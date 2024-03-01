为何德国经济疲软，股市却连创新高？

（德国之声中文网）达克斯指数（DAX40）一路高歌猛进。作为德国最重要的股票指数，DAX40连续创下历史新高。该指数追踪了欧洲最大经济体中规模最大、交易最活跃的40家公司的表现。

这一趋势是德国近期罕见的利好经济信息。上周，德国经济部长下调了该国2024年的经济增长预期，从1.3%降至0.2%。

德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）说：“全球经济环境不稳定，全球贸易增长处于历史低位，对德国这样的出口国来说，这是一个挑战。”

德国央行联邦银行（Bundesbank）也宣布，2024年第一季度的德国经济产出将再次出现小幅下滑，从而使德国陷入技术性衰退，技术性衰退的定义是出现连续两个季度的负增长。德国联邦银行认为，大范围的罢工是导致经济衰退的一个关键因素。

DAX指数跟德国经济关系不大

与其他国家一样，德国一直受到高通胀的困扰，导致消费者手头拮据。这个出口大国的工业订单和生产也在下降，调查显示德国企业对未来一年的前景越来越悲观。

德国ifo经济研究所的研究者扎尔格斯（Lara Zarges）告诉德国之声：“企业对当下形势和未来几年的预期仍然很不确定。”

那么，投资者为何如此乐观呢？截至周五（3月1日），DAX指数已连续第七天创下历史新高，创下2015年以来的最长连涨纪录。

投资公司安本基金（abrdn）发达市场股票主管里奇（Ben Ritchie）告诉德国之声：“在我看来，具有讽刺意味的是，经济表现与股市表现之间存在着强烈的反相关性。”

“这些公司的收入并不在德国。”里奇说，“所以德国经济表现（对该指数的影响）并不重要。”

中小企业并不乐观

这些大型国际公司的零售客户和生产基地主要位于德国境外。里奇说，这些市场的健康状况以及特定行业和公司的结构性发展，对DAX指数表现的影响远远大于国内经济。

与此同时，扎尔格斯指出，德国中小企业的情况并非如此，这些企业雇用了德国50%以上的劳动力，而其状况并不体现在DAX指数中。

“当然，这些企业也参与了全球供应链，但它们面临的问题是，德国的工资上涨，生产成本上升，能源仍然昂贵。”她说。

经济疲软股市得利？

因此，与德国经济相比，美国经济强劲对DAX指数最近的连涨可能更有意义。高额的新冠疫情救援支出，能源成本低廉，都有助于刺激消费支出。

德国经济究竟出了什么问题？

通胀降温也可能会提振投资者情绪。包括德国在内的许多国家的消费价格增长都明显放缓。德国政府预测，通胀率将从2023年的5.9%降至今年的2.8%，接近欧洲央行设定的2%的目标。如果这一趋势持续下去，利率很可能随之降低。

为抑制通胀而引入的高借贷成本对零售和企业投资以及消费者支出都是一个打击。但投资者现在似乎乐观地认为，现金将很快在经济中更自由地流动，这将促进企业利润的增长。

一些人甚至认为，国内经济低迷可能是件好事。

对于德国最大的公司来说，德国经济疲软可能会导致欧元贬值，并在欧洲央行试图刺激欧洲支出之际降低借贷成本。同时，由于这些公司拥有庞大的海外市场，经济停滞对其收入影响不大。

里奇说：“实际上，我认为欧洲最大的牛市就来自其经济的日益停滞。”

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跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 首日 达克斯指数于1988年7月1日在法兰克福证券交易所正式上市。之前，商业银行、《 股市报》或者《法兰克福汇报》等均登出自己的“综指”反映证券市场的涨落。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯发明者 他叫梅拉（Frank Mella）。还在《股市报》当记者时，他已为该报发明了一套“指数”。报社委托他为全德国金融市场的股票创建一套综合指数。这便是达克斯诞生的时刻。虽然达克斯正式诞生的日子是1988年7月1日，但从计算角度看，它启动的时间应该是1987年12月30日，起点为1000整点。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 德国最重要的股票综指 直到今天，进入达克斯指数里的是德国企业的前30强：规模最大，经营额最高。达克斯是德国最重要的股票指数，代表了德国上市公司80%的市场资本。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯与道琼斯不同 每天，从上午9点整到下午17点，电子股票贸易系统Xetray以秒为单位计算着达克斯的市值。可见达克斯也是一种“表现指数”，跟美国的道琼斯不同。道琼斯不计算股票本身的比重，一张股票的分量取决于在它在整个资本化中的比例。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 达克斯家族的“兄弟姐妹” 1994年春季所谓的达克斯100综指诞生。这一综合指数集中了股市100家流动状况最佳的企业，反映它们股值的涨落。1996年代表中型企业的M达克斯问世，内有70家企业；同年H达克斯取代了达克斯100。今天，在达克斯系列里有生态达克斯、Tec达克斯等多种产品。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 1989年10月16日 - 那个黑色星期二 做好长期投资的准备，总会有丰厚的回报， 人们总会听到这样的鼓励。不过过去30年里，股市的涨落波动并不鲜见。1989年10月16日被称为“黑色星期二”，那天，因华尔街股市暴跌，德国市场跟进跳水，仅一天达克斯便猛跌了约13%。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ “小人物”也开始玩股票 1996年11月18日德国电信上市写下德国股市的历史。股民对德国电信股票的需求量是当年首发量的5倍。从此“小人物”也希望用股票发家致富。电信上市后的3年零3个月里，电信股值涨了近3倍。图为当年德国电信总裁索默尔（Ron Sommer）为上市作广告。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场暂短的繁荣 1997年3月，股市牛气冲天，“新市场”诞生了，企业上市成了“时尚”。1999年132家企业上市。作为比较，2017年只有12家。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 告别股市好风光 2000年3月，达克斯冲高至8136,16。不久后发生了9.11事件（2001年），达克斯迅速下跌了9个百分点，之后大多数股票一蹶不振。2002年一年里，达克斯下跌了44%，成为下降幅度最大的年份。暂时告别股市好风光。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 新市场寿终正寝 “新市场”丑闻不断，损失巨大。2003年初，技术股票全线崩溃。当年3月21日，新市场静悄悄地关闭了。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 2007年冲刺顶峰失败 2003年3月，达克斯落到2200点以下，几乎是1995年11月时的市值。此后，世界经济开始复苏，人们又开始对企业建立信心，2007年夏天，达克斯几乎赶上2000年的8000多点。但此次向顶峰的冲刺失败，跌得很惨。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 9个月里达克斯损失56% 2008年9月15日美国雷曼兄弟投资银行破产引发世界金融危机。不到一个月，达克斯开始保卫战，同接连不断的“黑日”展开搏斗。到了2009年3月9日，同2007年7月13日的8000点高峰相比，达克斯损失了56%。此后不久，美联储开始货币宽松政府，大印钞票，再后，世界经济逐渐恢复起来。

跌涨起伏30年：达克斯，生日快乐！ 迄今的纪录: 13.596点 欧洲央行开始廉价货币政策后，2014年6月5日达克斯首次越过10000点大关。2015年1月22日欧洲央行宣布购买问题国家的债券，当天达克斯涨至10400点。而迄今为止达克斯的最佳表现是在2018年1月23日，那天它创下的新高为13596。 作者: Insa Wrede





