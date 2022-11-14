 为保″国家安全″ 加拿大要求中资撤出稀土企业 | 经济纵横 | DW | 03.11.2022

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经济纵横

为保"国家安全" 加拿大要求中资撤出稀土企业

周三，加拿大以"国家安全"为由，责令三家中国公司撤出在加拿大稀土公司的股份。五天前，加拿大政府出台新规定，除特殊情况外，外国国有企业不得参股加拿大稀土公司。

Seltene Erden - Neodym

（德国之声中文网）相关声明显示，被勒令撤资的三家公司分别是中矿（香港）稀有金属资源有限公司、承泽锂业国际有限公司和藏格矿业投资（成都）有限公司。

加拿大创新、科学和工业部长沙宾尼（Francois-Philippe Champagne）表示，加拿大国家安全和情报机构在做出上述决定之前，对这些中国公司进行了 "严格的审查评估"。

沙宾尼表示："加拿大继续欢迎来自外国的直接投资，但当投资威胁到我们的国家安全和我们的关键矿物供应链时，我们就将采取果断行动。"
稀土矿物质被认为是未来绿色技术的关键，并且已经在电子、航空航天、汽车和国防工业中得到广泛应用。

中国在稀土开采和出口方面占据全球霸主地位。图为包头的一个稀土矿。

中国在稀土开采和出口方面占据全球霸主地位。图为包头的一个稀土矿。

本次要求中国企业撤资的决定宣布前五天，加拿大收紧了稀土领域外国国有企业投资的规定，今后将只有少数特例获得批准。

针对加拿大要求剥离在加锂矿资产，藏格矿业相关负责人对中国媒体表示，该公司正积极与加拿大相关公司沟通下一步应对与处理措施。"公司投入不大，仅约400万加元，折约人民币2000万，风险可控。 "另一家涉事中国企业中矿（香港）稀有金属资源有限公司也表示，加方的决定只会对公司部分企业产生影响。
渥太华制定了一份它认为对本国经济繁荣至关重要的31种所谓"关键矿产"的清单，其中包括用于太阳能电池板、风力涡轮机和电汽车电池的钴、锂和锰。

在过去20年里，作为世界上最大的稀土生产国，中国已经在加拿大投资了数十亿美元，以确保其稀土资源的供给。

在稀土的开采提炼和出口方面，中国在全球市场上占据着绝对的主导地位，但随着地缘政治和贸易争执的加剧，许多国家正在努力摆脱对中国稀土的单方依赖。

（综合报道）

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