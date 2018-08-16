 为反仇外而发声 知名乐队献唱开姆尼茨 | 德国新闻 | DW | 04.09.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

德国新闻

为反仇外而发声 知名乐队献唱开姆尼茨

这是向排外敌视情绪发出的强烈信号：数万人前往开姆尼茨聆听多个著名德国乐队联合举办的音乐会。期间没有发生骚乱。

Deutschland, Chemnitz: Konzert gegen Rassismus (picture-alliance/dpa/S. Kahnert)

“死裤子”乐队主唱Campino在开姆尼茨的舞台上演唱

（德国之声中文网）开姆尼茨周一（９月３日）晚举办的大型露天音乐会吸引了数万名观众，人们在以实际行动向仇外和暴力发出最强音。市政府估计有65000名观众。参加义演的"死裤子"乐队主唱坎皮诺（Campino）在音乐会结束时甚至称，观众人数高达7万。参加本次演出的德国乐队有"死裤子"（die Toten Hosen）、"Marteria"、"精品奶油鱼菲力"（Feine Sahne Fischfilet）和"大力俱乐部"（ Kraftklub），他们在上周一开姆尼茨发生右翼示威活动后临时决定举办这次音乐会。

音乐会取名"#我们是多数"。正式开始前，人们为上周遇害的35岁的达尼尔·H默哀一分钟。达尼尔死后，右翼举行了多次示威活动，期间一些外国人受到攻击。杀害达尼尔的嫌疑人为一名叙利亚人和一名伊拉克人，目前正在拘留审查。

音乐会结束后，观众较快地离开了会场。警方在推特上告知，"一些人"在纪念达尼尔被杀的地方行为"不和善"，并称将增调安全力量。

Deutschland, Chemnitz: Konzert gegen Rassismus (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

音乐会筹办方在脸书上呼吁团结外国人，尤其是那些在达尼尔死后受到袭击的外国人，同时，他们谴责右翼势力操纵达尼尔被杀事件达到自己的目的。

"你们并不孤单"

开姆尼茨当地乐队"大力俱乐部"的主唱布鲁默（Felix Brummer）说，要支持那些积极反对右翼势力的人，告诉他们，"你们并不孤独"，但极端右翼问题不会明天就消失。

坎皮诺说，音乐会不仅邀请人们欣赏音乐，同时也是表达对"那些留在这里、每天都在战斗的人"的团结，"只有还有尊严，都该同右翼暴力进行较量"。

Deutschland, Chemnitz: Konzert gegen Rassismus Auftritt Toten Hosen (Reuters/H. Hanschke)

说唱乐手马特里亚（Marteria）来自罗斯托克。他说，他对1992年在罗斯托克发生的仇外骚乱记忆犹新，多年来，他致力于让该市抹去"纳粹城市"的烙印，"我i只想，萨克森人，开姆尼茨人，都能够在说'我是开姆尼茨人'时，不会受到对方'那你是纳粹'的讥讽。"

周一，仇外和仇视伊斯兰组织，以及"保护开姆尼茨运动"等右翼民粹组织举行示威的申请未获批准。开姆尼茨市的相关部门告知，举行集会的地点已被音乐会占据。警方还表示，临时的游行和示威都未被允许。

李鱼／凝炼（德新社、路透社）

  • Alexander Gauland (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    高兰德

    选项党两名主席之一高兰德（Alexander Gauland）曾说过，人们觉得国足健将、有非洲血统的博阿滕作为球员很好，但不想和他这样的人做邻居。高兰德还说德国应关闭边界，他还提到一个溺水难民儿童的照片，说不能受到孩子眼睛的道德绑架。

  • Weidel and Gauland (Reuters/F.Bensch)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    威德尔

    该党议会党团主席之一艾利斯•威德尔（Alice Weidel，图左）通常扮演这个右翼民粹党派的“理性之声”，但她也有过措辞失准的时候。《世界报》2013年一篇关于威德尔的报道就指出，她曾在一封邮件中骂德国政治家是“猪”和“二战中胜利国的木偶”。威德尔最初声称邮件是假的，但后来承认了它的真实性。她曾在中国工作过6年，博士论文题目也与中国有关。

  • Frauke Petry (Getty Images/T. Lohnes)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    佩特里

    前任德国选项党主席之一佩特里（Frauke Petry）2016年接受一家地方性媒体采访时说，德国边警应该向非法进入该国的难民开枪。她说，德国警察在“万不得已”的情况下可以向难民开枪，防止非法越境。上一个下令向跨越边境逃亡者开枪的政治人物，还要追溯到前东德领导人昂纳克(Erich Honecker)。

  • Björn Höcke (picture-alliance/Arifoto Ug/Candy Welz)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    霍克

    图林根州选项党主席霍克（Björn Höcke）是选项党极端派的标志性人物，他曾将柏林犹太大屠杀纪念碑称为"耻辱"，呼吁德国停止为纳粹历史赎罪。他说这番话时正值大选期间， 因为不赞同他的观点， AfD领导层一度要开除其党籍。

  • Beatrix von Storch (picture-alliance/dpa/M. Murat)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    冯施托尔西

