为什么TikTok被各国政界盯上了？

(德国之声中文网)TikTok在短短几年内成为焦点,如今它已是年轻人之间最受欢迎的应用程序之一,也是多国政界人士想要限制甚至禁止的社媒平台。在欧盟希望用新的法律迫使TikTok对煽动性内容采取行动的同时,从美国到日本在内的国家都在考虑如何监管 -- 或者是否应该效仿印度的做法:完全禁止该应用程序。

相关人士担心,中国政府可能为了自身利益滥用TikTok,以获取敏感的用户数据或在国外传播虚假信息。数据保护专家Estelle Massé表示:「对中国政权有可能借此监控的担忧是合理的」。同时,她也呼吁应该多留意TikTok的发展,「因为它的增长速度比世界上任何其他社交网络都快,而且其目标群体非常年轻」。

多年来,TikTok的母公司字节跳动一直因其处理用户数据的方式而受到批评。去年12月,字节跳动证实旗下员工透过TikTok不当情搜记者个人资料,受害者至少包含《金融时报》、BuzzFeed旗下2名记者。据报,字节跳动已开除4名涉事员工。该公司发言人当时强调这是属于个别员工的不当行为,称「我们从未被要求与中国政府分享TikTok的用户数据,也从未向他们提供过数据」。

数据保护专家Estelle Massé为非政府组织Access Now工作

TikTok如何变得如此庞大?

该应用程序的迅速崛起在互联网历史上是前所未见的,在短短几年内,TikTok已经从让青少年展现歌舞的小众产品发展成为世界领先的社媒平台之一,越来越多用户在该平台上寻找信息和浏览新闻。 2018年,字节跳动以其中国应用程序抖音为基础,推出了TikTok。在三年后的2021年9月,该平台宣布它拥有10亿月度活跃用户。根据下载统计数据,此后这一数字持续上升,但TikTok本身没有提供任何关于当前用户数字的信息。

专家们一致认为,该应用程序成功的秘诀在于其「推荐」页面:For You Page。软件会在后台分析什么能吸引用户的注意力。随着时间的推移,软件会越来越了解用户,并根据他们各自的兴趣调整For You Page的内容。德国智库「新责任基金会」的研究员Martin Degeling说,For You Page的算法有一个简单的最终目标,「就是预测用户在某个确切的时刻会对什么感兴趣,以便让他们尽可能花更多时间留在平台上」。

TikTok会成为虚假信息的温床吗?

包括德国之声在内的新闻媒体也定期在该平台上发布内容,也有越来越多用户将TikTok视为一个新闻来源。因此,关于TikTok可能被滥用于传播误导性信息的警告正在日渐增加。例如,美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷(Christopher Wray)曾警告,中国政府可能会「操纵TikTok上的内容」。

根据Martin Degeling的说法,确实存在着「TikTok可能被用于故意传播虚假信息和影响公众舆论」的风险。但是,他也强调这种危险「并不比其他社媒平台高」。 TikTok则否认了相关指控,并表示该公司努力「主动限制误导性信息的传播」,例如与事实核查组织建立伙伴关系。

真有「TikTok大脑」这样的东西?

还有一个问题是,一些健康专家警告,TikTok的运作方式可能鼓励成瘾行为。也有人认为,用户的认知能力可能因长期使用TikTok而受到影响。因此,在该应用程序上花费太多时间可能导致注意力下降,甚至引发焦虑或抑郁 -- 这种现象被描述为「TikTok大脑」。但到目前为止,还没有足够的科学证据来支持这些论点。

柏林马克斯-普朗克人类发展研究所(Max-Planck-Institut für Bildungsforschung)的网络科学家洛伦茨-斯普林(Philipp Lorenz-Spreen)说:「我们仍不知道TikTok对其用户的心理和行为有什么影响。这主要有两个原因:首先,TikTok是一个全新的平台,没有历史上的对比可以借鉴,其次,研究人员不容易获得TikTok的数据,导致难以研究其影响。」

TikTok为何叫人上瘾?

监管政策筹划中

至少在欧盟,等到关于平台监管的一揽子法律从秋季开始逐步生效时,新规将迫使大型社交平台向研究人员披露技术细节。尽管欧盟尚未表示TikTok是否为大型平台,但专家们一致认为TikTok将会被列入。在大西洋的另一边,美国众议院议员本月也将对一项旨在完全禁止该应用程序的法案进行投票。如果通过,该法案可能为拜登政府以国家安全为由在全国范围内禁止该平台铺平道路。

TIkTok正在努力避免以上情况发生,该公司的游说者几个月来屡次拜访华盛顿和布鲁塞尔的议员办公室。与此同时,TikTok的首席执行官周受资也忙着前往世界各地与政策制定者会面。

数据保护专家Estelle Massé表示,事实上,大规模收集数据是行业中所有主要社群平台的普遍做法。她指出,当局在担心TikTok时,也不应忽视Instagram等其他平台正在做的事情,「不应该给其他平台躲在TikTok后面的机会,让他们从事相同或类似的行为。」。

