为什么驱逐德国600多名极端伊斯兰分子这么难？

（德国之声中文网）刚刚在维也纳发生的恐怖袭击案件中，至少有一名袭击者对奥地利警方来说并不陌生。周一（11月2日）晚间，警方击毙了一名20岁的袭击者。这名袭击者此前就曾一再试图离开奥地利去投奔恐怖组织"伊斯兰国"而引起了警方的注意。但是警方没有料到，这名青年男子会制造恐怖袭击。

截止到2020年9月1日，德国安全机构将627人列为危险分子。这其中就包括一名现年20岁来自叙利亚的青年Abdullah al-H。今年10月4日，Abdullah al-H在德累斯顿用菜刀袭击了一对同性恋伴侣。被袭击的两人都受了伤，其中一人因为伤势过重不治身亡。

安全机构认为，德国依旧直接受到恐怖主义组织的威胁，风险系数高。今年7月初公布的宪法保卫局2019年年度报告指出，一系列被挫败的恐袭计划都显出威胁是现实存在的。

尤其危险的是那些"受到恐怖主义组织启发的单独作案者"，因为这些人在犯案前的身份很难被确认。

谁是危险分子？

危险分子的说来最早来自警界。但是现在全德范围内都对这个概念做出了统一的定义。"危险分子指代的是，如果根据某些事实可以推断，一个人出于政治动机将会犯下严重罪行，那么这个人就被判断为危险分子。"

但是只要危险分子没有实施犯罪行为，就不能被逮捕。德国的安全法规，特别是刑法都是基于犯罪行为，而不是基于思想观念或者危险性。

但是加入恐怖组织属于犯罪行为。德国法律同样也禁止的是"准备和支持对国家造成严重危险的犯罪行为"。

危险分子和"相关人员"

除了超过600人的危险分子，德国安全部门还密切关注大约500名"相关人员"。"相关人员"可能是领导者、支持者，甚至是恐怖主义范围内的行动者，他们也有可能推动、实施或支持恐怖袭击。这些人也可能是危险分子的同伴或者和危险分子取得过联系的人。

大约300名从叙利亚和伊拉克返回德国的圣战分子中目前有109人被列为"危险分子"，90人被看做是"相关人员"。

如何对待这些危险分子？

安全部门会对每一名危险分子进行单独评估。根据评估结果的不同，安全部门也会采取不同的措施。德国警方不愿意对外公布太多措施细节。

有时候警方会直接告知危险分子，警方已经注意到他们并且会严密关注。如果是全天候监控一名危险分子就需要调配大量警力。联邦宪法保卫局公布的信息称，全天候监控一名危险分子需要25到30名警力。所以这种方法只对个别人使用。

在德累斯顿袭击了一对同性恋伴侣的Abdullah al-H.今年9月底刚刚出狱。他在服刑期间甚至还参加了一项去极端化的培训。但是这名20岁的青年依旧是个极端分子和危险人物。所以在出狱后，他每天都需要去警局报到。宪法保卫局还在他住所进门处安装了一个隐蔽的摄像头。但是他在袭击同性恋伴侣两天前在德累斯顿的百货公司买了两把菜刀，安全部门显然没有注意到这个细节。

德累斯顿袭击者的作案凶器

危险分子会被驱逐出境吗？

每次发生恐袭之后社会上都会掀起驱逐遣返危险分子的讨论。德累斯顿袭击案发生之后，德国联邦内政部长公开表示，取消向叙利亚遣返危险分子的禁令。

即便不从伦理的角度看待，是否应该向战争地区遣返人员，实际操作过程中已经存在很多现实性的障碍。例如，柏林政府目前和大马士革政府之间没有外交关系，也就是说两国之间缺乏官方渠道。

但是危险分子还是会被驱逐出境，可是遣返的过程往往困难且耗时长久。例如2016年曾在柏林空袭中造成12人死亡的突尼斯人Anis Amri在案发前曾使用过至少14个身份。虽然德国移民局此前想遣返他，可是直到案发前两天才收到突尼斯官方开出的身份证明。

但值得注意的是：多数危险分子持有的是德国护照。

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