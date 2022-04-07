 为保金融业运转 上海银行员工留宿办公室 | 经济纵横 | DW | 10.04.2022

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经济纵横

为保金融业运转 上海银行员工留宿办公室

在持续封城的情况下，为了维持金融基础设施的运转，不少上海金融从业者已经多日留守办公室，睡在简易床垫上，吃盒饭和方便面用以饱腹。

Shanghai World Financial Center China Schanghai bei Nacht Flash-Galerie

浦东陆家嘴——上海的金融中心

（德国之声中文网）在上海持续封城的情况下，为了维持这座金融中心的运转，不少银行职员和金融交易员干脆住在了办公室，睡在露营用的床垫上，以方便面充饥。

近日来上海新冠感染数量居高不下，这座城市的封锁措施持续的时间也大大超出了人们的预期。虽然上海金融市场的车轮基本上仍在维持运转，但是种种迹象显示，封城已经带来了诸多影响，包括一些股票的上市计划被暂停，人民币的交易总量也跌至两年来的最低水平。

路透社报道称，食宿工作都局限在办公室区域的银行职员，只能在非常艰苦的条件下生活。公司给他们分发了充气床垫、枕头和毛毯。一位不愿意透露姓名的银行职员表示：“办公楼里只有一个狭窄的淋浴间，同事们只能轮流使用。“

从3月28日至今，估计有大约2万名金融行业的工作人员“自我封闭”在上海陆家嘴金融区的写字楼里。此前上海市进行了全民核酸检测，以排查新冠感染者。

COVID-19 outbreak in Shanghai

DW.COM

98%的新感染者并无症状，上海仍然不惜高昂代价坚持动态清零政策。2600万人民的生活供给受到威胁，1.1万名快递成为配合政府保障工作的重要基石。

由于中国政府持续实施严格的「清零」政策，中国金融中心、世界上最繁忙港口城市之一的上海已经几乎被完全封锁了一个星期。尽管「清零」在过去防止卫生医疗系统免于崩溃，如今却使中国各行各业甚至全世界所付出的经济代价不断增加。

连日来，从中国卫健委通报的“新型冠状病毒肺炎疫情最新情况”来看，中国每日新增“新冠肺炎无症状感染者”超万例，是每日新增确诊病例的十几倍之多。什么是中国官方所说的“新冠肺炎无症状感染者”，为什么出现大量无症状感染者？

上海封城导致民众食品短缺，一名美领馆工作人员在微信平台上发出呼吁，要求同事为驻守领馆的7名海军陆战队队员省下一些食物。随后有好心同事积极相助。

原本预计只在浦東执行4天的封管措施，后来被扩大到整个上海市，并且目前没有结束的迹象。

对于以国有银行为主导的上海金融产业来说，保证封城期间的业务运转是必须完成的任务。交通银行董事长任德齐周二在一次内部会议上对员工表示，维持业务运转是一项必须完成的“军事命令”。

海通证券董事长周杰则选择和150名关键岗位的员工一起留在办公室，保证各项交易业务的顺利进行。该公司还呼吁党员职工“带头”为抗疫出力。

操心工作还是操心食物？

周五，上海报告了2.1万个新增新冠感染病例，创下了新的最高纪录。在这个人口超过2500万的大都市，全民检测仍在继续进行。

上海的重要金融基础设施，包括外汇交易中心、中国银联、上海清算所此前都宣布了在疫情防控之下确保市场运行的措施。

对冲基金经理人申毅表示，他和几名员工在封城期间留宿在办公室，以确保交易的顺畅进行，以及以风险管理为重点的合规监管。

COVID-19 outbreak in Shanghai

对于不少隔离在家的上海居民来说，基本的食物供应也难以保障

他也表示，对于留守办公室的金融从业者，矿泉水等生活物资的供应可以得到保障。因为公司和地方政府都会为他们优先供应。申毅说，每天都会有人给他们送盒饭。“就是吃的比平时简单一些而已。”

相比之下，那些居家办公的金融交易员甚至开始感到羡慕——因为他们在家中不得不为基本的食品保障而发愁。

“说老实话，我这些天担心的不是工作，而是如何买到食物和蔬菜”，一位不愿意透露姓名的金融从业者对路透社表示。

（路透社）

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