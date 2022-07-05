 为入北约:瑞典向土耳其移交库尔德工人党成员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.12.2022

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为入北约:瑞典向土耳其移交库尔德工人党成员

几个月前，土耳其为北约吸纳瑞典、芬兰加入北约开出了交易价码：必须承认库尔德工人党为恐怖组织。现在，瑞典正在逐步兑现承诺。本周末，一名库尔德工人党成员被瑞典移交土耳其。

伊斯坦布尔机场 （资料图）

伊斯坦布尔机场 （资料图）

（德国之声中文网）流亡瑞典的塔特(Mahmut Tat)在12月2日深夜乘坐民航班机从斯德哥尔摩抵达伊斯坦布尔，旋即被土耳其警方逮捕。土耳其官方媒体报道称，塔特已经在12月3日移送司法部门。

塔特2015年逃亡至瑞典，因为他在土耳其国内因其库尔德工人党身份被判了六年多监禁。目前，瑞典官方也确认了塔特被移交土耳其的消息。瑞典移民部称，当事人的政治避难申请被驳回，因此被驱逐出境。移民部长特意强调，驱逐令并非基于政府的决定，后者不会介入政治避难申请。

土耳其长期以来指责瑞典为"恐怖分子"提供庇护。今年6月，北约成员国土耳其与寻求加入北约的瑞典、芬兰达成协议，后者同意向土耳其移交流亡的库尔德工人党成员，伊斯坦布尔则不再阻止北欧两国加入北约根据北约规定，吸纳新成员加入必须要经过所有现成员国的一致批准

11月29日，土耳其外长出席北约成员国外长会议

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就在几天前，土耳其外长恰武索奥卢(Mevlüt Cavusoglu)在与瑞典、芬兰外长会谈后表示，瑞典方面的坚定声明"非常好"，但是土耳其"希望看到具体行动"。他还赞扬了瑞典新一届政府修订相关法律的举措。

库尔德工人党自80年代起就致力于维护库尔德人在土耳其境内的权益，并不惜以对抗土耳其政府。几十年来，该组织被指控需要为多起血腥袭击案负责。土耳其军警力量也经常强力进攻该国东南部甚至相邻的伊拉克、叙利亚境内的库尔德工人党据点。目前，包括美国、欧盟在内的大部分西方国家已经应土耳其要求将库尔德工人党列为恐怖组织。

(法新社、美联社、路透社)

北约成员国土耳其与俄罗斯的“婚外情”

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