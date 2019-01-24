为反对中国渗透 澳大利亚疑拒中国商人公民申请

(德国之声中文网) 澳大利亚《时代报》(The Age) 与《悉尼先驱晨报》(The Sydney Morning Herald) 周二 (2月5日) 双双报导黄向墨在海外被澳大利亚官员通知他的公民申请被拒绝后， 极力争取回到他价值1300万澳币的豪宅。 雪梨先驱晨报指出，澳大利亚的资深政府官员证实澳大利亚内政部以多个理由拒绝黄向墨的公民申请。 此外，他们也质疑黄向墨在接受澳大利亚情报单位质询时提供的答案是否可靠。

然而，澳大利亚人报周三 (2月6日) 报导，当移民部长科尔曼 (David Coleman) 被问及此事时，他拒绝响应。 而工业部长安德鲁斯 (Karen Andrews) 则表示: 「我了解目前有些关于此案的消息。 」

此前，澳大利亚移民及情报单位曾针对黄向墨的背景进行了长达两年的调查，其中包含他与中国共产党之间的关系，以及他在接受澳大利亚情报官员访问时的回答。 政府官员向悉尼先驱晨报表示，黄向墨可能无法回到悉尼。 他自从2011年便与家人定居在悉尼。

德国之声致电澳大利亚内政部询问黄向墨的案件，但澳大利亚内政部以个人隐私为由，婉拒针对此案提供更多细节。

与北京关系备受关注

自从澳大利亚执政党去年发起反北京干预运动后，黄向墨的案子是澳大利亚政府首次对涉嫌替中国执行渗透活动的人采取行动。 而他的案例也让外界质疑澳大利亚的工党与联盟党是否该退还他过去五年捐赠价值270万澳币的政治献金。

黄向墨广大人脉及多次的政治捐款而受外界关注。 他曾捐款给前工党外交部长卡尔 (Bob Carr) 位悉尼的智库澳中关系研究所 (Australia-China Relations Institute)，并担任中国共产党在澳大利亚组织的理事长一职。

报导指出，黄向墨有机会透过行政上诉法庭或申请内部审查来试着要求澳大利亚内政部撤回此判决。 然而，专家认为这样的法律程序需要很长的时间。 此外，有官员表示即使黄向墨能返回雪梨，他仍旧可能被驱逐出境。

游走于政客之间

时代报指出，多位澳大利亚政治人物曾在竞选期间接受了黄向墨的捐款，而近期至少两名官员表示他们已退还了黄向墨捐赠的款项。 此外，黄向墨也透过他身为澳大利亚中国和平统一促进协会理事长的身分跟政府官员接触。 他曾亲自与前自由党总理阿博特 (Tony Abbott) 跟现任移民部长的顾问或募款人会面。

报导也说黄向墨曾透过前工党参议员邓森 (Sam Dastyari)，要求移民官员检查他公民申请案的进度。 邓森本人在2018年1月因遭指控为了与黄向墨建立更紧密关系，改变他在南海问题的立场，而被迫提出辞呈。

早在2017年，澳大利亚就曾因黄向墨与另一名华裔澳籍商人周泽荣捐款给澳大利亚政党，向该国政治人物提出警告，并下令重修反间谍与外国政府干预内政的相关法令。 当时，中国外交部将该说法形容为毫无根据与媒体的恶意炒作。 黄向墨本人当时则指控澳大利亚广播公司试图透过炒作旧闻来损坏他的名誉。