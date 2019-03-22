为何中国富人大把砸钱买鸽子？

（德国之声中文网）一只名叫阿曼多的比利时信鸽因其飞行速度超快而身价倍增。最近被一位中国商人出价120多万欧元买走。很多富有的中国人对欧洲信鸽的兴趣飙升，其价格也在不断上涨。除了名牌服装和法拉利之外，拥有优秀的信鸽在中国也成为地位的象征，而且成为一种投资手段：参加信鸽比赛，胜者甚至可获得约合一百万欧元的奖励。对此官方报纸《中国日报》就有过报道。

鸽子爱好者不惜为一只飞翔速度快的良种信鸽花费数万欧元。但是,比利时信鸽驯养人盖塞尔布雷希特（Nikolaas Gyselbrecht）将他的鸽子阿曼多通过拍卖平台拍出超过百万的天价，也确实令他感到震惊。

每分钟1.5公里

信鸽阿曼多的家乡比利时是训鸽人的"麦加朝圣地"。在比利时，举行信鸽比赛历史悠久。几十年来，这里的养鸽人以善于培养繁育优良信鸽而闻名。据信鸽的驯养者盖塞尔布雷希特说，比利时的信鸽飞翔速度最快每分钟可达到1.5公里。已经5岁的鸽子阿曼多在多次比赛中都达到这个速度蝉联冠军。

优秀的信鸽往往是数万身价

参赛信鸽要从数百公里之外的地方飞回家。每只鸽子的腿上都被绑上一个用于计算其平均飞翔速度的电子芯片。鸽子是如何从遥远、陌生的地方飞回家的，至今都没有得到科学上的考证。养鸽人对鸽子从小就要进行训练，不断把它们带到带到离家更远的地方。盖塞尔布雷希特说："每次它们都能飞回家"他说："它们有一种能够找回家的自然本能。"

在德国也有养鸽迷，但主要是退休老人。已经有130年历史的德国信鸽饲养者协会称其拥有31000名会员，特别是在北威州有很多会员。养鸽协会发言人冯克（Elena Finke）说，大多数人养鸽子是作为一种用来消磨时光的爱好，也是出于对动物的爱。他们平均每人饲养70只鸽子。与中国的信鸽比赛所不同的是，德国的信鸽比赛很少有奖金。

冯克说："这里只有奖杯和奖牌，没有钱。""对于每天照料和对鸽子进行数小时飞行训练的养鸽人来说，如果鸽子取得好成绩，这是养鸽人的光荣。"

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奇特的作弊

但是在中国则不同，尽管在中国有些地区也有很久的养鸽传统。居民对信鸽大赛越来越感兴趣，每年都举行数千次的比赛。如今中国信鸽协会会员已达40万人。然而，不断飙升的奖金也引发舞弊诈骗行为。

去年 8月, 一起信鸽大赛作弊案一时成为头条新闻：两名养鸽人在比赛开始后，将其从上海飞回河南省饲养点的鸽子装入纸盒，然后让信鸽搭乘高铁返回上海后再放飞，造成参赛信鸽自己飞回的假象，从而赢得了超过约合10多万欧元的奖金。

案发后这两名男子分别被判处三年有期徒刑。

德国动物保护协会的人士批评说，经常有参赛鸽子因受到其他猎食动物的攻击，触电、饥饿或者过度疲劳等原因死在漫长的比赛途中。而饲养者只关注其鸽子的比赛成绩。有些信鸽因迷路而被动物保护所收留后，其主人却拒绝将其领回，因为它们达不到主人的要求。不过据德国动物保护协会称，这只是个别情况。

再也无法展翅高飞

比利时超级信鸽阿曼多的驯养人盖塞尔布雷希特说，预计阿曼多将继续留在比利时。他表示："否则的话，将如此昂贵的一只鸽子进行远途运输也很危险。有可能会造成途中死亡"。他说，其中国买主已经做好了精心安排。他在比利时有了一个鸽棚，由其员工负责照管。阿曼多将在那里繁殖后代，之后中国买主打算将其后代运回中国参赛。

而信鸽阿曼多自己在结束了它的快速飞翔生涯之后，估计再也不能飞出它的新窝。因为被卖掉的老信鸽只能被关在新的鸽棚里，否则它会立即飞回它的老家。

李京慧/任琛（德新社）