为何有脱北者选择回朝鲜？

逃离朝鲜后，一些脱北者发现自己身为社会“局外人”，难以保住工作或职能。他们最终选择再次冒险穿越边境回到朝鲜。
（德国之声中文网）在刚刚过去的元旦，一名2020年11月穿越非军事区进入韩国的脱北者循相同路线重回朝鲜。这起事件引起韩国社会的广泛讨论。
新年的这起脱北者重回朝鲜的事件被韩国媒体形容为"回力镖叛逃"。韩国媒体更批评军方在边境的守卫松散，竟无法阻止该名男子返回朝鲜。
一般而言，通过非军事区（DMZ）叛逃的情况极为罕见。在这个长达248公里，宽约4公里的边境地带，除了设有铁丝网外，两侧都有重兵把守，更设置了地雷和坦克陷阱。每当有人设法穿越非军事区而且未被察觉，韩国军方便会受到公众的强烈质疑与批评。
韩国军方周三对引起公众对边境安全的关注道歉。韩国联合参谋本部议长元仁哲对国会议员们表示："我对于这起事件造成民众关切感到非常抱歉。我承诺尽一切努力确保类似事件不再发生。"
韩国总统文在寅称这起事件为监控上的严重疏失，军方绝不能重蹈覆辙。其发言人表示，文在寅已下令对军队的整体安全布局进行特别检查。
除了军方遭受到的批评外，人们也疑惑为何脱北者会选择回到一个生活极为艰难的国度--至少在外人的眼里是如此。
据报道，该名重返朝鲜的脱北者只能找到一份看门的工作，为了生计而挣扎。负责协助脱北者适应韩国社会的统一部则强调，除了金钱补助外，该名男子在寻找住宿和求职时都获得帮助，而且享有医疗福利。
尽管如此，在迄今逃往韩国的3万多名脱北者中，至少30人在过去10年间选择重返朝鲜。
部分逃往韩国的脱北者表示，他们在适应全然不同的新生活时，所承受的压力外人难以理解。一名脱北者对德国之声表示，尽管可能被朝鲜政府严惩，她的姑姑仍选择回国，最主要的原因是她思念留在当地的家人。
2010年从朝鲜清津市来到韩国的朱灿阳（音）表示，每个人回朝鲜的理由都不同。"一些人觉得在这里保住工作很困难，还有人无法适应文化差异，或是觉得受到歧视。"
现年30岁的朱灿阳不会刻意隐藏自己的朝鲜口音，其他脱北者则认为这会引来不必要的好奇关注。朱灿阳的姑姑曾经因为口音被出租车司机询问，对方得知她是脱北者后便将她赶下车。她表示，尤其是年长的一辈人对朝鲜有根深蒂固的成见，因为许多人仍保有对朝鲜战争（1950年至1953年）的痛苦记忆。
在出租车上的遭遇，并非朱灿阳的姑姑不顾家人劝阻坚持重返朝鲜的原因。
"我父亲的姐姐在2015年来到韩国，但她的独生女还在朝鲜。她的职业是医生，在朝鲜社会中是重要人物，她的女儿也成为了医生，不想离开朝鲜。"
朱灿阳的姑姑难以适应韩国生活。原想作为医生重新执业，但并未考过文凭考试，迫不得已只能在餐厅打工。2018年，虽然胞弟苦苦请求她留下，她仍决定回到朝鲜。
"她回去后我们对她的近况一无所知，因为如果我们试图联络她，会给她带来危险。" 朱灿阳如是说。"但听别人说她被安排参加会议，讲述自己逃到韩国后发现那里的生活很糟糕，所以她又选择回国。这是宣传手段，但她别无选择。"
协助脱北者学习英语以获得更好就业机会的援助组织"自由演说者国际"（Freedom Speakers Internaional）共同创办人拉蒂格（Casey Lartigue）表示，他听说过许多脱北者在韩国生活艰难的故事。
"即便是那些庆幸自己逃脱的朝鲜难民，有时家庭状况也会促使他们返国。一些难民在折返探望孩子或亲戚时被关押在中国，随后几乎被强行送回朝鲜。"
拉蒂格表示："我也听说过一些案例，例如朝鲜难民回去送钱给亲戚，因为他们不信任中介。他们想回去帮助有困难的亲戚，甚至试图带出不敢自己逃跑的人。"
"有些人可能会疑惑为何有人会想回到朝鲜。但或许他们在韩国碰到的新问题，本身就是他们人生中最新遭遇的坏事。"
而对部分脱北者而言，解决办法就是回到至少能感觉熟悉的地方。
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