为何欧盟无法在以哈停火议题上达成一致？

（德国之声中文网）欧盟27国外长周一在布鲁塞尔举行磋商，旨在就10月7日哈马斯发动恐怖袭击之后以色列加强军事行动的议题寻求一个共同立场，但是欧盟内部的分歧却日益明显。

虽然欧盟一直难以就政治上存在分歧的以巴问题发出一致声音，但是却在周日晚间发表了一份新的联合声明。





在这份联合声明中，欧盟各国呼吁“立即停止敌对行动，并建立人道主义走廊”，释放剩余人质，同时也再次强调了以色列“根据国际法和国际人道主义法所具有的自卫权”。

欧盟外交事务高级代表博雷利（Josep Borrell）表示，呼吁暂停战斗是为了允许急需的人道主义救援进入加沙地带。

与此同时，哈马斯在加沙设立的卫生部表示，以色列对于10月7日袭击的报复行动，已经造成11000人死亡。非政府组织也发出警告，加沙地带的医院情况正在急剧恶化。“目前只有不到10%的必需救援物资得以进入该地”，博雷利对记者表示。

周日发表的联合声明也谴责了哈马斯“以医院和平民作为人肉盾牌”的行为，该组织被欧盟定义为恐怖组织。以色列指责该武装组织藏身于加沙民用基础设施中，以寻求保护。

在停火问题上，欧盟各国都是什么立场？

在新的联合声明发表之前，法国总统马克龙在上周五加入了呼吁全面停火的行列，目前欧盟内部只有少数几个国家（包括西班牙、比利时和爱尔兰）持此立场。法国的这一态度引发了以色列的强烈谴责。

包括德国在内的其它欧洲国家自10月7日哈马斯恐袭之后一直强力支持以色列，拒绝支持停火，并称这有可能会有利于哈马斯，从而损害以色列的自卫权。

11月13日，德国外长贝尔博克接受媒体采访时说，她“完全”理解“在这种无辜妇女儿童、平民家庭不仅遭受痛苦而且正在死去的可怕情形下”想要呼吁停火的冲动。但是贝尔博克强调，这样的呼吁会使得一些关键问题悬而未决。

“在这种可怕的局势下，现在就迫切地要求停火，那么如何能确保以色列的安全得到保障？”她也提出了被哈马斯劫持的人质命运将会如何。

以色列地面部隊繼續挺進加薩

欧盟有关以哈停火的立场会发生什么变化

欧洲对外关系委员会（ECFR）的中东问题专家洛瓦特（Hugh Lovatt）对德国之声表示，在过去几个星期里，欧盟的立场并未发生太多变化。然而，马克龙语调的变化可能具有重要意义。

“我怀疑法国的这一立场可能导致一些其它欧盟成员国转向支持停火。但是，法国永远无法说服德国人，也说不服不了匈牙利人和奥地利人”，洛瓦特列举了在当前中东冲突问题上最力挺以色列的几个欧盟国家。

不过他也指出，虽然欧盟官方的立场可能不会有太多改变，但是以色列及其最主要的盟友美国仍然能听到来自欧洲的信号。“以色列非常清楚，其军事行动可能有一个时间限制。”

洛瓦特认为，可能到某一个时间节点上，相关的讨论就不得不转向停火了。他强调，虽然以色列具有自我捍卫以及对哈马斯的袭击予以反击的权利，但是最终“加沙问题没有军事解决方案”。

“以色列可以在战术上取得一些成果，比如击毙哈马斯武装人员，摧毁他们的地下隧道，但是从军事上，他们无法彻底消除哈马斯的威胁”，这位中东问题高级研究员表示，“现在的问题是，在西方政府发出这一呼吁之前，还需要有多少巴勒斯坦平民失去生命。”

两国方案 能化解以巴争端吗？

欧盟会将重点转移到以巴冲突上吗？

在周一的欧盟外长会议结束后，博雷利在记者会上表示，他已经向各国外长提出建议，将视野扩展到当下敌对冲突的范围以外，呼吁欧盟更多参与，尤其是“在巴勒斯坦建国方面”。

“我们在这个问题上的参与太少了。我们已经将解决这个问题的任务交给了美国”，博雷利说。他还强调，不应该强制巴勒斯坦人迁移到加沙以外，不应该减少加沙的领土面积，也不应该由以色列永久占领该地，但同样的，也不能允许哈马斯卷土重来。

“如果我们不能找到一个解决方案，那么我们将会经历一个暴力的恶性循环，一代又一代、一个葬礼接着一个葬礼地继续下去”，76岁的博雷利说，“我们需要聚焦于寻找中长期的解决方案，一个能保证持续稳定的冲突后格局，这样才有可能在巴勒斯坦人和以色列人之间建立和平，在整个地区创造和平。”

©2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。