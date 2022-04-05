为什么说经济衰退可能是好事？

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目前可能导致经济衰退的原因很多： 战争、能源危机、通货膨胀、新冠疫情等等，经济学家们发出可能会出现严重全球性经济衰退的警告，这个黯淡的前景让世界感到担忧。不过经济衰退真的是件坏事吗？
《世界报》近日关注中国房地产市场，指出其中的危机如果持续发酵，可能成为“一场大火”，导致中国陷入经济衰退；《法兰克福汇报》则聚焦毕尔到访台湾一事，表示这位欧洲议会副议长从台湾向中国发出了警告，但北京显然更关注美众议院议长佩洛西可能的行程。
根据官媒新华社发布的通稿，中共中央政治局最新会议讨论了疫情、财政货币政策、粮食安全、金融风险、一带一路、社会保障等内容。值得注意的是，会议没有提及任何GDP增长目标，而是强调“力争实现最好结果”。
7月27日，美联储再次大幅升息0.75个百分点。该机构正在动用一切货币政策手段，力图遏制住通货膨胀。但是，升息也会重挫本就疲软的经济增长。次日，美国经济分析局发布数字，第二季度GDP再次衰退。
继债务危机之后，中国的房地产业遭受新的打击：买到烂尾预售房的业主冒着登上失信“黑名单”的风险集体反抗，宣布停止向贷款银行还房贷。中国的房地产业的多重危机引发全球担忧。
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