 为什么说经济衰退可能是好事？ | 经济纵横 | DW | 28.07.2022

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经济纵横

为什么说经济衰退可能是好事？

目前可能导致经济衰退的原因很多： 战争、能源危机、通货膨胀、新冠疫情等等，经济学家们发出可能会出现严重全球性经济衰退的警告，这个黯淡的前景让世界感到担忧。不过经济衰退真的是件坏事吗？

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