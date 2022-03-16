为什么美国没有接受更多乌克兰难民？

（德国之声中文网）在3月11日费城举行的民主党会议上，拜登说："如果乌克兰难民真的远道而来，我们将张开双臂欢迎他们。"副总统哈里斯、国务卿布林肯和白宫新闻秘书普萨基（Jen Psaki）也发表了类似评论。不过，美国政府也一再表示，欧洲应该是乌克兰人的主要目的地。普萨基3月10日说，美国政府相信，"绝大多数"难民希望留在邻国，在那里，许多人有家人、朋友和前雇主。

美国国务院指出，如果乌克兰难民在欧洲缺乏保护，美国将与联合国合作，让难民来美国，但"重新安置到美国不是一个快速的过程"。

美国可以接受更多的乌克兰难民吗？

据美国国务院的数据，美国在今年1月和2月俄罗斯筹划战争期间仅接纳了514名乌克兰难民，3月份的数据尚未公布。

拜登将今年的整体接纳难民的上限设定为12.5万人，此前，特朗普曾将接纳难民人数削减至1.5万人的最低点。

在今年12.5万个难民名额中，拜登为来自欧洲和中亚（包括乌克兰）的难民留出了1万个名额。如果需要，这一分配额度可以扩大。

据路透社本月早些时候报道，数千名乌克兰人和俄罗斯人已经前往美国-墨西哥边境寻求庇护，随着人道主义危机的恶化，这一趋势可能会加速。

在从去年10月开始的本财政年度的头五个月，美国西南边境有约1300名乌克兰人申请入境，而上一财政年度总共只有680人。他们中大多数被允许进入美国处理他们的移民案件。然而，有传闻称，最近几天有一些乌克兰人抵达西南边境，但被拒绝入境。

美国在为乌克兰人做些什么？

美国政府正在投入大量的经济援助来帮助欧洲国家接收难民。拜登3月15日签署了一项法案，提供136亿美元帮助乌克兰和欧洲盟友，其中约40亿美元用于援助逃难者。

观看视频 02:08 大批乌克兰难民抵达德国柏林

美国政府本月早些时候还宣布，将向已经在美国的约75000名乌克兰人提供临时保护身份（TPS）。该身份将为他们提供18个月的驱逐豁免和工作许可，并可在该期间结束时续签。这一规定不适用于3月1日之后抵达的乌克兰人。

要求拜登接受乌克兰难民的呼声高涨

目前，越来越多美国政界人士呼吁拜登政府接纳更多乌克兰难民。

三十多名民主党立议员在3月11日的信中敦促拜登政府增加难民接纳人数，并允许有家人在美国的乌克兰人通过一个人道主义机制更快地进入美国。

众议员鲁伊斯(Raul Ruiz) 本月早些时候作为民主党和共和党代表团的一员前往波兰和乌克兰边境，他在给拜登的这封信中写道："这场危机可能会使目前收容许多乌克兰难民的国家不堪重负，美国必须带头努力协助这些国家帮助弱势人群逃离战争。"

乌克兰总统泽伦斯基的妻子奥莱娜（Olena Zelenska）强调了危机的紧迫性，她在接受美国ABC广播公司采访时呼吁美国妇女支持乌克兰妇女和儿童寻求庇护。

一个由二十多个犹太裔美国人组织组成的联盟上周也向拜登施压，要求增加接收乌克兰难民："我们的社区非常清楚地知道，如果美国对难民关闭大门会发生什么。"

观看视频 02:05 躲避戰禍 烏克蘭運動員逃到柏林

（据路透社）

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