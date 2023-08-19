为何德国人对国家机构的信任度降至新低？

（德国之声中文网）如果您认为德国高效而决断，那您可能并不生活在这里。从不靠谱的铁路客运到长时间等待的公共服务，从看病的预约时段太少到幼儿园没有足够的位置，德国的机构似乎越来越无法满足其服务对象的日常需求。

群众的眼睛是雪亮的。只有27%的德国人认为政府部门能够恪尽职守，这是德国公务员联合会（dbb）本周公布的一项最新调查的总体结果。这一数字创下了新低。

德国公务员联合会每年进行一次调查。虽然在2020年和2021年疫情期间，公共行政部门的形象有所好转，分别有56%和45%的受访者表示对国家职能有信心，但最新数据比疫情前的最后一年即2019年低了7个百分点。

8月15日，德国公务员联合会主席西尔贝巴赫（Ulrich Silberbach）告诉记者，这一结果“令人震惊”。“公众的要求非常简单……”他说，“他们想要的不是一个不同的国家，而是一个高效的国家。”

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“我们生活在一个公众需要方向和领导力的时代”

对政府机构的怀疑增加反映了时代的变化。这不仅是因为政府通过规则和服务对人们的日常生活进行强有力的干预的疫情终于结束，还因为进入了新的政治环境。

默克尔于2021年底结束了长期的总理任期。她受到广泛尊重，并享有一段政治共识时期。当新冠病毒袭击德国时，这位一向低调的领导人接受了更多采访，发表了更多公开讲话。即使在质疑疫情管制的抗议声中，她所在的中右翼政党的支持率和公众对政府职能的信任度也直线上升。

默克尔的继任者肖尔茨因对公众讲话太少而饱受批评。由社民党（SPD）、绿党和自民党（FDP）组成的中左翼联合政府似乎陷入了持续的内部争吵。而公众也没有看到肖尔茨对此有所作为。

“我们生活在一个公众需要方向和领导力的时代。”西尔贝巴赫说，“我们的总理府中有人曾说过：‘那些要求我领导的人，会如愿以偿’。但公众似乎并没有获得这一点。”

公众不满导致右翼民粹主义得势

根据公共广播机构ZDF8月18日的定期民意调查“政治晴雨表”（Politbarometer），肖尔茨的支持率约为43%，创下新低。

德国公务员联合会的调查结果与更广泛的民意趋势一致。民调机构infratest dimap的月度“德国趋势”（Deutschlandtrend）调查显示，德国社会的分裂和不满情绪在持续上升。结果之一是极右翼民粹主义政党德国选项党（AfD）的支持率激增。

西尔伯巴赫对“社会压力水平”的明显上升表示担忧，尤其是在德国东部，即前东德，对AfD的好感特别强，这与对国家服务公民的能力的普遍怀疑有关。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel） 选项党最著名的公众人物、该党联合主席爱丽丝·魏德尔（Alice Weidel）喜欢挑起争议。2018年，她在联邦议院的一次演讲中发表了好战言论，引起巨大争议，她当时宣称：“布卡、戴头巾的女孩、公共支持的持刀男子以及其他一无是处的人不会保障我们的繁荣、经济增长和社会状态。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 比昂·霍克（Björn Höcke） 比昂·霍克是图林根州选项党主席。2017年，他称柏林的大屠杀纪念馆称为“耻辱纪念碑”，并呼吁德国停止为纳粹历史赎罪，从而登上头条新闻。2023 年 7 月，他呼应纳粹言论，称 “欧盟必须亡，这样真正的欧洲才能活”。2019 年，德国一家法院裁定，将霍克描述为法西斯分子并不构成诽谤。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth） 选项党前新闻官克里斯蒂安·吕特（Christian Lüth）在被拍到与一名右翼YouTube 视频博主交谈之前，已因过去的争议性言论面临降职。据称，吕特说：“德国的情况越糟糕，选项党的情况就越好。”他针对移民表示，“我们以后可以随时枪毙他们，或者毒死他们，这不是问题。随你们的便。这对我来说并不重要。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 冯-施托希（Beatrix von Storch） 一开始，选项党在竞选中反对欧元和救市，但很快就变成了反移民言论。选项党联邦议院党团副主席冯-施托希（Beatrix von Storch） 2016年曾说：“不在我们的边界止步的人就是攻击者。我们必须抵御攻击者，即使这意味着要向妇女和儿童开枪。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel) 选项党的丑闻并非都与种族主义有关，有时只是“原形毕露”。2022 年 9 月，选项党联邦议员哈拉尔德·韦尔(Harald Weyel)在以为麦克风关着的时候说，希望德国将遭遇一个能源价格高企的“危急的冬天”，否则“一切都将一如既往”。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 马库斯·普雷泽尔（Marcus Pretzell） 北威州选项党前主席、德国选项党前领导人弗劳克·佩特里（Frauke Petry）的丈夫普雷策尔（Marcus Pretzell）在 2016 年 12 月柏林圣诞市场发生致命袭击后写道：“这些都是默克尔（造成）的死者。”

