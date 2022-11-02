 为保″国家安全″ 加拿大要求中资撤出稀土企业 | 经济纵横 | DW | 03.11.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

为保"国家安全" 加拿大要求中资撤出稀土企业

周三，加拿大以"国家安全"为由，责令三家中国公司撤出在加拿大稀土公司的股份。五天前，加拿大政府出台新规定，除特殊情况外，外国国有企业不得参股加拿大稀土公司。

Seltene Erden - Neodym

（德国之声中文网）相关声明显示，被勒令撤资的三家公司分别是中矿（香港）稀有金属资源有限公司、承泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资（成都）有限公司。

加拿大创新、科学和工业部长沙宾尼（Francois-Philippe Champagne）表示，加拿大国家安全和情报机构在做出上述决定之前，对这些中国公司进行了 "严格的审查评估"。

沙宾尼表示："加拿大继续欢迎来自外国的直接投资，但当投资威胁到我们的国家安全和我们的关键矿物供应链时，我们就将采取果断行动。"
稀土矿物质被认为是未来绿色技术的关键，并且已经在电子、航空航天、汽车和国防工业中得到广泛应用。

中国在稀土开采和出口方面占据全球霸主地位。图为包头的一个稀土矿。

中国在稀土开采和出口方面占据全球霸主地位。图为包头的一个稀土矿。

本次要求中国企业撤资的决定宣布前五天，加拿大收紧了稀土领域外国国有企业投资的规定，今后将只有少数特例获得批准。

针对加拿大要求剥离在加锂矿资产，藏格矿业相关负责人对中国媒体表示，该公司正积极与加拿大相关公司沟通下一步应对与处理措施。"公司投入不大，仅约400万加元，折约人民币2000万，风险可控。 "另一家涉事中国企业中矿（香港）稀有金属资源有限公司也表示，加方的决定只会对公司部分企业产生影响。
渥太华制定了一份它认为对本国经济繁荣至关重要的31种所谓"关键矿产"的清单，其中包括用于太阳能电池板、风力涡轮机和电汽车电池的钴、锂和锰。

在过去20年里，作为世界上最大的稀土生产国，中国已经在加拿大投资了数十亿美元，以确保其稀土资源的供给。

在稀土的开采提炼和出口方面，中国在全球市场上占据着绝对的主导地位，但随着地缘政治和贸易争执的加剧，许多国家正在努力摆脱对中国稀土的单方依赖。

（综合报道）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

稀土：中国的贸易战王牌

相关音频视频

欧洲能否摆脱对中国稀土的依赖？  

相关内容

German Chancellor Olaf Scholz answers a question during a press conference after a meeting with Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis at Maximos Mansion in Athens, Thursday, Oct. 27, 2022. Scholz is in Athens on a two-day official visit. (AP Photo/Michael Varaklas)

肖尔茨访华前夕 对华依赖起争议 02.11.2022

德国总理肖尔茨出访北京前夕，德国国内要求减少对华依赖的呼声越来越高。德国应如何在经济利益和政治自主之间找到均衡呢？

2017, Berlin**** The German and Chinese flags fly prior to the arrival of Prime Minister Li Keqiang for talks at the Chancellery in Berlin on May 31, 2017. (Photo by Odd ANDERSEN / AFP) (Photo by ODD ANDERSEN/AFP via Getty Images)

德语媒体：草率交易 后患无穷 28.10.2022

俄乌战争爆发后，柏林一直在强调减少对专制国家经济依赖的重要性。在此背景下，联邦政府又做出了允许中资企业收购汉堡港部分股权的决定，这一决定立即引起了激烈的讨论。

12.10.2022, Berlin: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) spricht bei einer Pressekonferenz nach dem Bündnis-Tag zu Bezahlbarem Wohnraum. (zu dpa: Machtwort von Scholz: Drei Atomkraftwerke sollen länger laufen können) Foto: Michael Kappeler/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：肖尔茨去中国到底对不对？ 02.11.2022

德国总理肖尔茨本周五即将前往北京，进行他上任以来首次对华工作访问。德语媒体数日来发表大量评论激辩肖尔茨访华究竟是在向北京下跪，还是在为德国摆脱依赖争取时间？

广告

德国气候保护团体“扰民”行为犯众怒

攻击名画、将手黏在艺术品上、路中央静坐瘫痪交通……德国的气候保护团体以愈来愈激烈的手段进行抗议，他们认为只有“戳到痛处”才能让人正视问题。但他们这样做要面临法律后果，民众对这样的作法也评价两极。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  