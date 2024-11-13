为促生育 俄罗斯立法禁止宣传不生孩子

俄罗斯出生率降至25年来最低，死亡率则在攀升。普京希望通过立法禁止“宣传不生育”，以保护“传统家庭价值观”。俄罗斯女性则将经济不稳定作为不生孩子的主要原因。

（德国之声中文网）据路透社报道，俄罗斯下议院于本周二（11月12日）投票一致通过一项法案，禁止宣传被俄当局认为是有害的“无子女生活方式”，以期改善过低的出生率。官方数据显示，俄罗斯新生儿出生率已降至25年来最低水平，而随着俄乌战争持续，死亡率则在不断攀升。克里姆林宫称这一数据“对国家未来而言是灾难性的”。



俄罗斯总统普京一向将俄罗斯描绘为“传统价值观”的捍卫者，与堕落的西方展开生死存亡之战。他鼓励女性至少生育三个孩子，以确保俄罗斯的未来。目前俄罗斯政府已出台了财政和其他激励措施。这项法案预计将很快获得上议院和普京的批准通过，成为俄罗斯限制言论自由的若干法律条款之一，例如禁止宣传“非传统生活方式”（如同性关系或性别流动性）的内容，以及禁止对“乌克兰冲突”发表异见言论。

普京认为女性应该至少生育三个孩子，以确保俄罗斯的未来 图像来源: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

根据该项法律，“宣传不生育”的个人将面临最高达40万卢布（约合4100美元）的罚款，对官员的最高罚款金额翻倍（80万卢布），法人则将面临最高达500万卢布（约合5.1万美元）的罚款。



2024年上半年，俄罗斯共有59.96万名婴儿出生，比2023年同期减少了1.6万，降至1999年以来的最低水平。同时，死亡人数增加了4.9万。不过，移民人数增加了20%。根据美国中央情报局《世界概况》提供数据，2023年，俄罗斯新生儿出生率约为9.22‰，是全球出生率最低的40个国家之一，略高于德国的9.02‰，但远远落后于中国的9.7‰和美国的12.21‰。



与俄罗斯总统普京关系密切的俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示：“我们要保护公民，特别是年轻一代，使之免受媒体中传播的、对人格发展有负面影响的信息。”

俄罗斯30岁以下男子都在征兵之列 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

“我们必须尽一切努力，确保新一代俄罗斯公民在以传统家庭价值为核心的氛围熏陶下成长。”

“人们愿意生孩子，但是没钱”

一些俄罗斯女性表示提高生活水平可以提高出生率，但另一些女性则对此表示怀疑。



阿丽娜·尔贾诺娃（Alina Rzhanova）今年33岁，住在莫斯科东北约250公里的雅罗斯拉夫尔市（Yaroslavl）。她曾决定不要孩子，但现在已有一个八个月大的儿子。



“人们是想要孩子的，但没钱。”她说道，“这才是人们不生孩子的原因，而不是因为谁在什么地方写了什么。”



在莫斯科，40岁的亚娜（Yana）表示她不想生孩子。由于该话题的敏感性，她拒绝透露姓氏。亚娜同样认为，如果能保证体面的生活水平，尤其是在大城市以外地区，可能有助于扭转出生率下降的趋势。



“人们在对未来有信心时才会想要孩子。但是当房贷利率高达20%时，我不会觉得这是要很多孩子的好时机。”她说道。



“‘不生育社区’是一个让志同道合的人可以讨论不想生育原因的地方。他们是否有权对此进行讨论？是的，他们有讨论权。”



“不是说年轻人读了这些讨论以后就表示‘那我也不想生孩子了’。”



当幼儿园摇身变成老人活动中心

（路透社）

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