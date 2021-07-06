为何印尼丶泰国丶以色列都追加第三剂疫苗？

（德国之声中文网）印尼和泰国的医护人员接种两剂中国科兴疫苗後，仍频传确诊死亡案例，两国正考虑为医护人员施打第三剂其他品牌的疫苗。以色列则将为免疫功能低下的病患施打第三剂加强针。第三剂真的有必要吗？

印尼新冠肺炎疫情极为严峻，过去一周每日确诊及死亡人数屡创新高，是东南亚疫情最严峻国家，且有多数名已施打中国科兴疫苗（Sinovac）的医护人员染疫死亡，当局决定再为医护施打一剂莫德纳疫苗。

印尼医学协会日前表示，6月死於新冠病毒的26名印尼医师中，至少有10人完成接种两剂中国科兴疫苗。印尼政府发言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）表示，须查明医师死亡的个别情况，才能对疫苗下定论，而科兴则强调，疫苗有效预防重症和死亡。

质疑中国疫苗效力

英国东安格利亚大学（University Of East Anglia）医学教授Paul Hunter对此并不感到意外，他向《华尔街日报》说，这或许是一系列原因所致，包括科兴疫苗的有效性可能不如其他疫苗，以及印尼各医院处理危重病例的设备和能力，也无法跟卫照体系健全国家的医院相比。

印尼目前已取得近1.2亿剂疫苗，大部分是中国疫苗，1亿剂是科兴疫苗，150万剂是国药疫苗(Sinopharm)。另外，美国将向印尼提供300万剂莫德纳疫苗救急。

印尼卫生部长萨迪金（Budi Gunadi Sadikin）7月9日表示，一旦首批莫德纳疫苗抵达，所有医护人员都会注射莫德纳，作为追加的第三剂疫苗，以增加免疫能力应对变种病毒。

泰国：600医护打科兴後染疫

另外，泰国则有数百名医护人员已接种两剂中国疫苗，至少1人染疫死亡，1人重症治疗中。泰国卫生部周日(7月11日)表示，600多名打过两剂中国科兴疫苗的医务人员後，仍感染新冠肺炎，当局考虑帮医护人员打第三剂（加强针）AZ或辉瑞疫苗以提高免疫力。

泰国拉玛提波迪医院（Ramathibodi Hospital）的临床流病学家帕温（Pawin Numthavaj）则向媒体表示，与其他厂牌的疫苗相比，科兴疫苗的隐忧在於公开数据不足，其他使用中国制疫苗国家的疫情也令人不安。他说，「这款疫苗或许有效，但不是对所有人都有效」，并呼吁政府多方取得疫苗。

泰国预计七月下旬可以拿到美国赠予的150万剂辉瑞疫苗，并已另外订购2000万剂疫苗，预计10月後交付。

以色列：打针半年後效力减

除了印尼及泰国将为其医护人员打第三剂，接种辉瑞疫苗的以色列，也宣布要针对已接种过疫苗，但免疫功能低下的病患施打第三剂疫苗。

全球疫苗接种率名列前茅的以色列因最近每日新增确诊人数增加，当局预计新一批辉瑞疫苗8月1日抵达後，要免疫功能低下的病患施打加强针。

以色列卫生部指出，目前大多数染疫者是今年1月最早接种疫苗的民众，显示疫苗效能在初次接种半年後效力逐渐减弱。

卫生部长尼灿·霍罗威茨（Nitzan Horowitz）表示，免疫系统受损的成年人若已接种由两剂疫苗，可以再接种一剂，他说：「我们正在为免疫缺陷患者注射第三剂，这些人可能曾接受过器官移植，或是本身患有导致免疫力下降的疾病。」

第三剂有必要吗？

美国药厂辉瑞与BNT曾在7月8日表示，将在数周内要求美国与欧盟监管机关批准加强剂的紧急使用授权，并称，一年内再打一剂疫苗将大幅提高免疫力，并可能有助於抵抗Delta变种病毒。

不过，美国当局表示，完整接种的民众目前无需追加疫苗，欧洲药品管理局说，现有疫苗接种方案“足够”，现在决定是否需要多接种一剂为时尚早。



美国食品药品监督管理局和欧洲药品管理局对上周联合发表声明中表示，「已经完成疫苗接种的美国人目前没有需要打加强针」，但声明中也补充称，「如果科学证明需要施打加强剂，我们也为此做好准备」。

（综合报导）

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