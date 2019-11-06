为何印度不加入RCEP

（德国之声中文网）印度总理莫迪的政府本周走出决定性的一步，宣布该国不加入区域全面经济伙伴关系协定。

印度退出后，该协议旨在将东盟10国、中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰联合在一起。

上述15国表示，在就文本以及市场准入议题达成一致后，可能将于明年早些时候签署协议。围绕该协议，各方已经进行了7年长跑。

莫迪政府表示，就目前的协议内容而言，印度是不能接受的，因为它没有解决印度的关切和"核心利益"。

莫迪在曼谷的一次演讲中表示，"当我评估RCEP时，我必须尊重所有印度人的利益，但我没有得到一个积极的答案。"

就在印度宣布退出前数天，各国在东盟峰会上就RCEP进行了谈判。对协议条文的不同看法和担心导致印度退出协议，其中涉及平等的市场准入，本土规则，解决纠纷机制以及敏感的国内工业。

15国表示了解新德里的关切，并希望印度以后能够加入该协议。

担心贸易不平衡

RCEP被视为亚洲地区经济一体化的钥匙。如果印度加入，该协议将覆盖一半的世界人口以及全球GDP的30%。对于印度的"东向行动"的外交政策，这一协议具有重要地位。

但是，印度的一个主要担心就是害怕中国和其它地方的商品会潮水般涌入。印度和中国业已存在530亿美元的巨大贸易赤字，超过和其它任何国家。

总理莫迪最近在印度度假地巴哈巴利普拉姆（Mahabalipuram）与中国总理李克强会晤时就谈到这一问题。

印度一些行业，比如药业和IT，认为自己能在中国市场一显身手。不过，尽管印度一再呼吁中国减少贸易壁垒，但北京并没有采取明显措施。

2018年，中国开始经香港向印度出口，以从表面上改变与印度的贸易不平衡局面。如果公平的自贸机制生效，这样的做法将违反原产地条例。

印度保持谨慎的另一原因是几年前和东盟在自由贸易协议的不快经历。

2010年，东盟和印度签署了自贸协议，但印度所长的服务业却未囊括其中。协议双方因此又花了5年时间就服务业和投资达成协议。印度与东盟的贸易赤字这些年来还不断扩大。

印度也担心RCEP今后会对农业等领域造成潜在影响，这关系到该国大量的农村人口。印度农业很大程度上依赖补贴，收割、加工、储存的现代化程度都非常低。

如果向先进的农产品生产国，如澳大利亚、新西兰和日本开放竞争，将导致这个南亚国家出现经济和社会危机，甚至连和农业相关的日用品和食品加工也会受到影响。

因此，保护脆弱的经济领域是印度退出RCEP的关键原因，但这并非全部原因。

就连钢铁、橡胶制造也等较为强大的工业行业也不看好贸易协议。这些领域在印度主要由家族企业控制，它们本身就具有贸易保护主义的属性。

如果加入RCEP，这些公司并不具有足够的竞争力面对进口狂潮。从这个意义上讲，不能排除这些公司对印度政界的态度有所影响。

除了对脆弱的领域造成社会经济影响外，印度退出RCEP也凸显了印度工业在竞争力上与中国的巨大鸿沟。踌躇不前的改革让印度经济日渐落后、缺乏竞争力。

尽管从目前来看，不加入RCEP理由充足，但从长远来看，这将对印度产生深远影响。印度不仅将被排除在地区供应机制之外，该国的内向型发展趋势也会加剧。

Rahul Mishra是吉隆坡大学亚欧学院高级讲师，主要研究亚太地区政治安全事务。