为制裁俄罗斯：美国和委内瑞拉举行石油谈判

（德国之声中文网）自称实行社会主义的马杜拉总统周二（3月8日）宣布，上周末举行的委美多年来首次高级别会议上，双方商定，继续谈判。马杜拉称，委方决心，"经由外交途径、出于尊重和对更美好世界的希望推进相关进程，使繁荣与和平成为可能。"

据5名熟悉谈判情况人士向路透社透露，上周六的会谈未达成共识。此轮会谈旨在澄清，加拉加斯政府是否愿意与俄罗斯入侵乌克兰行为保持距离。一些分析家认为，美国至今没有在进口原油领域制裁俄罗斯，而若美国考虑减少来自俄罗斯的能源供应，则委内瑞拉这个受美制裁的石油大国有可能成为替代供应方。白宫发言人普萨基（Jen Psaki ）证实 ，"能源安全"列在议事日程上。目前，美国通货膨胀率在7.5%的水平，汽车、取暖等燃料价格不断攀上新高。

上周六，美国和这个南美国家政府的高级代表在加拉加斯举行了一轮会谈。马杜罗说，客人们在总统府受到欢迎："我们举行了会谈。我可以说，会谈气氛充满尊重、诚恳、非常外交"。

这是多年来美国官员对委内瑞拉的最高级别访问。2019年，两国断绝了外交关系。美国以及包括德国在内的数十个西方国家未承认马杜罗2018 年大选连任结果。不过，在俄罗斯、古巴、中国、伊朗等国家的支持下，马杜罗得以执政至今。

俄罗斯入侵乌克兰导致国际能源危机加剧，投资人惶惶不已。鉴于有可能禁止俄罗斯能源进口，北海布伦特原油价格周一创下近14年来最高记录。

（路透社）

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