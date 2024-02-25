 为何德国的乌克兰难民 只有少数人在工作？ | 文化经纬 | DW | 25.02.2024

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为何德国的乌克兰难民 只有少数人在工作？

为了躲避战争，超过一百万乌克兰人逃到了德国。他们中只有很少的人在工作。这是因为他们可以依靠德国较好的社会福利生活？还是另有原因？

图为柏林工商会和就业局为乌克兰难民举办的招聘会

乌克兰难民融入德国劳动力市场的进程非常慢，对比其他国家似乎更困难。图为柏林工商会和就业局为乌克兰难民举办的招聘会

（德国之声中文网）萨克森州州长克雷奇默尔（Michael Kretschmer）认为，在德国的乌克兰人工作比率较低的原因很明显：“如果我们说德国是一个移民国家，那么乌克兰人应是最容易融入劳动力市场的。但他们中只有20%的人工作，因为他们不必工作。”

其他党派也有类似的声音。来自图林根州诺德豪森的社民党区议员延德里克（Matthias Jendricke）在此前接受某报刊采访时声称，乌克兰人在德国过得“太好了”，“那么躺在沙发上当然比去上德语班要舒服”。

乌克兰难民在德国拥有哪些福利？

来自乌克兰的战争难民有资格在德国领取“公民津贴”（Bürgergeld，即“低保”）。单身者每月可领取563欧元。夫妇二人的话，每人每月可领取506欧元。儿童根据年龄每月可领取357至471欧元。国家还支付医疗保险、住宿费用（包括房租和取暖费），并为家居用品和上学用品提供资金。

联邦财政部长、自民党领导人林德纳（Christian Lindner）预计，2024年德国预算将包括55亿至60亿欧元的在德乌克兰人的公民福利。

图为2023年8月，一些乌克兰人参加了德国慕尼黑的集会，感谢德国和德国人支持乌克兰抵御俄罗斯侵略

在欧盟国家中，德国接受的乌克兰难民人数最多。图为2023年8月，一些乌克兰人参加了德国慕尼黑的集会，感谢德国和德国人支持乌克兰抵御俄罗斯侵略

其他一些国家的福利要少得多

根据联合国难民署（UNHCR）的数据，2024年2月中旬，欧洲各地登记在册的乌克兰战争难民约600万人。其中大部分在德国（113 万），其次是波兰（95.6 万）、捷克（38.1 万）、英国（25.3 万）、西班牙（19.2 万）、意大利（16.8 万）和荷兰（14.9 万）。

与德国相比，其他一些国家为乌克兰难民提供的社会福利要少得多。例如，波兰只提供头三个月的援助，此后来自乌克兰的战争难民基本上要靠自己。在捷克共和国，乌克兰难民在头五个月后每月仅能领取相当于130欧元的补助。在英国，难民得到的国家援助还要更少。而在波兰、捷克、英国等国，在工作的乌克兰难民的比例要比德国高得多。

福利越好，越不愿意工作？不然！

看上去，似乎相对较少的福利在激励这些战争难民去寻找工作。约三分之二的乌克兰战争难民在波兰和捷克有工作，一半以上在英国有工作。而在德国，这一比例仅为五分之一。这些数据是社会学家特恩哈特（Dietrich Thränhardt）在2023年为艾伯特基金会（Friedrich-Ebert-Stiftung）进行的一项研究中总结出来的。

不过，社会学家特恩哈特发现，问题并不一定出在社会福利上。因为与德国相比，更多的乌克兰人在丹麦工作（78%），其次是瑞典和荷兰（工作者的比例达50%以上）。而在那些国家，乌克兰人也可以长期从国家获得经济支持。

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和就业市场的准入门槛有关

特恩哈特的这项研究表明，能够方便进入劳动力市场的国家，从事工作的乌克兰人更多。在波兰、捷克、丹麦、荷兰和爱尔兰，都有相对简单的网上程序，只需一次申请就能获得全部法律和社会地位。

在荷兰，临时就业机构也参与其中，以便人们尽快找到工作。在意大利和斯洛伐克，乌克兰医生和护士可以很容易地找到工作。

反观德国、奥地利和瑞士——即德语国家，效仿庇护制度，采取了许多限制措施，设置了很高的准入门槛。检查和承认专业资格、学历和博士学位的程序十分复杂。一切都需要花费大量时间。

一定要先学语言，再找工作吗？

德国非常重视语言学习。因为人们认为，德语好对于从事高技能工作非常重要。

根据联邦就业局的数据，2024年1月，约12.4 万乌克兰人登记参加融入和语言课程。其中四分之三的人预计将在未来六个月内结业。为此，经合组织（OECD）去年秋天曾预测，在可预见的未来，来自乌克兰的战争难民在德国的就业状况将有所改善。

然而，联邦审计局的一份审计报告显示，迄今为止参加该计划的所有乌克兰人中，约有半数未能通过语言测试和考试。根据该报告，每7人中就有1人在没有参加考试的情况下退学。

图为德国当局为难民开设的语言课程

德语是出了名的难学。图为德国当局为难民开设的语言课程

今后，边工作边学习德语也将成为可能。这是德国政府针对乌克兰人就业率低而推出的“Job-Turbo”计划的一部分。目前已在有兴趣的公司试办课程。第一批常规课程计划于2024年3月底开课。

许多乌克兰战争难民受过良好教育，几乎每两个难民中就有一个受过高等教育。他们的专业知识和技能可以缓解德国对熟练劳动力的需求。

谁来照看孩子的问题

如果将德国与其他欧洲国家相比，还有一个特别妨碍女性就业的问题：幼儿园和日托中心不足的问题。目前，德国全国缺少约35万个入托名额。

在一些联邦州，即使在俄乌战争开始两年后，也不是所有乌克兰儿童和青少年都有学上。65%的成年乌克兰战争难民是妇女。她们与大约35万名儿童和青少年一起来到德国，而且往往是单亲家庭。

由于缺乏儿童保育，这些女性需要照顾孩子而无法出去工作。还有一些人因为要照顾亲属而无法工作。如果再加上那些参加语言课程的人，真正能工作的人就所剩无几了。

2024 年1月，51.9万名有工作能力的乌克兰人在联邦就业局登记，但只有20.6万人被视为失业。到2023年底，约有21.4万人在工作。

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浪费劳动力 也影响融入社会

社会学家特恩哈特在其研究报告中指出，在德国，乌克兰人迄今为止的就业情况“令人担忧”。这不仅仅是因为劳动力的浪费，这也影响难民融入社会，而且给社会讨论造成难民是负担的负面印象。

有偿就业也是融入社会的关键，也方便做长远打算。特恩哈特表示，如果这些战争难民能有工作岗位，“他们就可以在留下和回国之间做出选择。否则，他们可能会陷入不稳定的境地，或者要大量申请庇护”。

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