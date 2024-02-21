为什么西方制裁没能阻止普京？

（德国之声中文网）俄乌战争已经持续了近两年时间。在2022年2月俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争后，美国、欧盟等西方国家对俄罗斯金融体系采取了严厉的制裁措施，包括冻结俄罗斯中央银行的海外资产、将该国排除在SWIFT国际支付系统之外等。

面对这些一度被称为「金融核弹」的制裁措施，俄罗斯虽然受到了严重影响，但是并没有崩溃。而在制裁俄罗斯石油天然气方面，欧盟行动迟缓，这主要是因为欧盟当时对俄罗斯能源过于依赖。这就导致战争爆发的第一年，俄罗斯仍然凭借能源大赚特赚。

此后，欧盟决定对俄罗斯石油天然气产品实施禁运，并且采取了给俄罗斯石油设定价格上限的方法。来自欧盟或七国集团的公司可以为俄罗斯石油过境提供保险等服务，但前提是必须证明相关交易价格不超过每桶60美元--这远远低于当时的全球平均价格。

俄罗斯是如何绕开石油「限价令」的？

在刚开始推行的前几个月里，它产生了立竿见影的效果。2023年前6个月里，俄罗斯的石油销售所得比2022年同期减少了47%。

但同时，俄罗斯也在想办法绕开制裁，其中一个途径就是所谓的“影子舰队”。基辅经济学院的经济学家希尔根斯托克（Benjamin Hilgenstock）指出，影子舰队本质上意味着俄罗斯有能力使用不属于七国集团或者欧盟实体的船只，并且这些船只没有在这些司法管辖区的公司投保。这种情况下，限价令就不适用了。

俄罗斯拥有数以百计的运油船，虽然多数老旧落后，但却可以在世界各地运输石油而不受限价令的约束。 这些船只通常具有复杂的所有权结构，很多根本没有进行适当的投保，而且采用各种方法躲避侦察，比如发射虚假的位置信号来声东击西。

除了影子舰队外，所谓的证书造假现象也是一大问题，也就是伪造文件来欺骗七国集团的运输公司，让他们以为相关货物符合限价令，但实际交易价格却是高于上限的。

到了2023年下半年，俄罗斯规避制裁的成果已经非常明显。从7月到10月期间，俄罗斯石油销售额比前一年多了34%，仅10月这一个月石油销售就带来了166亿美元收入，比2022年同期增长了50%，甚至还达到了2022年4月以来的最高水平。

对俄制裁 德国也受伤

中、印伸出援手

为石油寻找买家，对于莫斯科而言可谓轻而易举。其两个最大的客户就是中国和印度。这两个亚洲大国愿意继续甚至是扩大和莫斯科之间的贸易，这帮助受到制裁的俄罗斯经济维持了某种程度上的稳定。

中俄领导人在战争爆发前就已经宣称两国之间的合作友谊「无上限」。 所以扩大贸易往来对于北京来说是一个顺理成章的决定。

美国蒙特克莱尔州立大学中俄关系领域的专家维什尼克（Elizabeth Wishnick）对DW说：“我不知道中国支持俄罗斯经济是不是完全无私的帮助，但我认为中国将其视为加强与俄罗斯经济联系的机会，而这一直是双边合作关系中的弱项。”

在石油贸易逐渐增长的同时，中国也成为莫斯科日益重要的科技产品供应国，尤其是半导体。这些所谓的「军民两用」技术对于俄罗斯军工企业来说至关重要。维什尼克指出，半导体等可以用在一系列的军用技术产品中，像重型货车这样的产品也是战争所需要的。

虽然中印不会冒着受到西方制裁的风险，公然向俄罗斯出售武器。但中印扩大与俄罗斯之间的贸易，也等于在帮助普京为战争筹钱。

欧盟对俄实施钻石禁令 中国印度掏钱收购？

普京的战争机器还能撑多久？

如果说在23年的前几个月，俄罗斯还明显陷于困境之中的话，那么至少从外界来看，这种窘迫感现在基本不存在了。与此同时，越来越多的人开始怀疑，西方国家对乌克兰的支援究竟还能维持多久。中东地区重新爆发的战争冲突，也转移了国际社会对于乌克兰的关注度。

莫斯科开始大张旗鼓地增加军事预算，2024年国防和安全开支将占到俄罗斯国家财政总预算的40%。

当然，数字不难看，并不意味着俄罗斯经济一片大好。巴黎政治学院的经济学家古里耶夫（Sergei Guriev）举例说：“比如，我在战争期间花钱买了一辆坦克，然后下星期坦克就被毁了。这笔开销没有对普通俄罗斯人的生活水平产生任何积极影响，但从表面上看，这辆坦克似乎增加了GDP的总价值。”

然而与此同时，如果认为俄罗斯经济遭受重压，就一定会威胁到普京的政权，或者说动摇他的战争决心，这样的想法恐怕也有些天真。

美国芝加哥大学的经济学家索宁（Konstantin Sonin） 对DW表示：“战争开始后，俄罗斯民众的实际收入水平已经下降，而且幅度相当大，但也还是有下降空间。……人们的生活确实比两年前要差，但是还没有恶化到足以引发重大政治变革的程度。”

在很多了解俄罗斯的专家看来，再多的经济困难也无法阻止普京的战争野心。

流亡的俄罗斯经济学家古里耶夫认为，只要俄罗斯经济还没有彻底被摧毁，普京就会利用铁拳统治带领这个国家在战争的深渊里越走越远。

经济学家索宁也表示，战争并没有按照莫斯科的计划进行，“但我认为他们对于继续这场战争仍然深信不疑 ，他（普京）会继续这场战争直到最后一口气”。

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