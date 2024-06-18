为何金正恩如此热切欢迎普京来访？

普京访问朝鲜，希望证明俄罗斯仍有盟友，金正恩则希望提升自己作为国家领导人的资历，同时减少对中国支持的依赖。这两位同样受到国际社会排斥的领导人希望将自己定位为抵抗美国主导地位的强大盟友。

（德国之声中文网）当普京开始对朝鲜进行访问时，莫斯科和平壤都希望他与金正恩的会谈能加强两国关系，因为两国都知道自己被世界大部分地区排斥。

两人的会谈将促成一系列经济和军事合作。分析人士警告说，其中一些协议——特别是关于武器和先进导弹及卫星技术的交易——可能会被严格保密。

然而，除了这些协议，双方都同样渴望展示政治领袖的姿态。金正恩迫切希望提升自己作为重要世界领导人的资历。卫星图像显示平壤为普京的到访进行了奢华的准备工作。

普京则希望证明俄罗斯仍有朋友和盟友，尽管联合国对他实施了制裁，国际刑事法院也因俄罗斯军队涉嫌在乌克兰绑架儿童而对他发出了国际逮捕令，但他仍可以自由地出国旅行。

金正恩能接待普京本身就是一场胜利

“愿意欢迎普京的国家名单比以往任何时候都短，但对金正恩来说，这次访问是一次胜利。”首尔梨花女子大学国际研究教授李雷夫（Leif-Eric Easley）说，“这次峰会不仅提升了朝鲜在反对美国主导的国际秩序国家中的地位，还帮助巩固了金正恩的国内合法性。”

金正恩接待普京，等于给自己“抬咖位”？ 图像来源: Yuri Smityuk/TASS/picture alliance

“莫斯科和平壤可能会继续否认违反国际法，但显然已经从隐藏他们的非法活动转向炫耀他们的合作。”他对德国之声说。

“普京的访问部分是为了感谢朝鲜作为‘专制政权的武库’支持他非法入侵乌克兰。” 李雷夫补充说，“在金正恩为前两次峰会访问俄罗斯之后，这次回访在政治上很重要，因为它使平壤的宣传能够将金正恩描绘成世界领导人。”

在抵达平壤之前，普京已宣布建立新的尚未具体说明的贸易和国际支付系统。由于乌克兰战争的制裁，俄罗斯实际上已被排除在西方主导的国际合作体系之外。朝鲜同样因其核武器和导弹计划而无法获得银行和其他贸易机制。

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在周二早上朝鲜《劳动新闻》发表的一篇文章中，普京表示两国关系“基于平等、相互尊重和信任的原则”。

他还对朝鲜在乌克兰“特别军事行动”中的支持表示感谢，并表示美国正在“竭尽全力将所谓的‘基于规则的秩序’强加于世界，这实际上不过是基于‘双重标准’的全球新殖民主义独裁统治”。

朝鲜官媒盛赞普京“杰出政治家”

《劳动新闻》的社论称赞普京是“一位杰出的政治家”，他用“精湛的技能和坚强的意志”加强了俄罗斯的国家力量。

东京国士馆大学俄罗斯裔国际关系学教授津贝格（Yakov Zinberg）认为普京对平壤的访问具有“威胁性”。

“这是对美韩日安全联盟的蓄意威胁，旨在传递他不仅在欧洲对北约强硬，而且在远东也同样强硬的信息。” 津贝格说。

津伯格预测，除了分析人士认为已经运往乌克兰前线的数百万发炮弹外，金正恩还将承诺向俄罗斯提供更多武器。作为回报，普京将继续为朝鲜的核、导弹和太空项目提供技术支持。

俄罗斯和朝鲜都否认转移弹药和在卫星及军事技术上的任何非法合作。

韩国公州国立大学国际研究副教授林恩静（Lim Eun-jung）补充说，金正恩在俄罗斯入侵乌克兰之初就做出了支持俄罗斯的“战略选择”，部分原因是减少其在世界舞台上对中国政治支持的依赖。

“去年9月，金正恩访问了俄罗斯远东的东方航天发射场，似乎他能够获得更多的俄罗斯先进技术。”她对德国之声说，“我预计他将在此次会晤中再次寻求同样的支持，但他也可能要求普京给予明确的军事承诺。如果他得到书面保证，那么朝鲜将处于非常有利的位置。”

俄罗斯用自然资源交换朝鲜劳工

普京还可能同意提供朝鲜经济亟需的自然资源，包括石油和天然气。同时，预计金正恩将同意向俄罗斯派遣更多劳工，以弥补俄罗斯因军事征募导致的劳动力短缺。

林恩静表示，金正恩无疑从这笔交易中获益最大，并指出金正恩在中国的朋友可能对朝鲜向莫斯科靠拢表示反对。

“这在首尔、东京和华盛顿是一个重大关切，而在北京也是如此。”她说。

但是李雷夫认为，在这个实际上是权宜之计的联盟的表面之下，很可能存在着裂痕。

“这些国家的联盟对全球商业与和平构成威胁。”他说，“然而，这些国家并没有共享持久的联盟体制和价值观；他们只是因为抵制执行国际法和国际准则而狼狈为奸。”

“除了富裕的民主国家之外，许多其他国家的政府也对基于规则的贸易和外交有持久的兴趣。” 伊斯利总结道，“他们应紧急执行制裁，以帮助确保普京-金正恩的国际关系愿景落空。”



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