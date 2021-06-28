为信仰？为认同？——想加入中国共产党的台湾人

（德国之声中文网）在台湾出生长大，今年35岁的张立齐2017年公开表示要申请加入中国共产党，同一年，在北大念书的王裕庆及在天津工作的台湾人李秉修也相继表示想「投共」。当时，这三人在两岸掀起了台青「投共潮」的讨论。

然而，4年过去了，当年虽然一度点燃「投共潮」的野火，但星星之火并未燎原，这些人仍是少数。2007年高调唱红的台青张立齐，成了中国华侨大学的老师，至今，他仍未遗忘，10年前到中国大陆的初衷－效忠中国共产党。在北京住了近十年，见证了中国经济快速成长，使他更坚信，当年选择加入共产党是正确的选择。

热爱「祖国」的台湾人

张立齐是来自台中的客家青年，操着一口浓厚的北京腔，他称自己为「左统思想」，和「天然独」的台青大相径庭。他告诉德国之声，对共产党丶社会主义及马克思理论产生认同，源自於2008年的金融危机。当时，他看到资本主义的问题，像是台湾劳工失业及劳资剥削的状况，因而「坚定往左的方向前进」。同年，他赴大陆交流，看到中国为北京奥运而大兴土木，多个城市欣欣向荣，他形容中国经济「宛如火箭般」高速发展。

张立齐曾在汽机车工厂工作，他自称，了解如何在底层社会求生存，因着「大陆老百姓的生活不断变好，让他对『国家统一和中华民族』产生极大认同」，而为了更靠近他口中的「祖国」，他赴北京大学攻读博士学位，并为成为中国共产党员而开始准备。

他在北大接受党课教育，研读共产党的历史丶精神及纪律，还经过多次考试，手写报告，甚至还参加「支教」活动，到偏远地区从事教育服务。

另一名当年跃上媒体版面的「投共」台青是今年31岁的李秉修。根据媒体报导，毕业于台湾中华医事科技大学护理专业的他，在4年前到天津投入养老产业。而接触马克思主义和中共党史，并对中国共产党心生向往，是经由一位台湾成功大学生引介。当时，他还组了20人左右的参访团赴中国和对台单位接触，表明入党意愿及发展组织的热情。



还有一名年纪较长的台湾人王裕庆，虽然生在台湾，但旅居加拿大20多年，并在加拿大接受完整的西方教育，毕业于多伦多约克大学东亚研究系。2017年39岁的王裕庆，接受中国媒体《观察者》采访。当时他在北大国际关系学院读博，他说这是为了更深入了解中国特色社会主义，因为在大陆既可以学习理论，又可以有实践。

台湾人入党不容易

国际关系学者丶台北医学大学通识教育中心教授张国城向德国之声表示，加入中国共产党并不容易，「不像加入国民党或民进党那麽简单」，通常只要填表丶缴钱就能入党。他并指出，加入中国共产党通常得先加入共青团，且必须经判断确认是「积极份子」，同时要有推荐程序及一段时间的「考察期」，考察时间因人而异，若是台湾人可能得需要花更多时间。

因此，张立齐要入党，必须和中国共产党约9192万的党员一样，经过多个阶段和考察期，才有机会转为「正式党员」。张立齐表示，因担忧「台湾政府找麻烦」而不愿透露是否已经成功入党，但他强调，已参与多项共产党的活动。他说：「我不知道说（有没有入党）以後，台湾政府会怎麽搞我，搞我的家人，我很害怕。」

根据台湾《两岸人民关系条例》第33条规定，台湾人加入中国共产党，会被处以台币10万到50万元的罚锾。但在实务上执行其实有困难，台湾陆委会曾对媒体表示，因为只有中国身分才可能入党，一旦因为中国身分而被取消台湾身分，逻辑上就不可能再追究罚款。

张国城指出，要加入中国共产党「很不容易」，加上台湾身份更是难上加难。他说：「从台湾来的人，他们先天上就会提高警觉，怀疑政治成份是否有问题，会不会是特务？因此稍微有点怀疑的话，宁可不收，而且想加入共产党的人那麽多，并不缺一个台湾党员。」

台湾官方曾对「投共潮」曾发表评论，时任陆委会主委张小月2017年时对媒体表示：「这是中共一种又拉又打的两手策略，也是要对在中国的台湾青年进行拉拢」。已故国民党前发言人杨伟中当年则对张立齐「投共」的发言不以为然，他曾通过脸书表示，张立齐「不过是连续3年申请入党，却没被接受，因为还在被观察丶被考核，因此发文践踏台湾来表忠的可怜人」。

从林毅夫到张立齐

四十几年前，台湾军官林毅夫从金门游泳至中国厦门，是台湾首位「投敌」的军官，也让他成为中国宣传统战的样板人选，不仅出任政协常委丶人大代表，还一度担任世界银行首席经济师兼副行长，他虽曾数次表示要回台湾祭祖，但因触犯投敌罪被通缉而始终无法圆返乡梦。

时过境迁，2017年因为台籍代表卢丽安在中共十九大现身，成为中方政治宣传样板，「提携後进」，引起台青张立齐丶王裕庆丶李秉修跟着高调唱红，他们对共产党信仰成为话题，但这些人始终是个别现象。

