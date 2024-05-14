为何守住哈尔科夫对乌克兰如此重要

俄罗斯在最新攻势中将目标瞄准乌克兰第二大城市哈尔科夫。与顿涅茨克或马里乌波尔相比，对哈尔科夫的争夺战将更加血腥残酷。对乌克兰而言，失守哈尔科夫将比失去顿巴斯更加痛苦。

（德国之声中文网）两年前试图攻占哈尔科夫失败后，俄罗斯再度向该城市推进。直到不久前专家仍坚持认为，俄罗斯在哈尔科夫附近的行动更像是一场宣传战，因为据信莫斯科并没有足够的兵力来夺取这座乌克兰第二大城市。

但随后的五月初，俄罗斯军队迅速占领了哈尔科夫州北部的几个村庄，人们对乌克兰失守哈尔科夫的担忧加剧。对基辅而言，面临的不仅仅是更多的领土损失--哈尔科夫在乌克兰方面具有多重重要性 - 作为经济和文化中心，同时也是乌克兰抵抗俄罗斯入侵的象征之一。

关于哈尔科夫的必知之事

哈尔科夫在沙俄时期就是一个大城市。1919年至1934年，它是苏维埃乌克兰的首都。尽管后来这座城市的主要使用语言为俄语，但上世纪20年代和30年代，乌克兰文化在此蓬勃发展，该时期杰出的艺术家和作家在斯大林独裁统治下受到迫害，这一时期被称为"被处决的文艺复兴"。在该时期受到迫害的知识分子直到乌克兰独立后才得以广为人知。

在苏联时期，哈尔科夫成为了交通、工业和科学中心。这座城市继承了苏联的高科技产业集群和重要高等院校，包括卡拉辛国立大学、国立法学院、国立无线电电子大学和乌克兰唯一的航空学院。20世纪30年代，哈尔科夫的一个科研中心首次进行了原子裂变实验。

哈尔科夫的地下学校 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

哈尔科夫距俄罗斯边境约40公里，位于从西到东和从北到南的战略要道交汇处，其中包括从莫斯科经由顿河畔罗斯托夫至克里米亚的路线。直到不久前，该市还在为水电站、火电厂、核电站以及飞机、拖拉机和坦克生产零部件。此外，乌克兰最大的市场 - 巴拉巴绍沃（Barabaschowo），也位于哈尔科夫市中心。

普京战败之地

来自俄罗斯持续增强的炮击导致该地电力中断，许多企业因而无法满负荷运转。乌克兰也很难将企业全部迁至更安全的地方。

企业迁址需要大量资金、货运列车以及时间，而眼下这一切都很紧缺。一些小型企业已于2022年迁至乌克兰西部。今年四月，据乌克兰媒体报道，两家位于哈尔科夫的工业巨头计划在该国西部设立分支机构，这两家企业在俄罗斯入侵前不久刚刚合并。

俄罗斯毫不掩饰其占领哈尔科夫的愿望。前总统梅德韦杰夫曾公开宣布，2022年秋季，哈尔科夫州将成为第五个被俄罗斯吞并的地区。

乌克兰军队发起的反攻成功挫败了该计划。俄军从哈尔科夫撤离，留下了大量装备和弹药。

2022年攻打哈尔科夫失败后，俄罗斯军队匆忙撤离，留下装备和弹药 图像来源: Hanna Sokolova/DW

观察人士坚信俄罗斯将寻求报复。失去哈尔科夫和该地区将对乌克兰的能源安全造成沉重打击。失守哈尔科夫的经济后果将比失去顿涅茨克或马里乌波尔更为严重。

根据官方统计数据，2019年哈尔科夫州对乌克兰国内生产总值的贡献排名第三（6.3%），仅次于基辅和第聂伯罗彼得罗夫斯克州。此外，哈尔科夫也是乌克兰天然气储量最大的地区。凭借这些储量，乌克兰几乎可以做到自给自足。

乌克兰军队的枢纽

鉴于该地区的规模，争夺哈尔科夫或成为迄今为止最血腥的战役。其拥有约350平方公里的面积和130万人口 - 与慕尼黑规模相当。

这意味着该城市目前的居住人口与俄乌战争爆发前大致相等。尽管许多居民在战争爆发后逃离了该市，但也有数十万人从顿巴斯和其他早期爆发战争的地区逃往了哈尔科夫。

2014年亲俄活动人士在俄罗斯安全机构的暗中帮助下试图在乌克兰东部城市掌权，并在顿涅茨克和卢甘斯克取得了成功，但在哈尔科夫却遭遇失败，这些亲俄活动人士很快就被赶出了地方政府大楼。

同年，顿巴斯地区爆发战争，哈尔科夫成为乌克兰军队的一个重要枢纽和志愿者运动中心之一：军事装备在此整修，伤员在此接受治疗。毕竟，哈尔科夫州保存了许多苏联时代的军事设施，包括一个武器库和一个军用机场。

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俄罗斯在乌克兰东北部地区发动进攻对乌克兰来说并不意外。乌克兰在哈尔科夫城市周围建立了多条防线，以应对可能的攻击，但并未在其周边地区设置类似的防御工事。此外，俄罗斯拥有一项重要的的战略优势：它可以从自己的领土上向哈尔科夫及其周边地区发动炮击。

乌克兰则只能使用其射程较短的武器进行回击，而不能使用射程更远的西方武器。西方武器交付的条件禁止乌克兰这样做。最近，英国表示愿意改变这一现状。但对于大多数其他国家来说，乌克兰使用其提供的武器对俄罗斯发动攻击仍然是禁忌。

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