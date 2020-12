为何中国此次敢于对澳洲下重手？

(德国之声中文网)中国外交部发言人赵立坚在其推特账户上发布了一张由中国艺术家付昱(网名为“乌合麒麟”)创作的讽刺画而陷入外交争端。

画中描绘了一名澳大利亚士兵用刀子抵住一个阿富汗儿童的脖子。配文为“不要怕,我们是给你们带来和平的。”赵立坚以此来讽刺澳大利亚特种部队在阿富汗滥杀平民却标榜正义的事件。

澳大利亚一份名为《布雷顿调查》的文件发现,有证据证明澳大利亚特种部队军人杀害了至少39名阿富汗平民和囚犯。

在这则推文出现不久之后,澳大利亚总理莫里森在电视直播中要求赵立坚撤下图片,并要求中国政府道歉。但是莫里森得到的是中国方面更加强力的反弹和付昱另一张讽刺画作。

观看视频 02:15 分享 赵立坚推文风波:谁应该feel ashamed? 发送 Facebook google+ Whatsapp Tumblr Weibo Douban Kaixin Digg Newsvine 固定链接 https://p.dw.com/p/3m1pI 赵立坚推文风波:谁应该feel ashamed?

处在模糊地带的“战狼外交官”

澳大利亚舆论界普遍注意到中国外交部的所谓“战狼”作风,认为中国政府在习近平主政后逐步具有进攻性。赵立坚作为“战狼外交官”,树立了个人鲜明的风格。

他此次“贴图攻击”澳大利亚的行为是否是中国政府高层的授意还不得而知。

墨尔本大学亚洲研究中心(the Asia Institute of The University of Melbourne)的卓少杰(Sow Keat Tok)博士在接受德国之声采访时表示,赵立坚的行为处在一个模糊地带。

“中国外交部作为一个对外工作单位历来有一个问题,就是它在中国民众的眼里比较‘软’而不是强势”,他说。

“随着习近平上台,强势的要求就凸显出来了。赵立坚的做法有上层官僚授意而为之的成分,但是他作为一个发言人他有一定空间去发言。”

“他用个人推特账户发表东西可以说是外交部的意思,但是外交部也可以说是他个人的意思,这处在一个模糊状态”,卓少杰认为,“但是他作为一个官僚必须去揣摩‘上意’,通过个人的行为和言语体现外交部所寻求的强硬姿态。”

没有经过深思熟虑的回应

在堪培拉的政治圈内有意见认为,即便是赵立坚发布了令人无法接受的图片,莫里森总理也不应直接回复,而是应该让澳大利亚外交部官员回应。

但是卓少杰认为,莫里森的回应是一种“没有选择”的回应方式。

“他从隔离出来后第一次面对记者就被问到了这个问题。他当时非常恼怒,是本能的一个回应”,他说,“他要求撤销图片、要求中国外交部道歉,这些都是不实际的要求。它不是一个深思熟虑的反应。”

莫里森此前前往日本签署《互惠准入协议》(Reciprocal Access Agreement,RAA),返回澳大利亚后按照要求进行隔离。该协议被认为目的是遏制中国在区域内的势力扩张。

澳大利亚总理“深思熟虑”的反应没隔多久就出现了。

莫里森依旧要求中国方面撤图道歉,但是他也用另一种方式在管控两国间的危机。

他在联盟党党团会议上说:“不需要进一步放大。我们的工作重点是(和中国)建立对话,使我们能够作为政府稳定地解决问题。”“他在给自己一个退路。他软下来是让自己能够婉转退出这个争论,把它交到外交部门手里,”卓少杰分析说。

“不显示‘服软’的情况下‘服软’”

澳中两国早在新冠疫情期间就已经爆发经济龃龉继而发展为两国的贸易战。

墨尔本大学亚洲研究中心研究员梅丽莎·康利·泰勒(Melissa Conley Tyler)在《对话(Conversation)》上撰文指出“澳大利亚和中国可能不会很快成为最好的朋友,但他们可以重建一段关系。”

她认为澳大利亚可以“做一个大动作,再做两个小动作”来改善对华关系。因为近期中国外交官释放出的“对澳大利亚14点不满”可以帮助澳大利亚找到在哪些领域可以和中国周旋。

泰勒认为“大动作”是指签署“一带一路”倡议,“小动作”则是修改外国投资审核法以及目前正在联邦议会讨论的限制联邦以下政府以及大学签订国际协议的法案。后两者被认为都是针对中国影响力而制定的法案。

卓少杰则认为澳大利亚对华的对抗策略不会出现战略性的转变,中国对澳大利亚已进入了战略对抗。

“中美关系恶化和进行贸易战的背景下,中国对于美国方面必须更加谨慎,但不需要对澳大利亚这个美国的盟友谨慎对待,可以采取‘隔山打牛’和‘杀鸡儆猴’的态度。”他说。“这也是做给其他国家看的。”

卓少杰认为尽管两国陷入对抗,但是在后新冠疫情时期,中国对于澳大利亚经济的重要性在短期内不会削弱,寻找替代市场非常困难。

“一个市场的构建是需要时间的,澳大利亚在中国投入很多资金和努力,怎么能一下就放弃掉呢?”

由于中国和澳大利亚在经贸利益和国家力量上存在悬殊差异,卓少杰认为未来澳大利亚政府需要谨慎布局,除了国际局势以外还要面对自己国内的选民,因此如何能够“在不显示自己‘服软’的情况下‘服软’”是一大挑战。

© 2020年德国之声版权声明:本文所有内容受到著作权法保护,如无德国之声特别授权,不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿,并受到刑事追究。