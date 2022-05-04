为何代表中国参赛？谷爱凌纽约侃侃谈

(德国之声中文网）纽约大都会艺术博物馆慈善晚宴（Met Gala）、Espn女性体育峰会(EspnW Summit）--刚刚离开北京回到美国的北京冬奥金牌得主接连在纽约参加了两场盛大的活动。在Met Gala的红毯上，她走的是时尚性感路线--身着LV黑色抹胸皮裙、脚蹬黑色厚底靴；在Espn女性体育峰会上，她则以蓝上衣配牛仔裤的清新造型出场。

在美国出生的她为什么要代表中国参加冬奥？据路透社报道，在峰会安排的对话专访中，主持人首先就向谷爱凌问了这个问题。她回答说，成长在美国的她，从小看就看到那么多了不起的女性榜样，"我是看着她们长大的"，但在中国却没有看到这样的女性。"我可以说100次，我这样做是因为想激励更多的年轻女孩参与体育运动。我这样做是因为我想向孩子们介绍自由滑雪，我这样做是为了代表我和我母亲的中国传统"，谷爱凌说。她还强调，"如果人们不相信，如果他们说她这样做是为了其它什么，那么我对此无能为力。"

国籍问题引争议

为中国队赢得北京冬奥两金一银的谷爱凌在中国公众那里得到的不只是掌声和欢呼，她的国籍问题也引发一些人的责难，有人称她是在中国发"爱国财"的美国人，也有人质疑她在中国所获得的特权。早在北京冬奥会之前，谷爱凌的代言品牌和赞助商就至少有23个，2021年全年收入可能超过2亿元人民币。在出色完成冬奥会比赛之后，她更是人气爆棚，代言费水涨船高。不过，对自己究竟是哪国国籍，谷爱凌一直终讳莫如深。由于中国不承认双重国籍，谷爱凌"当我在美国时，我是美国人，但当我在中国时，我就是中国人"的这番回答引起了人们的无限遐想。《纽约时报》就为此问道："谁能像谷爱凌一样，既是中国人也是美国人？"

观看视频 01:33 谷爱凌滑雪大跳台夺金

有关其国籍问题的争论令谷爱凌在中国的受到的推崇度降低。她将回美国开始在斯坦福大学学业的消息传出后，更多中国网民开始批评她。有人说，"她回美国继续属于她自己的精彩生活，对我们被这些曾经以她获得民族自豪感的同胞们来说，多少有点尴尬"，"土生土长的美国人，借机来北京冬奥赚一波人气捞一笔代言钱，然后回美国生活。真看不懂国人还有这么多人粉她，仔细看看这真的是中国的运动员吗？这是美国的运动员！"

谢谢中国

在离开北京飞往纽约前，谷爱凌4月27日在在微博发文称"谢谢中国"。这条微博也迅速上了热搜，有网民质问为什么不写感谢"祖国"，也有人猜测，因为北京疫情加重，谷爱凌这时候离开中国是为了躲避北京可能面临的封城。

在美国的社交媒体上，谷爱凌也引起争议和批评。此外，一批在美国的华人曾联名上书斯坦福大学，请求其拒绝谷爱凌入学，理由包括谷爱凌无视且不谴责中共对彭帅施加的侵犯人权行为，在国籍问题上缺乏诚信、在中国限制因特网的问题上撒谎等。

在5月4日参加Espn女性体育峰会并接受采访时，谷爱凌表示，她正享受着奥运名人的待遇，周一参加了纽约的大都会艺术博物馆慈善晚宴，但也收到了仇恨邮件，并成为网上欺凌的对象。18岁的她表示不去在乎这些："我正在尽力以我自己的方式使世界变得更美好。如果你不喜欢这种方式，那么好，你们可以去做其他事情。"

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 “冰雪公主”谷爱凌夺得二金一银 拥有超高人气的自由式滑雪女将谷爱凌（Eileen Gu）在北京冬奥上夺得大跳台金牌、坡面障碍技巧的银牌以及自由式滑雪女子U型场地赛金牌。无论是在中国还是国际媒体中，这名18岁的中美混血姑娘无疑是本次冬奥最抢眼的面孔之一。出生、成长于美国的谷爱凌长期代表美国队参加国际比赛。2019年她决定代表中国参赛。但她是否入籍中国、是否拥有双重国籍的问题，始终没有得到正面回答。谷爱凌还为20多家知名品牌充当广告代言人，在中国成为体育、商业双丰收的成功偶像。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 德国雪橇女将盖森贝格尔夺二金 31岁的纳塔莉·盖森贝格尔（Natalie Geidenberger）和队友一起获得北京冬奥雪橇团体接力赛金牌，并斩获女子单人雪橇比赛冠军。回德接受媒体采访时，她对国际奥委会将奥运会承办权授予专制中国表示不解，并承认自己作为运动员感到无能为力。她说，不会因中国人权等因素而放弃自己的夺金梦想，"所以我决定去中国参赛：飞去两个星期，完成我的任务，然后回家，从此再也不去中国。"

