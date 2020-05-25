为何马斯克会取得如此巨大成功？

（德国之声中文网）埃隆·马斯克（Elon Musk）于1971年出生于南非。他的母亲梅耶·马斯克（Maye Musk）是一位模特兼营养学家。父亲埃罗尔·马斯克（Errol Musk）是一名电子机械师，马斯克称其父亲是"一个可怕的人" 。其父母共生育了3个孩子，这位如今的明星企业家是三个孩子中的老大，同时拥有南非、加拿大和美国国籍。

青少年时期的马斯克身材矮小，有些瘦弱。除了喜欢读书，鼓捣电脑是他的最大爱好。他的同学看不起这个性格内向的男孩，经常欺负他。直到他一下子长成了一个大男孩儿时，他才学会还击。

1995年夏天，马斯克进入斯坦福大学攻读应用物理学博士学位。他只在校学习了两天，便因其弟卡姆巴·马斯克（Kimball Musk）也搬到加州而停止了学业。当时互联网已经成为一个热门话题，兄弟俩决定一起创办一家初创公司。

马斯克目前专注的项目: SpaceX 火箭发射和载人航天

创业成功

最初，兄弟俩创办了一家名为Zip2的软件公司。出版商可以使用该公司开发的软件将区域地图和地址名单放在他们的网站上。当时，《纽约时报》和《芝加哥论坛报》都成为了马斯克兄弟的客户。 1999年，美国电脑制造商康柏（Compaq）以相当于2.8亿欧元的价格收购了这家初创公司。 埃隆·马斯克从这笔收购中获利近2000万欧元。

之后，埃隆·马斯克又创办了一家在线金融服务和电子支付业务公司"X.com"。X.com的主要竞争对手是由彼得·蒂尔（Peter Thiel ）和另外2名创办人创立的Confinity公司，成立时间仅比X.com晚几个月。2000年3月，2家公司合并。次年2月这家新公司更名为贝宝（PayPal），主要经营私人汇款业务。

两年后，在线拍卖服务公司易贝（Ebay）以15亿美元的价格收购了贝宝（PayPal）。当时埃隆·马斯克只有31岁。作为贝宝（PayPal）的最大股东，埃隆·马斯克拿到了其中的1.65亿美元。

埃隆·马斯克的三个使命

现在，埃隆·马斯克不惜风险将全部资产投入了他所创立的公司。同时运营的3家公司聚焦于人类的三个不同领域的风险：气候风险、对一个单一星球的依赖以及人工智能带来的风险。特斯拉汽车公司、SolarCity和The Boring Company公司都在致力于加快更环保的电动汽车和交通运输的电气化进程，以减少气候风险。

马斯克还认为，如果人类仅局限于一个星球，人类的长期生存将受到威胁。他认为，人类早晚有一天会因一大灾难而毁灭，例如小行星撞击地球、超级火山喷发、核战争或一次瘟疫大流行。因此，马斯克于2002年5月创立了太空探索技术公司SpaceX。

马斯克自学了制造火箭的一些基本知识。而且很早他就聘请了肖特维尔（Gwynne Shotwell）负责管理公司的业务发展。这位女将很快就成为马斯克在SpaceX的得力助手。现在，肖特维尔已成为全球太空技术领域的传奇人物。如果没有她，该公司可能早就失败了。

不是完美无缺的英雄

马斯克和一些志同道合的人觉得，超级人工只能将对人类的未来构成巨大的生存风险。因此，他于2015年12月创立了非营利性公司OpenAI。目的是发展对人类"友好的人工智能"。

OpenAI免费提供其研究结果，为的是使人工智能透明和更安全。 OpenAI还旨在防止强大的集团自己垄断人工智能。

埃隆·马斯克是一位出色的创造者，具有远见卓识和非凡的能力。但是他并非是一个完美无缺的英雄。据一些员工说，他异常勤奋，经常每周工作80个小时，并希望他的工程师们也像他一样如此疯狂的工作。

马斯克向惊讶的观众展示他的特斯拉电动车

停不下来的马斯克

据说在他压力大时，马斯克会脾气很大。经常会因为一点小事就将员工立马开除。他做事迅速，有时太快，所以他多次不得不为自己的推文道歉。美国证券交易所监管机构也不得不因此对他进行监督，因为他在Twitter上的发文常常导致股价浮动。

在5月份，马斯克与美国当局发生激烈冲突。原因是他违反新冠疫情限制措施，让其在加州的特斯拉电动汽车工厂开工。此外，两年前马斯克在解救泰国青年足球队员事件上给人留下不好的印象，很多人至今难忘。

尽管存在这些争议，但是在特斯拉和SpaceX度过起步难关之后，对于埃隆·马斯克来说，再没有什么能够阻挡住他的脚步。随着SpaceX经济效益的增长，他距离他的最后一个目标越来越近。因为埃隆·马斯克希望自己的最后死在有人类居住的火星上面。