为什么铜材料成为盗窃团伙眼中的肥肉？

（德国之声中文网）据德国《商报》报道，去年德国铁路铜材料失窃造成的损失高达660万欧元。报道称，今年因为铁路系统的金属材料被窃，已经造成2644列火车受到影响，火车延误长达700多个小时。

火车延误不仅给严重依赖供应链的企业造成巨大经济损失，同时也影响了大量旅客的出行。

金属材料遭窃的不仅是德国铁路，建筑工地、私人建筑甚至教堂塔楼上的铜制部件也都成为窃贼瞄准的目标。最近的一个典型案例是：汉堡的一家铜材生产和回收公司因盗窃和诈骗而遭受了数亿欧元的损失。

关键原材料短缺

铜之所以如此抢手，是因为它的导电性仅次于更为昂贵的银。从烤面包机到电动汽车，所有电气设备都要用到铜。地球资源投资公司（ERI AG）的创办人兼首席执行官伯伦巴赫（Joachim Berlenbach）是这一领域公认的专家。他指出，未来对铜的需求将大幅增长。例如生产风力发电涡轮机时，平均建造每兆瓦容量的涡轮机就需要5至9吨铜。

为了保护维护环境实现脱碳目标，未来对风力发电的需求也会进一步加大。伯伦巴赫说：“但我们根本没有足够的这种关键原材料。能源转型的倡导者往往忽视了这一点。”

为什么铜的价格如此之高？

供需关系决定了铜的价格。伯伦巴赫在接受德国之声采访时指出，中国、印度等新兴国家，随着经济总量的增长，人民的生活水平也随之提高，对汽车、空调的需求也随之增加，因此对能源、电力和铜的需求也会大幅增加。根据地球资源投资公司的估算，迄今为止，人类社会已经开采了7亿吨的铜，未来30年人类社会对铜的需求总量就将达到7亿吨。

但与此同时，寻找和开采铜矿变得越来越困难。伯伦巴赫说：“现有探知的铜矿主要集中在少数几个国家（如智利、刚果），这些国家的地缘政治风险对矿业公司来说并不小。只有利润足够丰富的前提下，这些矿业公司才会愿意承担高风险。”

被窃金属材料流向哪里？

德国金属商联合会(VDM)负责人施密茨（Ralf Schmitz）在接受《每日镜报》采访时说，在德国出售有色金属时，贸易伙伴的详细信息都会有所记录，所以这些失窃的有色金属很难在德国市场上出手。波兰等东欧国家也都有类似的规范和操作。

施密茨因此推测，窃贼们很可能把这些赃物销往国外，因为海关也无法完整地掌握这些货物的流动。他分析认为，这些金属材料通过集装箱被运往海外。

不可替代的金属材料

盗窃团伙不但越来越有组织，而且犯罪手法也越来越无法无天。欧洲铜业巨头奥鲁比斯（Aurubis）遭遇大规模盗窃，损失过亿。警方在调查期间，查获没收了10辆汽车、20多万欧元现金和一些实弹枪支。

原材料问题专家伯伦巴赫回忆他在南非时的经历时说：“南非铜材料盗窃问题也同样严重。有一次，约翰内斯堡一条街上的整条电话线都被扯断了。这些盗窃团伙组织严密，与买家勾结联系。”

很可惜，目前看起来这种有色金属的盗窃模式仍可以持续下去，专家们也尚未想出好的防范方法。但更糟糕的是，铜材料也是不可替代的。

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