为何中国不希望有新的《中导条约》

（德国之声中文网）鹬蚌相争，渔翁得利。这句古话适用于很多场景，但是这次美俄双方退出中岛条约，中国却高兴不起来。中国外交部在一次发言中说，这是一个"令人遗憾的"行为。"中方反对美退约行为，敦促美俄双方通过建设性对话，妥善解决分歧。"而中国其实想自己安坐一旁，拒绝把条约多边化，即让中国也受到军备限制。美国总统特朗普正有此意，但是协商似乎不太可能。

不受《中导条约》约束 中国大力发展军备

在《中导条约》中，美俄双方承诺 双方全部销毁、且不得生产或试验新的射程介于500-5500公里之间的陆基弹道导弹。然而在过去 3 0年中，中国却大大发展了此类武器。区域安全架构在很大程度上是建立在这些导弹的基础上的。美国国防部估计，仅中国人民解放军就拥有约 1000至2000枚射程可达1000公里的短程导弹--这些导弹占了中国导弹的大部分，本应属于《中导条约》的限制范畴。

科学与政治基金会 （SWP） 的里希特 (Wolfgang Richter) 表示："这些导弹在东海和南海上空起到了保护伞的作用，以抵御美国的舰队航母"，"美国则为日本、韩国或台湾等国家提供保障。"

中之砒霜，美之蜜糖

在该区域很容易看出，为什么中国没有兴趣加入中导条约。"这将意味着中国将不得不裁减大量导弹。美国则根本不需要放弃任何东西，因为它依赖海上和空中武器"，里希特对德国之声表示。《中导条约》的特殊之处在于，它与《不扩散核武器条约》形成鲜明对比，它完全禁止导弹。如果美俄试图与中国谈判，缔结新条约，中国可能会要求上限，即所谓的封顶，它是大于零的。里希特说："这将意味着俄罗斯也会要求一个上限，可以被允许部署导弹，这对欧洲来说是个坏消息。"

美国的卡尔文森号航母

汉堡大学和平研究与安全政策研究所的库恩（Ulrich Kühn）也认为，目前根本没有任何激励中国加入《中导条约》后续协议以及销毁其所有指定射程导弹的理由。库恩对德国之声表示："这表明，他们若是有可能在某个时候达成一项条约，这个条约将不再是一项 '零 '条约，也就是说，并非解除所有中程导弹， 而只在某一限额内裁军"。

中程导弹今天还能决定战争胜负吗？

1987年《中导条约》签订时，中程导弹在冷战的两极冲突中曾扮演极为特殊的角色：有了这些导弹，双方都可以攻击对方的盟友，但两个超级大国本身却在射程之外。如今，两国也因为禁令而研制了其它从潜艇或飞机上发射的导弹和巡航导弹，更不用说无人机了。与整个海上或空中武器相比，《中导条约》所限制的地面武器的军事附加值 "微不足道"。但某些情况下这些导弹成本较低，放置正确的话，反应也可以更快，SWP安全专家里希特如是说道。

"因此，人们不应该误认为这个条约不再那么有价值"，里希特对德国之声说。这个条约依然有很高的政治意义。它毕竟禁止了整整一个类别的运载武器，现在若是又允许其拥有， 当然是完全错误的。"

装备升级：重质不重量

不过，《中导条约》即将失效：美国宣布退出，俄罗斯也随即宣布该条约在6个月的退约期限结束之后的八月最终失效。从汉堡和平研究员库恩的角度来看，这两个国家，无论是在西方还是在东方，都不再对这一条约有任何真正的兴趣："俄罗斯感受到北约的威胁，也感受到了中国不断增长的军事能力的威胁--即使它没有正式这样说。"

尽管目前从数量上，还和当初冷战时期的数万枚弹头相差甚远， 但是库恩担心出现新的军备竞赛。"我们将看到一场高质量的军备竞赛。这种情况已经发展了好几年，"库恩说，"这意味着更好的装备、更快的武器和导弹系统，当然也会导致危机稳定性的降低。"

出路在何方？

《中导条约》结束后,，曾经的两大超级大国之间只剩下一项重要条约：《新削减战略武器条约》（New START）。该条约规定，两国限制其大规模毁灭性战略武器的数量。然而，这份条约将于2021年结束， 而且自俄罗斯被控干涉2016年大选以来，美国对俄罗斯的信任程度大幅下降。库恩担心延长条约的前景会 "非常糟糕"。

"我们近年来看到，这些对克服冷战至关重要的条约，正在面临土崩瓦解的威胁"，SWP专家里希特说。"倘若如此， 2021年，我们可能又会重回20世纪60年代的情景， 没有任何对核武器具有法律约束力的限制。"

所谓的 "防止弹道导弹扩散海牙行为准则" 自2002年以来一直存在。这只是一项政治协议， 不具有法律约束力。在该协议中，共有139个国家希望遏制某些导弹的扩散，并规定相互保持透明。然而，中国和印度等关键国家却不在其列--这份准则只涉及弹道导弹，即那些只在发射阶段提供动力， 后段通过抛物线轨道命中目标的导弹。许多中程和几乎所有的远程导弹都是这样工作的。里希特说："如果有可能在这一领域加强管控，无疑是件好事， 也就是制定较有约束力的透明化规则，同时把巡航导弹也囊括在内。"