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 天才花滑选手瓦利耶娃的金牌梦 年仅15岁的俄罗斯花样滑冰明星卡米拉·瓦利耶娃（Kamila Valieva）被誉为百年难遇的天才花滑选手，也是本次冬奥会最大的夺冠热门。然而，在与队友一起赢得冬奥花滑团体自由滑第一名后，她去年12月送检的样本被查出违禁药物"曲美他嗪"引发争议。国际体育仲裁庭裁决瓦利耶娃可以继续参赛，主要原因是她不满16岁，且证据尚不明确，检测结果通知不及时"。但是，或因禁药风波让她承受了难以想象的压力，在花样滑冰女单自由滑项目中，她频频失误摔倒，比分名列第四，无缘奖牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 老将齐广璞圆梦获得金牌 2月16日，在北京2022年冬奥会自由式滑雪男子空中技巧决赛中，第四次参加冬奥会的中国男子自由式滑雪选手齐广璞以129.00的成绩获得金牌。在本届冬奥会上，这名32岁的老将还收获了一枚空中技巧团体银牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 德国男子雪车队书写历史 德国男子雪车队包揽了双人雪车赛金、银、铜三块奖牌，这在冬奥会该项目历史上尚属首次。德国传奇名将弗里德里希（Francesco Friedrich）与马吉斯（Thorsten Margis）组合获冠军。这是弗里德里希在奥运会上第三次夺金。 约翰内斯·洛赫纳（Johannes Lochner ）与鲍尔（ Florian Bauer）组合获得银牌，克里斯托夫·哈弗（ Christoph Hafer）与 索莫尔（Matthias Sommer）组合获得铜牌。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 苏翊鸣：威虎山到大跳台 17岁的中国选手苏翊鸣在北京冬奥会男子单板滑雪比赛中，夺得大跳台金牌和坡面障碍技巧银牌。这是中国选手首次在单板滑雪项目中赢得奥运奖牌。出生在吉林的苏翊鸣4岁就开始练习单板滑雪，12岁已经是国内顶尖滑手之一。2014年起，他还参演《智取威虎山》等多部电影。2018年起，他专注投入滑雪训练，并进军奥运。凭借演艺和体育的骄人成绩，苏翊鸣成为冬奥会上中国最受欢迎的运动员之一，微博粉丝数量超过百万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 老将徐梦桃圆了奥运金牌梦 31岁的徐梦桃在自由式滑雪空中技巧决赛中完成了难度系数高达4.293的动作，夺得中国在该项目的第一块女子金牌。经历过大小伤病的她这是第四次出战奥运会。在索契冬奥上，她曾摘取自由式滑雪女子空中技巧银牌。平昌冬奥会上，徐梦桃膝盖带着钢钉出征，未能进入到最后一轮决赛。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 华裔美国选手陈巍夺金 22岁的华裔美国选手陈巍在北京冬奥花样滑冰男子单人自由滑以近乎完美的表现问鼎金牌，同时也弥补了他在上届平昌冬奥会上的遗憾。在艾尔顿·强（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲声中，陈巍技压群雄，5度完成“四周跳”的超高难动作。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 “战神”羽生结弦 日本选手羽生结弦是两届冬奥会花样滑冰男子单人滑冠军。在平昌冬奥会上就曾征服过不少观众，在中国也有超高人气，一些中国同行也是他的“粉丝”，比如冰舞组合王诗玥/柳鑫宇。在北京冬奥会男单自由滑比赛中，羽生结弦因挑战四周半（4A)失利最终位居第四，无缘三连冠。纵然结局并不完美，但羽生表示，“这是一次勇于挑战、充满自豪感的奥运会。我不遗余力发挥出了自己拥有的一切。”

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 归化朱易的两次摔倒 出生美国后放弃美国国籍加入中国国籍的花滑运动员朱易（Beverly Zhu），周日（2月6日）在女子团体比赛中失误摔倒，获得最后一名，引起中国网民批评，而周一（7日）的比赛中，她又再次摔倒。朱易向媒体坦承，压力极大，两次出赛后都泪洒冰场。赛后在中国微博上，朱易摔倒成为热门话题，#朱易摔倒的标签获得超过2.3亿的浏览量，但相关评论随即遭到删除，当天傍晚就无法查到相关评论。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 武大靖：刀锋时刻 来自黑龙江的短道速滑选手武大靖在北京冬奥男子500米速滑半决赛中被淘汰出局，卫冕失败。28岁的武大靖是中国短道速滑的领军人物、短道速滑男子500米世界纪录保持者。他总共获得过4枚奥运奖牌（一金、两银、一铜），4次赢得世锦赛冠军，是中国最成功的冬季运动男选手之一。在中国，武大靖也是名副其实的网红，在微博拥有粉丝889万。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯·欧文斯：圆满的圈 17岁的美国滑雪选手凯·欧文斯（Kai Owens）出生在中国安徽，2005年被一对美国夫妇领养。14 岁时她赢得北美猫跳滑雪比赛冠军。她曾表示自己非常幸运，“如果我没有被（养父母）收养，可能只会成为一个普通的中国公民。如果我被其他人收养，我可能有完全不同的生活。”她说为能代表美国参加奥运感到很自豪，这次回到中国对她来说是画了个“圆满的圈” (a full circle)。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 叶劲光：男子冰球队长 中国男子冰球队的大多数队员都是归化球员，主要来自加拿大和美国。前锋、队长叶劲光（Brandon Yip）出生在温哥华地区，有华人血统。他曾是波士顿大学冰球队的主将，NHL联盟的职业球员。2017-2018赛季，加入为北京冬奥发力储备人才的昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 福将、福帅兄弟 冰球队两名前锋福将（Spencer Foo，左）和福帅（Parker Foo，右）是来自加拿大的两兄弟，有华人血统。两人从小练习冰球，从加拿大青少年联赛到美国NHL联盟的职业球员，后来双双加盟昆仑鸿星俱乐部。

四海奥运健儿 这些人在中国有热度 凯利奥斯：子承父业 1991年出生于美国芝加哥的杰克·凯利奥斯（Jake Chelios）来自一个冰球世家。据中国媒体报道，他的父亲克里斯·凯利奥斯就是北美冰球名将。杰克曾是NHL底特律红翼队队员。2019-2020赛季，凯利奥斯加盟昆仑鸿星队，是目前该队中防守能力最为出众的球员之一。他也是中国冰球队里4名非华裔选手之一。



(综合报道）

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