与蔑视」，甚至是「图谋制造『两个中国』『一中一台』，是赤裸裸的谋『独』挑舋」。

根据联合国官方网页所录的有关＜恢复中华人民共和国在联合国的合法权利＞的2758号决议，1971年10月25日，联合国第1976次全体会议上通过，「承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一」，「决定：恢复中华人民共和国的一切权利，承认她的政府的代表为中国在联合国组织的唯一合法代表并立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去」。

(综合报道)

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