为何中国啤酒在巴基斯坦越来越受欢迎？

(德国之声中文网)几年前,一家中国啤酒公司在巴基斯坦西部俾路支省设立了啤酒厂,中国啤酒在巴基斯坦开始大受欢迎。这家啤酒厂为俾路支省大部分地区以及南部信德省和该国最大城市卡拉奇供应啤酒。喜好啤酒的消费者表示,这款啤酒的缤纷包装、高酒精浓度以及购买方便,吸引当地人尝鲜。

南俾路支省税务局局长穆哈默德·札曼·汗(Muhammad Zaman Khan)对德国之声表示,名为Hui Coastal Brewery and Distillery Limited的中国酿酒公司在2016年申请设立工厂,并在2018年获得许可。该公司于去年开始投入生产,单日产能为6.5万至10万升啤酒。

札曼·汗透露,这家中国公司最初锁定的是任职于中巴经济走廊项目的中国人,但也开始向当地零售商销售产品。Khan said the company had initially targeted Chinese people

增长的市场

一名消费者哈桑(Asif Hasan)介绍说,该公司旗下有三款啤酒,每瓶容量为500毫升。他和一群朋友都喝过这牌啤酒。"从酿酒厂设立开始,我已经品尝了超过100多次。"

与此同时,卡拉奇的一名印度教酒商对德国之声表示,这款中国啤酒在中产和精英阶层越来越受欢迎。

消费者喜欢中国啤酒的原因各不相同。卡拉奇居民伊布拉辛(Saami Ibrahim)表示,5-8%的高浓度啤酒极具吸引力。"我只要喝两瓶就感觉像是醉了。"

另一名生活在俾路支省哈布市的消费者巴洛(Akhter Baloch)也同意这样的观点。他认为酒精含量较高的啤酒对于想尝鲜或真的想喝醉的消费者特别有吸引力。他补充说,这是由外国厂商生产的啤酒,可能也是促使人们购买的原因。

买酒不易

在国教为伊斯兰教的巴基斯坦,购买和饮用啤酒并非易事,因为穆斯林信徒被明文禁止饮酒。消费者多数是向具备酒精买卖许可的基督教、印度教或其他非穆斯林酒商买酒。而许多俾路支省和信德省居民表示,这款中国啤酒买起来容易。

一名俾路支省港口城市瓜达尔居民表示,该品牌的三款啤酒在全省随处可见。

在巴基斯坦,酿酒业由少数公司垄断。但随着中国企业的到来,竞争开始加剧。南俾路支省税务局局长札曼·汗透露,Hui Coastal Brewery虽然目前只生产啤酒,但已获得蒸馏其他酒精饮品的牌照。