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 安德烈·波根堡（Andre Poggenburg） 德国东部萨克森-安哈尔特州的选项党前领导人安德烈·波根堡（Andre Poggenburg）也曾因极端言论而引发关注。2017 年 2 月，他敦促州议会中的其他议员联合采取措施打击极左翼，以便“一劳永逸地摆脱德国种族主体上的这种等级增长”，“德国种族主体”这一措辞显然源自纳粹术语。

德国选项党成员有哪些极具挑衅性的言论 亚历山大·高兰德（Alexander Gauland） 前选项党议会党团主席高兰德（Alexander Gauland）因2018年6月在选项党青年团发表的一次演讲而受到严厉批评。他说，德国拥有“光荣的历史，而且这段历史比那该死的12年长得多。希特勒和纳粹只是德国1000多年成功历史中的一粒鸟屎”。 作者: Dagmar Breitenbach, Mark Hallam



公众的态度不仅受新闻事件的影响，也受媒体报道和政治言论的影响。在联邦层面，反对党有效地将政府描绘成因内部争吵而分心、无力领导的政府。无论是在应对温室气体排放方面，还是在改革社会福利方面，一些政策目标要么未能成为法律，要么需要进行重大修改才能通过。

本周，自民党提出的“增长机会”法案陷入僵局，原因是来自绿党的家庭部长鲍斯（Lisa Paus）批评该法案将对公司的税收减免置于儿童福利金之上。

肖尔茨强调“减轻企业负担”

这是几项新的行政法案之一，联合政府中的许多人都将其吹嘘为解决德国“官僚主义丛林”的答案，德国经济部长哈贝克（RobertHabeck）最近在接受《莱茵邮报》采访时就这样认为。

尽管遇到了最新的阻碍，但肖尔茨在周三的一次商业活动中告诉与会者，他的内阁将在本月底前签署“增长机会”法案。他说：“通过这项法案，我们将打破官僚主义，促进投资，尤其是在研究开发以及气候友好型生产方面。”

肖尔茨还表示：“最重要的是，我们将全面减轻企业的负担。”

“我们已经消灭了大量的官僚主义”

公务员系统和当选政府可谓是一体两面，对其中一方的不满会转化为对另一方的抱怨。半数以上的公务员都表示自己是言语或身体攻击的受害者，德国公务员联合会的调查指出，这是“完全不可接受的”。

德国公务员联合会发言人齐特卡（Frank Zitka）在一份声明中告诉德国之声：“因此，我们呼吁全面实现公共行政数字化，减少官僚主义障碍，摒弃过度监管和无意义的申报要求，加快审批和申请程序。”

虽然公务员在如何实施或执行法律法规方面有一定的回旋余地，但精简官僚机构并为更顺畅的运作提供资金，是立法者的责任。

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