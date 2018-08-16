为反仇外而发声 知名乐队献唱开姆尼茨

（德国之声中文网）开姆尼茨周一（９月３日）晚举办的大型露天音乐会吸引了数万名观众，人们在以实际行动向仇外和暴力发出最强音。市政府估计有65000名观众。参加义演的"死裤子"乐队主唱坎皮诺（Campino）在音乐会结束时甚至称，观众人数高达7万。参加本次演出的德国乐队有"死裤子"（die Toten Hosen）、"Marteria"、"精品奶油鱼菲力"（Feine Sahne Fischfilet）和"大力俱乐部"（ Kraftklub），他们在上周一开姆尼茨发生右翼示威活动后临时决定举办这次音乐会。

音乐会取名"#我们是多数"。正式开始前，人们为上周遇害的35岁的达尼尔·H默哀一分钟。达尼尔死后，右翼举行了多次示威活动，期间一些外国人受到攻击。杀害达尼尔的嫌疑人为一名叙利亚人和一名伊拉克人，目前正在拘留审查。

音乐会结束后，观众较快地离开了会场。警方在推特上告知，"一些人"在纪念达尼尔被杀的地方行为"不和善"，并称将增调安全力量。

音乐会筹办方在脸书上呼吁团结外国人，尤其是那些在达尼尔死后受到袭击的外国人，同时，他们谴责右翼势力操纵达尼尔被杀事件达到自己的目的。

"你们并不孤单"

开姆尼茨当地乐队"大力俱乐部"的主唱布鲁默（Felix Brummer）说，要支持那些积极反对右翼势力的人，告诉他们，"你们并不孤独"，但极端右翼问题不会明天就消失。

坎皮诺说，音乐会不仅邀请人们欣赏音乐，同时也是表达对"那些留在这里、每天都在战斗的人"的团结，"只有还有尊严，都该同右翼暴力进行较量"。

说唱乐手马特里亚（Marteria）来自罗斯托克。他说，他对1992年在罗斯托克发生的仇外骚乱记忆犹新，多年来，他致力于让该市抹去"纳粹城市"的烙印，"我i只想，萨克森人，开姆尼茨人，都能够在说'我是开姆尼茨人'时，不会受到对方'那你是纳粹'的讥讽。"

周一，仇外和仇视伊斯兰组织，以及"保护开姆尼茨运动"等右翼民粹组织举行示威的申请未获批准。开姆尼茨市的相关部门告知，举行集会的地点已被音乐会占据。警方还表示，临时的游行和示威都未被允许。

李鱼／凝炼（德新社、路透社）