    选项党最初靠反对欧元和财政救助计划起家， 但很快反移民就变成了该党的核心议题。“那些不接受对检查边境点的人都是攻击者，”选项党副主席冯施托尔西（Beatrix von Storch）说：“面对攻击者，我们得自我防卫。”

  • Marcus Pretzell (picture alliance/dpa/M. Murat)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    普雷策尔

    前选项党北威州主席普雷策尔（Marcus Pretzell）也是宣布退出该党派的佩特里的丈夫。在2016年12月柏林圣诞节市场发生卡车冲撞人群恐怖袭击后，他称，柏林事件的受害者是“默克尔的冤魂”。

  • Andre Wendt (picture alliance/ZB/H. Schmidt)

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    温特

    德国东部萨克森州议会议员温特（Andre Wendt）2016年递交的一份问讯文件引起了轩然大波，内容是关于无人陪伴的未成年外国人提供“绝育手术”所需的费用。据联邦无陪伴未成年难民协会（BumF）的数据，成千上万未成年人在德国寻求庇护，其中绝大多数是年轻男性。

  • Alexander Gauland AfD

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    又是高兰德

    去年8月大选期间，他在艾希斯费尔德（Eichsfeld）发表演讲时说，土耳其裔的联邦政府移民融入事务专员厄兹古茨（Aydan Özoguz）应该被“清除”到土耳其安纳托利亚去。他使用了清除“Entsorgen” 这个词，这与纳粹时期对犹太人和战俘的措辞类似。

  • Alexander Gauland

    德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

    还是高兰德

    高兰德这个月初在选项党青年团代表大会上的讲话招致了各方批评。他先是承认德国人对数以百万计的纳粹受害者承担有罪责。但接着表示：“希特勒和纳粹，不过是德国千年成就上的一粒鸟屎。……我们有着光辉的历史，而且远远长于那十二年(纳粹时期)。”

    作者: Dagmar Breitenbach


DW.COM

男子被刺丧生 右翼暴力事件震惊德国

周六至周日夜间，一群不同国籍的人在萨克森州开姆尼茨的城市庆祝活动后发生冲突，一名德国人丧生。警方逮捕的嫌疑人是一名23岁的叙利亚人和一名22岁的伊拉克人。 (27.08.2018)  

开姆尼茨骚乱过后 默克尔發出谴责

上周末，一名男子在开姆尼茨被人刺死。此后这个德国东部城市骚乱不断。右翼和左翼群体之间发生冲突，警方指出有20人受伤。警察在现场力不从心，难以控制局面。骚乱中外国人遭追赶的画面引發了默克尔的批评。 (28.08.2018)  

开姆尼茨再现大规模示威  这次没出大乱子

数千名右翼分子和他们的反对者周六都在开姆尼茨举行了集会。气氛虽然一度紧绷，出现了小规模冲突，造成9人受伤，但大多数示威者和平离开，警方表示局面处在掌控之中。本周初的示威活动曾出现骚乱。 (02.09.2018)  

马斯：面对极右势力 德国人不能再赖在沙发上

开姆尼茨左右翼对立阵营本周连续示威后，德国外长马斯呼吁国民对抵制种族主义、对捍卫民主拿出更大勇气。 (02.09.2018)  

德国右翼“选项党”的“雷人雷语”

右翼民粹选项党的领导人常常发出挑衅性的言论，关于难民或纳粹的观点曾多次引起轩然大波：纳粹不过是粒鸟屎、不愿和博阿滕做邻居、要警察“万不得已”可向难民开枪……选项党还有哪些惊人语录呢？ (08.06.2018)  

相关内容

Deutschland Bundesaussenminister Heiko Maas

马斯：面对极右势力 德国人不能再赖在沙发上 02.09.2018

开姆尼茨左右翼对立阵营本周连续示威后，德国外长马斯呼吁国民对抵制种族主义、对捍卫民主拿出更大勇气。

Deutschland AfD-Kundgebung und Gegenproteste in Chemnitz ziehen tausende Demonstranten an

开姆尼茨再现大规模示威  这次没出大乱子 02.09.2018

数千名右翼分子和他们的反对者周六都在开姆尼茨举行了集会。气氛虽然一度紧绷，出现了小规模冲突，造成9人受伤，但大多数示威者和平离开，警方表示局面处在掌控之中。本周初的示威活动曾出现骚乱。

Bildergalerie Reise Salzburg

萨尔茨堡音乐节开幕 20.07.2018

9个新编演出、近90场音乐会以及众多传统项目：歌剧、音乐会和戏剧构成本届萨尔茨堡音乐节主旋律。

广告

非常德国

Polizei Chemnitz Rechtsradikale Einsatz Demonstration Randale (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

开姆尼茨：大批警力严阵以待

这个位于萨克森州的城市仍未恢复平静。一德国人死于暴力一周后，又将发生大规模示威抗议活动。该州警方要求派出“所有可以动用的警力”。 

媒体看中国

Symbolbild Twitteraccount Donald Trump (picture-alliance/AP Photo/J. D. Ake)

德语媒体：谁才能笑到最后？

特朗普发动的贸易战中，谁是短期赢家，谁又是长期赢家？中国的"一带一路"，中立小国瑞士又该如何参与？ 