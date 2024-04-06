 为何更多德企从中国向日本转移？ | 经济 | DW | 06.04.2024

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经济

为何更多德企从中国向日本转移？

德国在日本工商会对在日德企进行了调查，发现更多德企正在将生产线和管理职能从中国转移到日本。

Japan eine Fabrikstadt kämpft ums Überleben

德国在日本工商会表示，日本的稳定以及伙伴关系对企业有吸引力

（德国之声中文网）受访的在日德国企业中，38%表示，正在将生产线从中国转移至日本，23%表示，正在将地区管理职能从中国转移到日本。经济、政治和社会稳定是其主要考量。

这项调查是由德国在日本工商会以及毕马威（KPMG）联合进行的。共有164家在日德企参与了调查。报告于3月27日发布。

该报告与另一项调研的结果相呼应。日本对外贸易组织此前发布的调查结果显示，对于希望避免地缘政治、贸易和金融不确定性的外国企业来说，日本是具有吸引力的目的地。

“长期以来，对德国企业而言，中国是很大的焦点，因为那里劳工成本低廉，同时也是重要的增长市场”，富士通（Fujitsu）政策经济师舒尔茨（Martin Schulz）表示。

“这正在发生改变”，他向德国之声说道。“企业需要考虑更多政治和地缘政治事务，同时也担心比如从中国向美国出口是否会变得更为困难。”

规避可能发生的中美贸易战

中美贸易摩擦近年来加剧，美国希望阻止中国获得最先进的技术，特别是芯片。与此同时，随着美国明年政府更替，中美之间是否会展开贸易战，也引发忧虑。

舒尔茨指出，将生产线转移到日本，将降低卷入美中贸易战的风险。此外，“中国的成本也在上升，在目前的重组阶段，我们不知道中国经济的未来会如何”。

其它的忧虑还包括工业间谍、与中国政府发生摩擦在极端情况下的后果。

中国同30年前的日本有哪些相似之处？

日本的稳定具有吸引力

“日本经济、政治稳定，企业在这里与亚洲其它国家有良好的联系，并且与全球供应链紧密融合”，舒尔茨表示。

德国博世（Bosch）公司在日本的负责人梅德尔（Klaus Meder）表示，在中国和日本投资都有充分的理由。中国是全球最大汽车市场，而日本车企则仍占据全球市场的最大份额。

梅德尔表示，博世的原则是生产本地化。在中国和日本的生产线都同样重要，以满足当地需求。

“日本市场可能很难进入，有很多障碍，也有语言问题以及不同的规范，但一旦立足、赢得客户信任后，就可以建立长期的伙伴关系”，他向德国之声表示。

“这里很稳定，有信任，遵守规则，多数企业对其商业回报感到满意”，梅德尔补充说。

此外，许多日本伙伴企业也活跃在世界其它地区，因此，在这些日本企业的总部所在地与其保持良好的伙伴关系十分重要。梅德尔在日本已经12年了。

日本有悠久的工业传统

德国在日本商会主席舒尔曼（Marcus Schürmann）表示，调查结果显示，企业与“亚洲历史最悠久的工业国”之间保持联系的重要性，以及将管理职能设置在日本的趋势。

参加调查的九成受访企业表示，稳定--包括经济、商业关系、安全和社会稳定--是在日本设址的主要动机。

再就是受过良好培训的劳动力以及先进的基础设施。此外，基于民主原则的稳定政治环境以及对知识产权的法律保护也是关键的原因。

“地区采购和外包在日本很容易进行，这里有很多关键的全球大企业，这也是许多企业考虑将其地区管理职能设置在日本的原因”，舒尔曼向德国之声表示。

日本经济稳定，价格和成本水平也“合理”，他补充说。机器人以及自动化的使用日益增加，也有助于克服人口老龄化的问题。

“此外，工资也很有竞争力，比德国低20-30%”，他说道。

舒尔曼表示，坊间也有说法认为，德国企业说服员工去中国要比去日本更难，特别对有小孩的家庭来说，日本的生活条件和整体环境更有吸引力。

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