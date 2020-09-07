为克里姆林宫游说？德政界呼吁施罗德辞职

俄罗斯反对派活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼遭投毒之后，德国执政党和在野党内都有人提出，德国前总理施罗德应该辞去他在俄罗斯国有能源企业担任的多个职务，其中就包括北溪2号股东委员会主席一职。
（德国之声中文网）德国执政党基民盟和在野党绿党党内均有政治人物提出，要求前总理施罗德辞去他在俄罗斯国有能源企业担任的多个职务，其中就包括北溪2号股东委员会主席一职。
批评意见认为，施罗德利用他的职务在德国为克里姆林宫做游说工作。
基民盟议员瓦德弗（Johann Wadephul）上周在接受德国《每日镜报》采访时说，“施罗德应该立刻辞去他在俄罗斯的一切公司职务”。他指责莫斯科方面应该单独为俄罗斯反对派活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼(Alexei Navalny)遭投毒一事负责。目前纳瓦尔尼在柏林的一家医院接受治疗。
瓦德弗说，即便俄罗斯政府拒绝对此事负责，德国前总理（施罗德）也不能“在政治上或者道德上”无视这一切。
上周三（9月2日）德国现任总理默克尔表示，纳瓦尔尼遭到神经毒剂诺维乔克（Novichok）的毒害。她要求莫斯科方面对此做出解释。
德国《时代周报》在线版也对此事进行了报道。但是文章后面的读者评论中却不乏对施罗德的支持言论。例如有评论写道：“这位老兄（施罗德）已经不是政治人物了。他可以去秉承其它的标准尺度。我更在乎天然气的价格，而不是俄罗斯国内党派间的内斗。”
还有评论认为：“用什么样的伦理道德可以为美国的页岩油气辩护呢？”
还有读者评论道：“‘如果施罗德先生还懂得一些政治规矩，还拥有一点价值标准，’那他反而更应该坚持自我，这样才不会破坏符合德国利益的项目（北溪2号）。”
但是德国《奥格斯堡汇报》委托进行的一项民调显示，53.4%的德国人认为施罗德应该辞去他在俄罗斯能源公司的职务，33.1%的受访者认为施罗德不需要辞职，其余的受访者没有表态。另外41%的受访者认为，施罗德必须辞职。绿党和联盟党支持者中要求施罗德辞职的均超过60%，分别为69.8%和60.2%。
俄罗斯反对派活动人士纳瓦尔尼遭投毒的事情发生后，德国国内一些政治人物也提出，德国应该重新考虑是否继续北溪2号的天然气管道项目。俄罗斯国有控股的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)已经成为这一项目的唯一股东。
绿党议会党团主席埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）呼吁北溪2号尽快下马。德国外长马斯也对媒体表示， "我不希望俄罗斯人迫使我们转变对北溪2号的立场。"
北溪2号天然气输气管线工程完工部分已经超过90%，按照工程计划，2021年初俄罗斯就可以通过这条管线向德国输送天然气。
洪沙/苗子 (德新社, 法新社)
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