为什么美国总统大选结果由媒体公布？

在美国，为什么是由媒体来宣布总统大选的获胜者？官方结果要等到明年1月6日才会正式公布，但媒体并不想等这么久。

（德国之声中文网）美国通常被认为是世界上建立民主制度最早的国家之一，那么其建立在传统和惯例基础上的制度具有某些独特之处也就不足为奇了。比如，自1848年以来，一直是由媒体来宣布美国大选的获胜者。

这一传统始于互联网、电视和广播尚未出现的时代，那时甚至连电报技术也才刚刚起步。由于没有联邦机构负责对选举进程进行协调和公告，新闻机构决定自己来承担这项工作。美联社（AP）于是开始在全国范围内对选举结果进行报道。

自19世纪以来，随着媒体机构数量增加和科技的不断进步，媒体一直作为非官方渠道，以最快速度向民众提供有关选举结果的最新消息。

但这也会带来一些问题，比如美国西岸的选民可能在去投票的路上就已经通过媒体知晓东海岸某些选区的选取结果，比如在两党各自的某些传统票仓已经有了什么样的选举结果。而另一方面，在某些势均力敌的摇摆州，可能需要数日甚至数周才能宣布获胜者。

美国总统的权力有多大？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

媒体如何对选举结果做出预测？

美国50个州及首都华盛顿特区负责在其管辖范围内进行总统、参议院和众议院的选举。

官方选举结果将由各州进行公布，媒体则向大众提供有关现场选举结果的实时报道、民调、预测、各州不同选举规则的背景知识，以及历史趋势等综合报道。

1990年，美国大多数主流媒体联合创立了"全国选举联合报导团"（National Election Pool "NEP"），用出口民调数据，对选举结果进行实时更新报道。

NEP至今仍然存在，其与市场研究公司Edison Research达成长期合作协议，为美国广播公司（ABC）、哥伦比亚广播公司（CBS）、有线电视新闻网（CNN）、全国广播公司（NBC）以及路透社等新闻机构提供数据。

2016年，美联社退出该组织，开发了自己的调查产品AP VoteCast。其他媒体如福克斯新闻（Fox News）、全国公共广播电台（NPR）、公共广播电视公司（PBS）、西班牙语电视台环球电视网（Univision）、《今日美国》（USA Today）和《华尔街日报》（Wall Street Journal）都使用该服务。德国之声在报道选举结果时也将使用美联社数据。

虽然二者的统计方法不尽相同，但原则一致：当未统计选票已无法令落后的候选人反超时，领先的候选人将被宣布为获胜者。

《华盛顿日报》对此举例说明：例如，如果一个州的一位候选人领先另一位候选人10,000张选票，但只剩下大约5,000张选票未统计，那么即使所有未统计选票都投给落后的候选人，其也很难获胜。

鉴于媒体会将所有可用数据进行分析，以对获胜者做出预测，这个方法可以在一定程度上防止候选人自己过早宣布获胜，也有助于维护大众对选举制度的信任 - 研究表明，选民对选举制度的信任已明显下降。

建立预测模型

在官方尚未公布结果的情况下，媒体如何宣称某位候选人已经获胜？

"我们所做的报道都是非官方的，但数据来源都是官方的，"Edison Research联合创始人兼首席执行官乔·伦斯基（Joe Lenski）解释道。

Edison Research的3000多名员工会将上至大型州中央投票站，小至小镇投票点的结果数据统统传送回公司总部。

工作人员还会进行出口民调 - 即在选民投完票离开投票站时询问其投票意向。调查对象也包括提前投票以及邮寄投票的选民。

接受出口民调的选民会被匿名问及他们将选票投给了谁 图像来源: Sara D. Davis/Getty Images

这些数据将被用于建立模型，以便在最初的正式计票结果出来时，帮助判断是否已可以宣布获胜者。

美联社副社长大卫·斯科特（David Scott）在解释如何对选举结果做出预测时表示，AP VoteCast的数据模型不仅根据原始计票结果，还会将选民登记、提前投票、民调结果、此前的选举结果，标准化人口统计数据，以及选举结果发布规则等因素考虑进去，以便对选举结果进行统计和预测。

选举当天就能宣布结果？

根据最新民意调查，在一些选情胶着的州，在选举当日甚至几日后都无法确定获胜者。会有媒体机构自作主张，率先宣布获胜者吗？

这种情况虽不寻常，但媒体有编辑自由，可以自行决定宣布与否。2020年，AP VoteCast的客户福克斯新闻宣布拜登赢得亚利桑那州，这让特朗普非常不满。随后，美联社也宣布了同样的结果。但由于选情胶着，NEP直到11月12日才宣布结果--距离投票站关闭已过去整整12日。

"我们的计算模型被设定为，只有当我们对胜出者有99.5%的把握时，才会认为选举结果已成定局。"伦斯基解释道，鉴于当前政治环境，计算模型已被重新评估，最终决定权也将由分析团队做出。他们会努力确保剩余0.5%对选举结果已无影响性，然后才会发布对选举获胜者的预测。

如果选前民调准确的话，那么选民应做好思想准备，那就是在一些竞争激烈的摇摆州，11月5日之后很长一段时间内都不会确定究竟谁赢得了大选。

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