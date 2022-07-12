为何欧元与美元平价“兹事体大”？

（德国之声中文网）自今年2月俄罗斯入侵乌克兰以来，欧元兑美元汇率大幅下跌，最近更一度跌破心理学上重要的与美元平价水平。

日前，欧元跌破0.99美元大关，为近20年来首次：周一上午（2022年9月5日），这一欧洲共同货币一度只值0.9878美元，创下2002年12月以来最低水平。 此后，略略回升。当天，欧洲央行将参考利率定为0.9920（上周五：0.9993）美元，据此，美元与欧元汇率为1：1.0081。

欧元为何下跌？

面对不断上涨的天然气价格和对俄罗斯会永久停供天然气的担忧，欧元区景气预期普遍恶化，从而拖累欧元这一单一货币。德国和意大利等大经济体对俄天然气的过度依赖令投资者不安。经济学家预估，欧元区的经济衰退将比美国更快、更痛苦。

此外，美国和欧元区之间存在利率差异。美国联邦储备局在抑制通胀方面出手更快，更坚决，大幅提高利率。自3月以来虽，美联储提高基准利率共225点，而欧洲中央银行迄今只提高利率50个基点。

ING银行的德、奥首席经济学家布尔泽斯基（Carsten Brzeski ）对德国之声表示，资金正流向收益率较高的地方。因此，美元目前正受益于其作为避风港的吸引力。在围绕全球经济的所有普遍的阴霾和不确定性中，投资者在美元提供的相对安全中找到了安慰，原因在于，在投资人眼里，目前，美国受一些主要全球风险的影响幅度相对较小。

若股值只下行

什么是与美元平价？

平价基本上意味着买一美元要花一欧元。布尔泽斯基解释说，它本是市场参与者的一个心理门槛，他们有偏好整数的名声，"金融市场喜欢象征"。

平价水平常成一阻力点，欧元牛市和熊市在此交锋，标志货币朝何方变动。上月便出现此情此景：欧元骤然落至平价。不过，为时不久，该货币仍得以反弹，免遭跌至平价以下命运。

欧元疲软会如何影响消费者？

欧元下跌将给欧洲家庭和企业带来更大压力。目前，欧洲家庭和企业已为创纪录高通胀所困。货币疲软会使主要以美元支付的进口商品更贵。而若相关商品是原材料或中间产品，则其高成本会进一步推高本地价格。

正常情况下，欧元疲软会被视作有利于德国等出口大国经济体的好消息。原因是，国际贸易通常以美元支付，本币降值便意味着商品便宜，从而促进出口。但另一方面，由于全球供应链冲突、制裁及俄侵乌战争，现在不是正常时期。布尔泽斯基强调，目前，全球地缘政治紧张，在此情况下，对出口经济体而言，弱势货币的优势小于劣势。

而对来欧洲的美国旅行者来说，欧元疲软则为福音。若保持平价水平，他们理论上可用1000美元兑换1000欧元，而在2月份，只能得到900欧元。换言之，他们手上的美元更值钱了。对于进口欧洲商品的美国企业而言，也更划算了。

欧元还会怎么跌？

随着能源危机加剧，对欧元还会跌破平价的赌注上升。股票事务所--野村国际（ Nomura International ）的策略师预测，欧元将跌至0.95美元。美国投资银行摩根士丹利预计，至本季度末，欧元兑美元汇率将是1比0.97。

随着试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，欧盟在对断电和能源配给的担忧中，正努力寻求替代来源，而此举又直接导致了更高的能源成本。德意志银行外汇研究主管萨拉韦洛斯（George Saravelos ）在给客户的一份说明中写道："爆炸性上升的能源进口价格对欧元不利，根据我们的9月份短期预测，欧元将继续徘徊于与美元平价水平。 "

不过，他也表示："虽然持续能源危机对欧元汇率的短期影响依然负面，但若干中期欧洲风险或在夏季过后有所缓解，"他指的是液化天然气进口增加，以及随着工业转向其它燃料，对天然气需求的下降幅度将超过预期。

欧元走弱对欧洲央行意味着什么？

疲软的欧元和由此产生的价格上涨加大了对欧洲中央银行的压力。该行因比其它央行更晚启动加息而受批评。

对于负有抑制通胀责任的央行来说，使事情复杂化的一项事实是，欧元不仅对美元，而且对瑞士法郎和日元等其它货币都呈弱势。金融市场分析所Vanda Research的外汇策略师帕特尔（Viraj Patel）告诉德国之声："现正变成一种更广泛的欧元疲软，并因此对欧洲央行来说构成一种通胀问题。 "

欧元下跌是促使欧洲央行7月份宣布加息50个基点的因素之一，该数值是6月加息数值的两倍。本周四（08/09/2022），欧洲央行管理委员会将再度举行会议，讨论新一轮加息问题。

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