从数字来看，信仰共产党的台湾人虽然一直存在，但人数并未明显增长，也未出现当年议论纷纷的「投共潮」。若要加入共产党必须取得中国身分，根据台湾政府统计，2004年至2019年，共有770人因取得中国身分而被取消台湾户籍，但这当中有多少人加入了中国共产党，并未有公开数据。

《自由亚洲电台》2020年曾公开一份中共党员的名单，发现有106位党员被标记有「台湾」背景，其中至少10位与有统战背景的「上海市台湾同胞联谊会」丶「上海台湾民主自治同盟」干部或成员姓名相符。

张国城直言，想加入共产党的台湾人仍是少数，因为除非是到大陆求学，否则台湾根本没有环境能加入中国共产党。他说：「台湾年轻人不是那麽喜欢谈政治，所以若有特别喜欢共产党或左派思想，大家可能会觉得比较奇怪，但不至於会排挤他们，但比例一定比较少。」

不过张立齐并不认同，他说「自己并非台湾的少数，而是因为太多『红色青年』不敢表态」。他透露，身边有不少不敢表态的「红色青年」，看到大陆的发展而认同大陆制度，但因为担心外界眼光或是怕家人可能被报复而不敢表态。

最近一次台湾掀起「投共」的讨论是今年初，台湾中华统一促进党总裁「白狼」张安乐接受中国官媒丶中央人民广播电台访问时透露，表示要成立「红色队伍」宣扬和平统一，遭到民进党立委谴责公然主张要台湾人「投共」，被控涉违国安法，目前仍由台湾检方调查中。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 中华人民共和国成立 1949年10月1日，中国共产党中央委员会主席毛泽东在北京天安门城楼上宣布中华人民共和国成立。在数十年战争和内战后，毛泽东以此确立了中国共产党的一党专政。他本人在此后近30年的时间里主宰着中国跌宕起伏的命运。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 “伟大领袖”地位的确立 从1935年的遵义会议确立毛泽东在党内的绝对领导地位之后，中共第一代领导集体也就此确立。不过在那个时期的中共语境下，人们还不习惯称最高领袖为“核心”，而是将毛泽东称作“伟大领袖”、“伟大舵手”。抗日战争胜利之后，国共两党展开争夺中国领导权的争斗。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 不战而胜 1949年1月，在解放军攻占天津之后，国民党的华北军队总指挥傅作义宣布投降，与中共达成《关于和平解决北平问题的协议》。随后，共产党军队在这座曾经的皇城里受到许多民众的欢迎。毛泽东宣布将这里作为首都，于是北平又变成了北京。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 溃败出逃 共产党的军队在1949年里占领了华中及华南地区，大批国民党官兵被俘。国民党领袖蒋介石带着他的一些部队，无数故宫珍宝和保守派国民党精英逃往台湾，并在那里建立政权，将“反攻大陆”、“光复中华民国”作为目标。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 斯大林和毛泽东 虽然当时总是将莫斯科方面称作“苏联老大哥”，但毛泽东的路线并不总是和苏共的理念一致。不过，1949年12月，斯大林在莫斯科举办70岁寿宴，毛泽东还是欣然参加（如图）。在50年代的冷战期间，为了反对美国领导下的北约，中国和苏联结成了同盟。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 出兵朝鲜 1950年，朝鲜战争爆发，金日成请求中国支援。毛泽东立即组建了“中国人民志愿军”开进朝鲜。截至1953年朝鲜战争结束，中国为“抗美援朝”一共累计派出超过200万士兵。在付出极大人员伤亡代价后，受到美国部队支持的韩国部队才被逼回北纬38度以南，朝鲜半岛以三八线为界南北分治。对毛泽东而言，这一胜利极大地巩固了他的威望。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 进军西藏 1950年，达赖喇嘛的军队无力阻止解放军开进西藏。共产党领导人和人民解放军将这次行动称为对西藏的解放，而许多藏人则认为这是外族压迫的开始，也为持续至今的西藏问题埋下了伏笔。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 发动农民 到1952年为止，不断有干部大军走进村庄，鼓动贫穷的农村人口没收所谓大地主的财富。“打土豪，分田地”之后，农民们还被动员去参加反美游行。1951年10月，中国农民打着横幅，呼吁农民朋友们积极行动，坚决反对美帝国主义重新武装日本的计划。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 土地革命 50年代早期，农村土地的所有权关系被彻底改变。土地改革没收了地主的所有土地，最初土地划归合作社，稍后进行的改革中又成立了规模较大的“人民公社”。“大地主”们则受到残酷迫害和镇压。估计有500万人在土改中丧生。

图片回顾中共建政70年之一：人民共和国诞生 发展工业和武装军队 通过“镇压反革命”、“土地改革”等运动肃清政治局面之后，中国在苏联的援助下开始发展工业，1953年制定了国民经济发展第一个五年计划。从苏联和东欧引进的军事技术和装备，也提高了解放军的现代化水平。 图为1953年国庆阅兵式。



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