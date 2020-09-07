为克里姆林宫游说？德政界呼吁施罗德辞职

（德国之声中文网）德国执政党基民盟和在野党绿党党内均有政治人物提出，要求前总理施罗德辞去他在俄罗斯国有能源企业担任的多个职务，其中就包括北溪2号股东委员会主席一职。

批评意见认为，施罗德利用他的职务在德国为克里姆林宫做游说工作。

基民盟议员瓦德弗（Johann Wadephul）上周在接受德国《每日镜报》采访时说，“施罗德应该立刻辞去他在俄罗斯的一切公司职务”。他指责莫斯科方面应该单独为俄罗斯反对派活动人士阿列克谢·纳瓦尔尼(Alexei Navalny)遭投毒一事负责。目前纳瓦尔尼在柏林的一家医院接受治疗。

瓦德弗说，即便俄罗斯政府拒绝对此事负责，德国前总理（施罗德）也不能“在政治上或者道德上”无视这一切。

上周三（9月2日）德国现任总理默克尔表示，纳瓦尔尼遭到神经毒剂诺维乔克（Novichok）的毒害。她要求莫斯科方面对此做出解释。

德国《时代周报》在线版也对此事进行了报道。但是文章后面的读者评论中却不乏对施罗德的支持言论。例如有评论写道：“这位老兄（施罗德）已经不是政治人物了。他可以去秉承其它的标准尺度。我更在乎天然气的价格，而不是俄罗斯国内党派间的内斗。”

还有评论认为：“用什么样的伦理道德可以为美国的页岩油气辩护呢？”

还有读者评论道：“‘如果施罗德先生还懂得一些政治规矩，还拥有一点价值标准，’那他反而更应该坚持自我，这样才不会破坏符合德国利益的项目（北溪2号）。”

但是德国《奥格斯堡汇报》委托进行的一项民调显示，53.4%的德国人认为施罗德应该辞去他在俄罗斯能源公司的职务，33.1%的受访者认为施罗德不需要辞职，其余的受访者没有表态。另外41%的受访者认为，施罗德必须辞职。绿党和联盟党支持者中要求施罗德辞职的均超过60%，分别为69.8%和60.2%。

北溪2号工程原本已经接近完工

终止北溪2号项目的呼声

俄罗斯反对派活动人士纳瓦尔尼遭投毒的事情发生后，德国国内一些政治人物也提出，德国应该重新考虑是否继续北溪2号的天然气管道项目。俄罗斯国有控股的俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom)已经成为这一项目的唯一股东。

绿党议会党团主席埃卡特（Katrin Göring-Eckardt）呼吁北溪2号尽快下马。德国外长马斯也对媒体表示， "我不希望俄罗斯人迫使我们转变对北溪2号的立场。"

北溪2号天然气输气管线工程完工部分已经超过90%，按照工程计划，2021年初俄罗斯就可以通过这条管线向德国输送天然气。

洪沙/苗子 (德新社, 法新社)

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