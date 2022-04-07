为保金融业运转 上海银行员工留宿办公室

（德国之声中文网）在上海持续封城的情况下，为了维持这座金融中心的运转，不少银行职员和金融交易员干脆住在了办公室，睡在露营用的床垫上，以方便面充饥。

近日来上海新冠感染数量居高不下，这座城市的封锁措施持续的时间也大大超出了人们的预期。虽然上海金融市场的车轮基本上仍在维持运转，但是种种迹象显示，封城已经带来了诸多影响，包括一些股票的上市计划被暂停，人民币的交易总量也跌至两年来的最低水平。

路透社报道称，食宿工作都局限在办公室区域的银行职员，只能在非常艰苦的条件下生活。公司给他们分发了充气床垫、枕头和毛毯。一位不愿意透露姓名的银行职员表示：“办公楼里只有一个狭窄的淋浴间，同事们只能轮流使用。“

从3月28日至今，估计有大约2万名金融行业的工作人员“自我封闭”在上海陆家嘴金融区的写字楼里。此前上海市进行了全民核酸检测，以排查新冠感染者。

原本预计只在浦東执行4天的封管措施，后来被扩大到整个上海市，并且目前没有结束的迹象。

对于以国有银行为主导的上海金融产业来说，保证封城期间的业务运转是必须完成的任务。交通银行董事长任德齐周二在一次内部会议上对员工表示，维持业务运转是一项必须完成的“军事命令”。

海通证券董事长周杰则选择和150名关键岗位的员工一起留在办公室，保证各项交易业务的顺利进行。该公司还呼吁党员职工“带头”为抗疫出力。

操心工作还是操心食物？

周五，上海报告了2.1万个新增新冠感染病例，创下了新的最高纪录。在这个人口超过2500万的大都市，全民检测仍在继续进行。

上海的重要金融基础设施，包括外汇交易中心、中国银联、上海清算所此前都宣布了在疫情防控之下确保市场运行的措施。

对冲基金经理人申毅表示，他和几名员工在封城期间留宿在办公室，以确保交易的顺畅进行，以及以风险管理为重点的合规监管。

他也表示，对于留守办公室的金融从业者，矿泉水等生活物资的供应可以得到保障。因为公司和地方政府都会为他们优先供应。申毅说，每天都会有人给他们送盒饭。“就是吃的比平时简单一些而已。”

相比之下，那些居家办公的金融交易员甚至开始感到羡慕——因为他们在家中不得不为基本的食品保障而发愁。

“说老实话，我这些天担心的不是工作，而是如何买到食物和蔬菜”，一位不愿意透露姓名的金融从业者对路透社表示。

（路透社）

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