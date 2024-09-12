为什么肖尔茨总理突然呼吁尽快实现乌克兰和平？

俄乌战争爆发以来，呼吁俄乌和平谈判会被贴上投降派的标签。但在最近的一次访谈中，肖尔茨总理却说现在到了尽快摆脱战争的时候，且和谈应有俄罗斯参加。什么因素导致他的转变？俄罗斯和乌克兰是否买账？

（德国之声中文网）在周日（9月8日）德国电视二台的一次ZDF采访 中，肖尔茨总理谈到俄乌战争时说，"我认为，现在是时候讨论如何比目前的情况更迅速地摆脱战争，走向和平。"虽然，这位社会民主党籍的总理并没有提出具体建议，但他主张，下一次和平峰会俄罗斯应当参加。

一直以来，肖尔茨的有关论述都是"由乌克兰决定仗需要打多长时间"、"普京没有兴趣谈判"、"普京不能打赢战争"等这类力挺乌克兰的强硬言论。

他的最近主张很快得到一部分人的支持，比如前乌克兰驻德大使梅利尼克（Andrij Melnyk）。这位被调往巴西的乌克兰大使在《柏林日报》表示 ，"我个人认为，德国总理肖尔茨可以采取创造性的做法，利用德国现有的外交渠道，探明与普京对话是否有意义。"

9月6日肖尔茨同泽连斯基在法兰克福机场会晤 图像来源: Boris Roessler/Pool via AP/picture alliance

地方选举惨败是肖尔茨转变的愿意之一

乌克兰政治学者费森科（ Wolodymyr Fesenko）认为，肖尔茨的转变是在试图找到某种政治平衡。他说，"他顺应了当前的趋势。当下，和平谈判议题正在被广泛接受并得到讨论，因此，肖尔茨在上周五（9月6日）与泽连斯基会晤后，决定对此公开表达他的看法。"费森科相信，肖尔茨希望同国内的政治情绪保持一致，在明年的联邦议会选举前巩固自己的地位。

费森科注意到，肖尔茨此前的立场是，只有乌克兰有权决定何时以及在何种条件下与俄罗斯开始谈判，"但现在他的表述有所不同。不过，他的言论并没有具体内容，也没有什么惊人的信息。"费森科预测，一切将取决于美国11月总统大选，在此之后，围绕和平谈判的辩论将会明显增多。

艾伯特基金会俄罗斯项目负责人尤苏波夫（Alex Yusupov）：德国失去了对俄国的影响力 图像来源: DW

观察人士认为，肖尔茨提议以外交谈判方式解决俄乌战争问题并不意外。社民党在德国东部萨克森州和图林根州地方选举中的惨败，以及即将在9月22日举行的勃兰登堡州选举，可能也是他表态的原因之一。

目前，勃兰登堡州由社民党执政。德国艾伯特基金会俄罗斯项目负责人尤苏波夫（Alex Yusupov）认为，肖尔茨的言论是在为竞选连任的勃兰登堡州州长沃伊德克（Dietmar Woidke）提供支持，并借此传递柏林也在考虑"通过谈判而不仅仅是军事手段尽早结束战争"的信号。尤苏波夫对德国之声表示，如果总理忽视俄乌战争，民粹主义政党将利用这一点并从中获利，刚刚结束的萨克森州和图林根州议会的选举结果便是佐证。

克里姆林宫发言人佩斯科夫：和谈？美国尚未表态呢！ 图像来源: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

德国对俄罗斯失去了影响力

苏波夫还表示，德国已经失去了对俄罗斯的任何影响力。克里姆林宫不认为柏林是一个独立的行为者。他说，德国明确站在基辅一边，因此不可能发起"明斯克三号"倡议，"德国不能一边向乌克兰提供武器，一边作为谈判的中立调解人"。

莫斯科也对肖尔茨加强外交努力的建议反应冷淡。克宫发言人佩斯科夫表示，目前还没有俄罗斯和乌克兰之间开启和平进程的条件。他指出，"主导这一进程以及指挥西方集体的国家"尚未发布声明。他指的这个国家当然是美国。

乌克兰总统办公厅主任叶尔马克（Andrij Jermak）：实现正义的唯一途径，是乌克兰的和平方案 图像来源: Ukrinform/dpa/picture alliance

泽连斯基：中巴《六点共识》具有破坏性

乌克兰总理什米加尔（Denys Schmyhal）9月10日向记者表示，基辅希望能有一名俄罗斯代表参加下一次和平峰会，旨在"防止俄罗斯联邦的操纵。他应向所有与会者展示他们是否具备进行和平谈判的能力"。今年7月乌克兰委托瑞士举办了和平峰会，但俄罗斯没有收到邀请。

与此同时，乌克兰总统办公厅主任叶尔马克（Andrij Jermak）在Telegram发帖重申，实现正义的唯一途径，是"乌克兰的和平方案、国际法准则，以及乌克兰的领土完整和主权"。

周四（9月12日），巴西媒体Metropoles发表对乌克兰总统泽连斯基的采访。泽连斯基称，中国和巴西旨在实现和平的联合倡议"具有破坏性"，不过是一个"政治声明"，他在采访中发问："你怎么能在没有征询我们意见的情况下，为我们提倡议呢？"

2023年2月，中国就曾提出结束俄乌战争12点计划。今年5月，中国同巴西达成《中国、巴西关于政治解决乌克兰危机的共识》，简称《六点共识》。乌克兰外交部已在6月4日发表声明，拒绝接受《六点共识》。

泽连斯基：“我们必须尽快结束战争” To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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