为何能源大国俄罗斯供暖中断频发？

（德国之声中文网）从去年12月起，俄罗斯多地相继发生供暖问题，从西伯利亚到莫斯科和圣彼得堡以及西部的飞地加里宁格勒。

尤其对向来以能源大国自居的俄罗斯来说，这样的事件特别激起民众的情绪。

在西部的下诺夫哥罗德市，一个巨大的供热管道发生爆炸，造成至少16人受伤，3000多人供暖中断。

而最严重的供热中断事故发生在距离莫斯科仅50公里的波多利斯克市一个城区。1月4日，在气温降至零下34摄氏度的情况下--这是该地区40年来的最低气温，一家供暖公司中断供暖，约两万人连续多日不得不忍受严寒。一位当地妇女向俄罗斯媒体The Insider表示："孩子们睡觉也得穿暖和的衣服，我和丈夫也是全副武装，还盖着两床被子。"

（上图为俄罗斯截至1月18日发生供暖中断的地区，标为深色）

官员被批评反应缓慢。波多利斯克市所在的莫斯科州州长在事件三天后才出面表态，而他指责的是私营供暖公司，称有两名所有者生活在国外。而这件事情看来也引起了普京的注意，他下令这家供暖公司国有化。

此外，这家供暖公司还位于一家弹药厂内，--这是前苏联时期常见的现象。但维修人员要进入整修供暖设备就更麻烦。

管线老化

这家供暖公司的持股人之一萨拉洛娃（Marina Saharova）生活在德国。她表示，停暖气不是供暖公司的问题，而是供热网络管线严重老化。

专家指出，俄罗斯供暖网络年久失修，一些地区的供暖管道早已超过了25年的使用期限。

波多利斯克市一位水暖工正在维修暖气管道

克里姆林宫近日也开始直接干预供暖管线问题，联邦有关部门发出信号，会拨出更多款项。

一名议员兼城市工程委员会成员拉兹伏罗特尼娃（Svetlana Razvorotnewa）表示："我们仍在使用苏联时期的社区基础设施。我们没有投资进行现代化更新，而是投资维护这些过时了的基础设施。"

她补充说，约四成社区供暖管线急需更换。这名议员表示，俄罗斯国家有意向在未来两年投资1500亿卢布（约合15.5亿欧元或16.8亿美元），对供暖系统进行现代化更新。

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