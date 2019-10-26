 为什么“长征五号”火箭对中国如此重要？ | 科技环境 | DW | 27.12.2019

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科技环境

为什么“长征五号”火箭对中国如此重要？

12月27日，中国的首款大推力火箭“长征五号”从海南文昌发射基地升空，成功将“实践20号”卫星送入地球同步转移轨道。这款新型火箭此前曾经两次发射，却只成功了“半次”。而今天的第三次发射，则承载着中国航天界的厚望。

China l Trägerrakete Langer Marsch-5 Y3 in Hainan (picture alliance/Xinhua News Agency/Z. Gaoxiang)

12月21日，长征五号转运往发射台

(德国之声中文网) 在"长征五号"之前，中国运载能力最强的火箭是"长征七号"，能将约14吨载荷送入近地轨道。这个数据与美国、俄罗斯、欧洲、日本的大推力火箭有着明显的差距。而"长征五号"理论上则具备至少25吨的近地轨道载荷发射能力，比以往提高了近一倍，也能极大缩小与世界领先水平的差距。

"长征五号"对中国航天的价值，也不仅仅体现在与美俄的纸面数据比拼上。不论是中国的下一阶段探月工程、载人航天工程，还是雄心勃勃的火星探测计划，都亟需大推力运载火箭。比如，旨在实现月球表面着陆并返回地球这一目标的"嫦娥五号"计划，其探测器重达8吨；除了"长征五号"，没有任何一款现役中国火箭能将其送上月球。重达20吨的中国空间站核心舱，也只能由"长征五号"送入近地轨道。而预定2020年夏天发射的"萤火2号"火星探测器，同样依赖于"长征五号"。此外，旨在取代"神舟"系列的中国新一代载人飞船、太空望远镜也在等待具有足够推力的运载火箭。

Start von China-Rakete fehlgeschlagen (picture-alliance/dpa)

2017年7月，长征五号第二次发射没能把卫星送入轨道

中国航天多个项目因"长征五号"而被迫推迟

然而，承载了厚望的"长征五号"，此前却表现不佳。2016年该型火箭的首次试射，就出现了二级发动机提前关机的故障，虽然此后通过延长上面级发动机的燃烧时间成功地把"实践十七号"卫星送入了地球同步静止轨道，但是这种补救措施却会缩短卫星的使用寿命。2017年，"长征五号"的第二次发射则宣告失败：火箭的氢氧发动机出现故障，星箭坠海。

此后，中国航天业界开始对这款新型大推力火箭进行整改，试图找出故障原因。官方机构在这段时间内只是发布了少量相关信息，比如"故障原因查明"、"氢氧发动机重新测试"等。在微博、知乎等中国社交媒体上，偶尔也有一些业内人士透露，改进工作并非一帆风顺。一直到今年秋天，中国官方才宣布，"长征五号"将在今年12月底前后"择机发射"。

China bereitet sich auf eine Mars Mission vor (Reuters/China Daily)

中国的萤火2号火星探测器能否在2020年夏天起飞，取决于长征五号火箭的试射进度 ---- 一旦错过发射窗口，就要再等26个月。

由于运载火箭工程的延期，空间站、探月计划也随之一再推迟。目前，"嫦娥五号"、"中国空间站核心舱"的发射日期已经顺延到2020年以及2021年。更为尴尬的是中国的火星探测计划："萤火2号"一旦错过了2020年夏天的发射窗口，就必须再等26个月。

需要指出的是，"长征五号"运载火箭虽然在总推力上赶上了国际领先梯队，但是其技术本身并不先进，至多达到了美、俄、欧十年前的水平。其使用的氢氧发动机，只是解决了"有"和"无"的问题，其性能也与美、俄、欧有着明显差距。

美、俄、欧的大推力火箭早期试射时也曾遭遇过多次失败。

 

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