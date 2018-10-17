（德国之声中文网）根据贝塔斯曼基金会委托进行的一项具有代表性的欧盟民意调查，大部分欧盟公民出于对移民涌入和外来影响的担忧，都将过去的年代理想化。周一在居特斯洛公布的一份调查报告表明，三分之二，也就是67%的欧洲人认为， 从前的世界更美好。尤其是意大利人怀旧倾向最为明显（占77%），波兰怀旧的人数最少（59%）。法国、西班牙和德国怀念旧时代的复古主义者平均占三分之二。

根据该调查报告，年龄25岁以下的受访者虽然不像年龄55岁以上的一代人那样怀旧，但是52%的欧洲年轻一代相信从前的社会更美好和更明了。47%的各年龄段女性很少带着有色眼镜看待过去，在这方面男性的人数占53%。 今年7月，相关调查机构受贝塔斯曼基金会的委托共在5个最大欧盟成员国对10855名欧盟公民进行了采访调查。

根据调查结果，二分之一的怀旧者认为自己的政治取向偏右。对移民问题他们明显持批评态度。他们当中53%的人认为，移民抢走了本地人的"就业岗位"。超过三分之二的人（78%）认同"移民不想融入当地社会"的说法。

对于非怀旧者来说，这些数字恰恰相反：他们中只有三分之一的人认为移民是劳动市场的竞争对手。然而，63％的人反而认为移民总的来说有利于本国经济的发展。但也有几乎三分之二的人怀疑移民是否真的具有融入社会的的意愿。大多数非怀旧人士（58％）的观点偏左。

欧洲难民问题的缘起与现状 难民潮缘起：战争、贫困 2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

欧洲难民问题的缘起与现状 从难民营再次逃难 其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

欧洲难民问题的缘起与现状 “巴尔干路线” 2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

欧洲难民问题的缘起与现状 地中海路线 与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

欧洲难民问题的缘起与现状 铁丝网 欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

欧洲难民问题的缘起与现状 “开放边界” 2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟、土耳其协议 2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

欧洲难民问题的缘起与现状 德国是接受难民最多的国家 截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

欧洲难民问题的缘起与现状 前往德国难民人数减少 在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

欧洲难民问题的缘起与现状 其它国家情况 目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

欧洲难民问题的缘起与现状 从地中海前往欧洲的人数减少 2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

欧洲难民问题的缘起与现状 欧盟峰会 2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。 作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)



谈到欧盟问题，不同阵营的人看法却差别不大。二分之一的怀旧者（51%）和非怀旧者（57%）同样希望欧盟28个成员国加强合作。超过80%的人赞同欧盟在世界舞台上发挥更加积极的作用。但是一旦涉及到自己的国家是否留在欧盟的问题，就出现比较大的意见分歧。支持自己的国家留在欧盟在非怀旧者中占82%，而在怀旧者中仅占67%。

贝塔斯曼基金会调查报告的作者之一霍夫曼（Isabell Hoffmann）说："怀旧情怀是社会存在高度不确定性的反应。"持有怀旧情怀的人很少对欧盟持怀疑态度，但是他们对移民和融合持负面看法以及对恐怖主义表示担忧。因此对过往年代的怀念可以成为一种精神支柱。个别政党会利用这种状况。霍夫曼说："美国和英国的情况表明，恰恰是那些希望回到从前年代并承诺稳定的人，迄今主要引发的是动乱和冲突。"

调查报告的作者呼吁各资产阶级政党与民粹主义的"怀旧言辞"划清界限，并寻求建设性对话。贝塔斯曼基金会董事会主席戈乌斯（ Aart De Geus）说："老年人看待过去就更通情达理。""然而，如果政党利用他们对选举成功的担忧和不确定性，向他们承诺将重返从未有过的旧黄金时代，这是一种失职。

李京慧 / 乐然 （福音教通讯社）